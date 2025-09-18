Colombia

La influencer Marce la recicladora anunció a sus seguidores que saldrá del país para seguirse formando en lo que le apasiona

Marce que ha influido positivamente en la vida de muchos colombiano, se va a el exterior a cumplir un sueño

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La creadora de contenido agradeció
La creadora de contenido agradeció a sus seguidores por apoyarla durante todos estos años - Crédito: Marce la recicladora / X

La influencer y activista medioambiental anunció desde el relleno Doña Juana una noticia sobre un cambio internacional en su carrera.

En un video publicado en X (donde tiene once mil seguidores) y el Instagram (con 599) contó la noticia que le ha cambiado la vida.

Sara Samaniego o “Marce, la recicladora”, como es conocida en redes, fue invitada por la embajada de Dinamarca para participar en un curso sobre manejo de residuos sólidos en Copenhague, una de las ciudades más avanzadas del mundo en gestión ambiental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta oportunidad representa un paso importante en la trayectoria de la creadora de contenido, que ha transformado la educación sobre reciclaje en un fenómeno de masas en Bogotá, con su personaje de “Marce, la recicladora”.

Samaniego se ha consolidado como la primera gran influyente del reciclaje en América Latina: acumula cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, Tiktok y Youtube.

La influencer compartió la feliz noticia con sus seguidores de redes sociales - Crédito: Marce la recicladora / X

Su estilo visual vibrante y su personalidad entusiasta han sido claves para captar la atención de un público joven y diverso, al que instruye sobre la correcta limpieza y clasificación de residuos.

El personaje de “Marce, la recicladora”, con su enterizo azul y trenzas, se ha convertido en un referente para quienes buscan aprender sobre sostenibilidad de manera accesible y entretenida.

Cabe recordar que, Dinamarca es reconocido internacionalmente por su liderazgo en el ámbito ambiental, ha comenzado a dejar atrás un modelo basado en la incineración para avanzar hacia la economía circular y la reducción de desperdicios, con la meta de alcanzar un enfoque de “residuo cero”.

Marce la recicladora se ha
Marce la recicladora se ha convertido en un persona fundamental entre la comunidad recicladora del país - Crédito: Marce la recicladora

Por otra parte la Fundación Reciclando Amor, creada por Samaniego, ha desarrollado programas orientados a mejorar las condiciones físicas, emocionales y laborales de las comunidades recicladoras en Colombia.

Entre sus iniciativas ha realizado actividades de limpieza en playas y ríos, como parte de la gira “Marce por Colombia”, así como la organización de centros de acopio y la donación de pupitres fabricados con materiales reciclados a escuelas de familias de recicladores.

Además, la fundación ha impulsado el programa Adopta un reciclador, que vincula a recicladores con familias para acompañarlos en actividades cotidianas como ir al mercado y fomenta encuentros de integración.

La percepción social sobre los recicladores ha comenzado a transformarse, según ha relatado Samaniego a partir de los mensajes y fotografías que recibe de sus seguidores, quienes han compartido imágenes junto a recicladores en sus comunidades.

Este cambio de imagen se suma al reconocimiento institucional que ha recibido la joven colombiana, quien en 2021 representó a Colombia en un evento internacional en Múnich, Alemania, tras ser seleccionada entre los veinte ganadores del Premio Nacional de Talento Joven.

“En One Young World había gente de todas partes, para entender qué están haciendo los jóvenes y cómo podemos aprender de otros países”, destacó en su momento.

Durante su estancia en Alemania, Samaniego tuvo la oportunidad de conocer de cerca el sistema de reciclaje local, que le sorprendió por la especificidad de la separación de residuos.

Gracias a su personaje ha
Gracias a su personaje ha recorrido el mundo hablando de sostenibilidad y reciclaje - Crédito: Marce la recicladora

Además, se interesó por temas como la electromovilidad y la economía circular, observando cómo países como Dinamarca lideran la gestión de residuos mediante jerarquías de tratamiento, altos niveles de reciclaje y políticas fiscales que incentivan la reutilización y la reducción de desperdicios.

Gracias a esta gran trayectoria vuelve a representar al país de manera internacional, hecho que sus seguidores ha celebrado en los comentarios de la publicación.

Muchos le han pedido que muestre manera detallada su proceso de estudios mientras algunos esperan que vuelva a Colombia para aplicar todo lo aprendido, a la vez que enseña a los recicladores que siguen trabajando en las calles del país.

Temas Relacionados

Marce la recicladoraDinamarcaManejo de residuosColombia-Noticias

Más Noticias

Mientras avanzan diálogos con el Gobierno Petro, denuncian que el Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre

La Policía Nacional incrementa operativos y detenciones tras la difusión de panfletos que anuncian toques de queda y admiten crímenes, en medio de una escalada de violencia en la región

Mientras avanzan diálogos con el

Esta fue la impresionante acción de defensa de Juan Fernando Quintero en el River Plate vs. Palmeiras que despertó admiración en Argentina y odio en Colombia

El equipo brasileño se llevó un triunfo valioso en el partido de ida, y dejan a River Plate con la obligación de buscar la remontada en Brasil para avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores

Esta fue la impresionante acción

Vicky Dávila le respondió a Nicolás Maduro por decir que ella es “su candidata” para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

Dávila se refirió a Maduro como un “narcodictador”, luego de responder que ella no es su verdadera carta de cara a la primera vuelta de los comicios del 31 de mayo de 2026

Vicky Dávila le respondió a

Esta es la sentencia condenatoria contra 12 soldados hallados culpables en cometer Falsos Positivos: “Recibieron medallas manchadas con sangre”

Doce de los quince militares señalados reconocieron estar conscientes de sus actos ilegales; los otros tres serán juzgados por la justicia ordinaria y de ser hallados culpables deberán pagar hasta 20 años de cárcel

Esta es la sentencia condenatoria

“Tener a James en León es un desperdicio”, la fuerte crítica al jugador de la selección en México

Pese a que James Rodríguez es líder en asistencias y en ocasiones de gol creadas, los aficionados del club mexicano consideran que el costo-beneficio de traer al colombiano no ha valido la pena

“Tener a James en León
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mientras avanzan diálogos con el

Mientras avanzan diálogos con el Gobierno Petro, denuncian que el Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Recordado actor de ‘La ley

Recordado actor de ‘La ley del corazón’ reapareció para revelar preocupantes detalles de su lucha contra el cáncer: “Han sido semanas difíciles”

Valentino Lázaro aclaró por qué no ha llegado a un acuerdo con Dímelo King para seguir trabajando en sus transmisiones en vivo

La comediante Valeria Aguilar reveló cuál es su nuevo y lucrativo proyecto tras salir de ‘MasterChef Celebrity’: “Yo ya gané”

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, le declaró su amor a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

B King, expareja de Marcela Reyes que le habría sido infiel con Karina García, estaría desaparecido en México, aseguró Sofía Avendaño

Deportes

Esta fue la impresionante acción

Esta fue la impresionante acción de defensa de Juan Fernando Quintero en el River Plate vs. Palmeiras que despertó admiración en Argentina y odio en Colombia

“Tener a James en León es un desperdicio”, la fuerte crítica al jugador de la selección en México

Fortaleza despidió con sentido mensaje de apoyo a los familiares de destacada futbolista que pasó por su club

Álex Escobar se refirió a cómo manejaban al América los capos del Cartel de Cali por actual crisis deportiva: “Don Miguel se enojaba”

En imágenes, así fue el impresionante acompañamiento de la hinchada del Once Caldas en Quito en la victoria ante Independiente del Valle