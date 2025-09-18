Colombia

Padres de familia de un colegio en Bogotá denuncian que se están realizando juegos sexuales entre los estudiantes, consumo de drogas y porte de armas

Solicitaron encuentro urgente con la parte administrativa de la institución, encabezada por la rectora, entraron en un paro voluntario y muchos de ellos decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que no se tenga una respuesta concreta sobre la situación, y las peticiones les sean cumplidas

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La Secretaría de Educación ya
La Secretaría de Educación ya activó la ruta de atención para casos de acoso en el colegio - crédito X

Padres de familia del Colegio Sorrento I.E.D., ubicado en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, hicieron graves denuncias sobre varias situaciones irregulares y peligrosas que se están presentando con los estudiantes y algunos de los administrativos de la institución.

Entre los problemas que se estarían presentando son las prácticas sexuales entre menores en los baños del colegio, así como el acoso de uno de los coordinadores a los estudiantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Laura Jiménez, una de las madres denunciantes, detalló lo que está ocurriendo a City TV: “En el Colegio Sorrento, en las jornadas mañana y tarde, en ambas sedes, se está presentando un aparente juego donde retan a los niños a diferentes cosas. El que pierda el juego debe pagar con su virginidad y tener relaciones sexuales en el baño. Aparte de eso, tenemos una situación de acoso del coordinador de la jornada de la tarde con estudiantes”, hechos que los impulsaron a poner este caso en conocimiento público, ya que todo lo que está ocurriendo lo llegaron a conocer por la boca de los mismos jóvenes.

Por tal motivo, solicitaron encuentro urgente con la parte administrativa de la institución, encabezada por la rectora, entraron en un paro voluntario y muchos de ellos decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que no se tenga una respuesta concreta sobre la situación, y las peticiones les sean cumplidas.

Edwin Aguirre, representante del consejo de padres de familia del colegio, también conversó con el sistema informativo y confirmó las medidas mencionadas anteriormente: “Como miembro del consejo de padres tomamos la decisión de convocar a un paro voluntario por parte de la comunidad estudiantil teniendo en cuenta toda esta situación que se está presentando. La normalización con el consumo de drogas, el porte de armas, la agresión interna, el bullying”.

Aguirre desconoce la labor de la rectora y la forma en la que se ha dado la comunicación con los padres de familia, además de revelar que tienen antecedentes por omisión en otro colegio del distrito.

“La rectora no da la cara, ha sido una persona prepotente, orgullosa, que siempre nos ha enfrentado y no es dada al diálogo. Tenemos entendido que a los docentes también los ha coartado, presionado”.

Y agregó: “ella ya viene de un antecedente de otro colegio por la misma situación por omisión, exactamente el Colegio Técnico Palermo (...) No entendemos cómo una persona con nefasto liderazgo viene a parar a un colegio que se ha caracterizado por sus buenos resultados a nivel académicos y ha resaltado a nivel Distrital

Temas Relacionados

Colegio sorrentoJuegos sexualesAcoso coordinadorConsumo de drogasPadres de familiaPorte de armasSecretaría de EducaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti le respondió a Cathy Juvinao por renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad: “Puede ser designado en otra cartera ministerial”

El ministro del Interior le ratificó a la representante que “el auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende provisionalmente los efectos del nombramiento de Florián”

Armando Benedetti le respondió a

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

La Tricolor está cerca de las nueve primeras selecciones en el listado, lo que le aseguraría estar en el bombo 1 del sorteo de la Copa del Mundo y ser cabeza de grupo en el inédito formato

FIFA hizo oficial el ascenso

Lotería del Valle resultados miércoles 17 de septiembre 2025: ganador del premio mayor y secos

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados miércoles

Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes, esto se sabe

Varias organizaciones proaborto han denunciado el hecho como un llamado a criminalizar el derecho de decidir

Pancarta provida instalada en la

La JEP dicta primera sentencia por falsos positivos en la región Caribe: 12 soldados deberán realizar actos reparativos

El proceso judicial incluyó informes de víctimas, inspecciones judiciales y testimonios de pueblos indígenas para esclarecer los hechos

La JEP dicta primera sentencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

⁠Marcela Reyes sería la primera

⁠Marcela Reyes sería la primera confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

Alerta confesó los motivos por los que salió de Caracol Televisión: “Me volví un sindicalista y no les gustó”

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Deportes

FIFA hizo oficial el ascenso

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”