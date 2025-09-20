Angélica Monsalve se despachó contra Luz Adriana Camargo por sus múltiples viajes al exterior: “Dándose la buena vida”

Angélica Monsalve señaló a Luz Adriana Camargo de gastar mucho dinero en viáticos para sus viajes - crédito @alazamo123/X y John Paz/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación está bajo la lupa de la opinión pública. Los funcionarios del ente investigador están a cargo de importantes indagaciones en torno a graves crímenes cometidos en Colombia en medio de un ambiente de violencia que se ha incrementado conforme se acercan las elecciones de 2026. No obstante, hay críticas hacia la entidad, debido a los viajes que han hecho algunos de sus empleados, incluyendo también a la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con Las 2 Orillas, para septiembre de 2025 se programó un viaje a Seúl, Corea, de un equipo de fiscales que está liderado por Raúl Humberto González Flechas, jefe de la unidad especial contra el crimen organizado. Según información que proporcionó el ente acusador al medio citado, el viaje se sustenta en “una capacitación que está impartiendo el gobierno surcoreano sobre temas de delitos relacionados con deforestación y delitos ambientales”.

No obstante, según el informativo, el objeto del viaje no tendría sentido, teniendo en cuenta de Corea carecería de un estatuto especializado en delitos ambientales y, además, la experiencia en relación con este tipo de delitos en mayos en los países de América Latina. Aunado a ello, Colombia cuenta con la Ley 2111 de 2021, por medio de la cual se hacen modificaciones a anteriores normativas y se establecen con claridad los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que son investigados en Colombia.

El viaje del equipo de fiscales a Seúl tendría como objeto “una capacitación que está impartiendo el gobierno surcoreano sobre temas de delitos relacionados con deforestación y delitos ambientales” - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Por otro lado, uno de los funcionarios que tiene acceso a la agenda de internación de la Fiscalía aseguró al medio citado que no hay razones de peso que expliquen la necesidad de efectuar ese viaje. “No encontramos una justificación razonable para un viaje a ese país asiático durante quince días” dijo el trabajador, cuyo nombre no fue revelado.

La fiscal Luz Adriana Camargo también ha sido cuestionada por sus viajes. Se tomó 40 días de vacaciones en Estados Unidos en medio de una crisis que se vive en Colombia en materia de seguridad. Además, en 2024 fue criticada por otros viajes a Europa y a Estados Unidos.

Crítica de Angélica Monsalve a la fiscal General

La exfiscal Angélica Monsalve se pronunció sobre estos hechos informados por las Las 2 Orillas a través de su cuenta de X, criticando directamente a la fiscal General de la Nación por el gasto de recursos públicos que se ha hecho en los viajes que ha hecho. Monsalve advirtió que el presupuesto destinado a viáticos podría resultar insuficiente ante la frecuencia de los viajes realizados por Camargo al exterior.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, es blanco de críticas por tomarse 40 días de vacaciones - crédito Luisa González/Reuters

Señaló, además, que no es la primera vez que la Fiscalía se ve envuelta en cuestionamientos por los viajes de sus funcionarios y de la persona que encabeza la entidad. Se refirió específicamente a los señalamientos que hubo en contra del exfiscal General Francisco Barbosa, antecesor de Camargo, por sus constantes viajes que implicaron un millonario gasto.

“Al ritmo que van los viajes de esta señora, el presupuesto de viáticos por viajes se va a quedar corto, es que ni el inepto de Francisco Barbosa se atrevió a tanto, teniendo en cuenta que derrochó 109 mil millones de pesos en viáticos y casi 52 mil millones de pesos en gastos reservados”, precisó Angélica Monsalve.

La exfiscal enumeró una lista de destinos a los que Camargo habría viajado, incluyendo Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, España, Grecia, Uruguay, Gran Bretaña y Brasil. En su publicación, Monsalve contrastó los viajes de la fiscal con la situación interna que, a su juicio, atraviesan los procesos judiciales en Colombia.“Mientras tanto, la justicia vuela añicos, y ella, dándose la buena vida, y totalmente ajena a lo que pasa en Colombia”, señaló la exfuncionaria.

La exfiscal Angélica Monsalve criticó constantes viajes de fiscales en Colombia - crédito @alazamo123/X