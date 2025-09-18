Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes, esto se sabe

En las redes sociales se han compartido diversas opiniones sobre la llamativa pancarta exhibida en el Congreso - Crédito: @RuthQuevedoF / X

La aparición de una pancarta gigante en la fachada del Congreso de la República ha generado un debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han cuestionado la legitimidad de exhibir mensajes de organizaciones Provida en un espacio institucional.

La controversia se intensificó al señalarse que la presencia de este cartel representa, para algunos sectores, una presión política que busca restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

No obstante, la instalación de esta publicidad corresponde a la realización de la Convención Provida 2025, iniciativa creada por la bancada provida del Congreso que inició su primera jornada el día de ayer, bajo el lema “una patria sin hijos es una patria sin futuro”.

El evento corresponde a uno de los múltiples que se realizan por las distintas bancadas del Congreso - Crédito: Senado de la República

El evento, que se desarrolla los días 17 y 18 de septiembre en el auditorio Luis Guillermo Vélez, convoca a legisladores, expertos, líderes sociales y académicos con el objetivo de articular una respuesta cultural, social y política ante el descenso de la natalidad en Colombia.

La elección del tema responde a la preocupación por la crisis demográfica evidenciada por los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que reportó 445.000 nacimientos en 2024, lo que representa una disminución del 13,7 % respecto a 2023 y del 32,7 % en comparación con 2015.

Este descenso ha sido interpretado por los organizadores como un síntoma de un “invierno demográfico” que amenaza el futuro del país.

La bancada Provida realiza su segunda convención pese a las inconformidades presentadas por varios ciudadanos - Crédito: Karina Espinosa Oliver

En paralelo, la red de clínicas de aborto Profamilia informó que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres accedieron al aborto en Colombia, y que en 2024 la cifra superó las 56.000.

Estos datos han sido citados en el debate público para ilustrar la complejidad del fenómeno y la diversidad de posturas en torno a los derechos reproductivos.

El representante Luis Miguel López Aristizábal, integrante de la Bancada Provida, expresó en su cuenta de X que la baja natalidad, la pérdida de valores y el aumento de abortos son factores que contribuyen al actual escenario demográfico, afirmando que estos elementos le están “pasando la factura” a Colombia.

En ese sentido, extendió una invitación a parlamentarios y profesionales de la salud para sumarse a la Convención Provida y respaldar la defensa de la vida.

Durante la jornada, se reiteró que la Convención busca pasar del diagnóstico a la acción, promoviendo la coordinación de esfuerzos nacionales para enfrentar la caída de la natalidad y fortalecer la familia.

La segunda jornada contempla testimonios de familias numerosas, una conferencia internacional y foros regionales de acción, con el propósito de delinear propuestas de política pública, iniciativas culturales y redes regionales que refuercen la vida y la familia como pilares del desarrollo colombiano.

Organizaciones que promueven el derecho a decidir, se han pronunciado públicamente contra la instalación de la pancarta - Crédito: @somosjacarandas / X

El evento puede seguirse a través del canal de YouTube del Congreso de Colombia.

No obstante, organizaciones y personas proaborto condenan el mensaje pro natalista especialmente en este momento cuando iniciativas con el Proyecto de Acuerdo 340 en el Concejo de Bogotá, que obligaría a las personas gestantes realizarse una evaluación de salud mental, antes de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- sigue en curso.

Por ahora el proyecto ha sido aprobado en primer debate el 23 de mayo y tendrá discusión plenaria en noviembre de 2025.

Cabe recordar que la bancada Provida del Congreso está conformada por congresistas de los partidos: Colombia Justa y Libre, Partido Conservador y Centro Democrático como: Esperanza Andrade, Nora García, Juan Carlos García, Amanda Rocío González, María del Rosario Guerra, Paola Holguín en el Senado y en Cámara destacan; Carlos Eduardo Acosta, Erwin Arias, Edwin Ballesteros, Germán Blanco, Christian Garcés, Ángela Patricia Sánchez y Álvaro Hernán Prada.