Así reaccionó el país político a decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad a Álvaro Uribe mientras apela su condena: “Es inocente”

Álvaro Uribe podrá estar en libertad mientras se define el veredicto de la apelación - crédito Colprensa/X

La Corte Suprema de Justicia ratificó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras considerar que la decisión de enviarlo a detención domiciliaria carecía de una justificación constitucionalmente válida. Esta resolución, fechada el 18 de septiembre de 2025, fue adoptada por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila Roldán, el expresidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra y el magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán.

El alto tribunal consideró que la restricción de la libertad del exmandatario vulneró derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.

En el análisis de la motivación presentada por la juez Heredia, el máximo tribunal calificó sus argumentos como “vagos, indeterminados e imprecisos”, según consta en la providencia de 37 páginas. Los magistrados señalaron que la decisión de privar de libertad a Uribe Vélez no cumplió con el estándar exigido por la Constitución Política, ya que, según su criterio, no se ofreció una fundamentación real que permitiera un debate judicial íntegro.

La Corte Suprema también cuestionó que la juez Heredia no evaluó elementos favorables al exmandatario, como su comparecencia voluntaria, la ausencia de incumplimientos procesales, la inexistencia de antecedentes penales y la falta de un riesgo probado de reiteración delictiva. En palabras del fallo, “no se advierte en qué consistió la razonabilidad y proporcionalidad, para disponer la restricción de la libertad”.

Paloma Valencia resaltó el reconocimiento de vulneración de derechos al expresidente que hizo la Corte Suprema de Justicia - crédito @PalomaValenciaL/X

La decisión generó reacciones en todo el país. Desde el sector de oposición celebraron la vuelta a la libertad del excongresista. La senadora de la República por el Centro Democrático Paloma Valencia utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a Uribe Vélez.

A juicio de la precandidata presidencial, el líder político es inocente de los delitos por los que fue condenado. Además, afirmó que el caso en contra del exgobernador de Antioquia tiene como propósito manchar el legado que dejó en Colombia.

“El presidente Uribe sigue en libertad porque es inocente, lo que pasó es una evidente persecución. Lo quieren destruir por lo que representa: un líder que enfrentó el terrorismo y defendió a Colombia”, escribió en su cuenta de X.

Óscar Villamizar señaló que Uribe es un ejemplo para el país - crédito @ÓscarVillamizar /X

Bajo la misma línea, el representante a la Cámara por Santander Óscar Villamizar señaló que la ratificación de la libertad del líder político del Centro Democrático es un avance en la lucha por mejorar el país.

Según sus consideraciones, es fundamental la presencia del exgobernador de Antioquia en la política colombiana, puesto que representa los valores democráticos del país, además de ser una guía para alcanzar la seguridad en el territorio nacional.

“La Corte Suprema de Justicia ratifica la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Presidente Uribe, usted será siempre símbolo de seguridad, libertad y democracia. Hoy lo necesitamos más que nunca para #SalvarAColombia en el 2026”.

Eduar Triana celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia - crédito @EduarTrianaR/X

El congresista Eduar Triana también celebró la noticia, resaltando el trabajo de la Corte Suprema de reconocer que durante el proceso contra el exmandatario se violaron los derechos.

A la par, dijo que es clave que en la apelación radicada por la defensa del expresidente se respete el debido proceso y que se le otorguen todas las garantías legales con el fin de que prevalezca la democracia en Colombia.

“Como colombiano celebro que la Corte Suprema haya reconocido la vulneración de los derechos de Álvaro Uribe Vélez. 🙌 Uribe siempre ha enfrentado a la justicia de frente y con dignidad. Esta decisión reafirma que la verdad y el debido proceso deben prevalecer en nuestro país”.

Mientras se resuelve la situación legal del ex jefe de Estado, Uribe Vélez tiene como propósito volver al Congreso de la República haciendo parte de la lista del Centro Democrático.