Padres de familia de un colegio en Bogotá denuncian que se están realizando juegos sexuales entre los estudiantes, consumo de drogas y porte de armas

La Secretaría de Educación ya activó la ruta de atención para casos de acoso en el colegio - crédito X

Padres de familia del Colegio Sorrento I.E.D., ubicado en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, hicieron graves denuncias sobre varias situaciones irregulares y peligrosas que se están presentando con los estudiantes y algunos de los administrativos de la institución.

Entre los problemas que se estarían presentando son las prácticas sexuales entre menores en los baños del colegio, así como el acoso de uno de los coordinadores a los estudiantes.

Laura Jiménez, una de las madres denunciantes, detalló lo que está ocurriendo a City TV: “En el Colegio Sorrento, en las jornadas mañana y tarde, en ambas sedes, se está presentando un aparente juego donde retan a los niños a diferentes cosas. El que pierda el juego debe pagar con su virginidad y tener relaciones sexuales en el baño. Aparte de eso, tenemos una situación de acoso del coordinador de la jornada de la tarde con estudiantes”, hechos que los impulsaron a poner este caso en conocimiento público, ya que todo lo que está ocurriendo lo llegaron a conocer por la boca de los mismos jóvenes.

Por tal motivo, solicitaron encuentro urgente con la parte administrativa de la institución, encabezada por la rectora, entraron en un paro voluntario y muchos de ellos decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que no se tenga una respuesta concreta sobre la situación, y las peticiones les sean cumplidas.

Edwin Aguirre, representante del consejo de padres de familia del colegio, también conversó con el sistema informativo y confirmó las medidas mencionadas anteriormente: “Como miembro del consejo de padres tomamos la decisión de convocar a un paro voluntario por parte de la comunidad estudiantil teniendo en cuenta toda esta situación que se está presentando. La normalización con el consumo de drogas, el porte de armas, la agresión interna, el bullying”.

Aguirre desconoce la labor de la rectora y la forma en la que se ha dado la comunicación con los padres de familia, además de revelar que tienen antecedentes por omisión en otro colegio del distrito.

“La rectora no da la cara, ha sido una persona prepotente, orgullosa, que siempre nos ha enfrentado y no es dada al diálogo. Tenemos entendido que a los docentes también los ha coartado, presionado”.

Y agregó: “ella ya viene de un antecedente de otro colegio por la misma situación por omisión, exactamente el Colegio Técnico Palermo (...) No entendemos cómo una persona con nefasto liderazgo viene a parar a un colegio que se ha caracterizado por sus buenos resultados a nivel académicos y ha resaltado a nivel Distrital”