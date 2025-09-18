Estados Unidos atribuye la descertificación antidrogas de Colombia a políticas fallidas del gobierno de Gustavo Petro

Gobierno de Estados Unidos señaló que decisión de la descertificación recayó en mayor parte por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, señalando que la decisión se debe a las “políticas fallidas” del actual gobierno y no a la labor de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial.

Tras lo anterior, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que “Estados Unidos reconoce que tenemos una responsabilidad en abordar la demanda interna de drogas”, según consultó la W Radio.

Además, explicó que la Lista de Países Mayores es una herramienta “para evaluar la efectividad de los esfuerzos antidrogas de países extranjeros, los cuales son vitales para reducir la oferta de drogas ilícitas. Tanto la oferta como la demanda deben enfrentarse de manera simultánea para abordar de forma integral el problema”.

La respuesta surge después de que el presidente Petro argumentara públicamente que la política antidrogas fracasada es la de Estados Unidos, no la de Colombia.

Por ende, el gobierno estadounidense matizó la evaluación reconociendo logros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia en materia de incautaciones de drogas, aunque enfatizó que estos resultados no han ido acompañados por un respaldo estatal suficiente para frenar el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.