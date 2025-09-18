Colombia

Estados Unidos atribuye la descertificación antidrogas de Colombia a políticas fallidas del gobierno de Gustavo Petro

El Departamento de Estado dijo que la decisión no recae en la labor de la fuerza pública, sino en la gestión de la administración actual y la falta de resultados frente al aumento de cultivos ilícitos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Gobierno de Estados Unidos señaló
Gobierno de Estados Unidos señaló que decisión de la descertificación recayó en mayor parte por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, señalando que la decisión se debe a las “políticas fallidas” del actual gobierno y no a la labor de las fuerzas de seguridad o del sistema judicial.

Tras lo anterior, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que “Estados Unidos reconoce que tenemos una responsabilidad en abordar la demanda interna de drogas”, según consultó la W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, explicó que la Lista de Países Mayores es una herramienta “para evaluar la efectividad de los esfuerzos antidrogas de países extranjeros, los cuales son vitales para reducir la oferta de drogas ilícitas. Tanto la oferta como la demanda deben enfrentarse de manera simultánea para abordar de forma integral el problema”.

La respuesta surge después de que el presidente Petro argumentara públicamente que la política antidrogas fracasada es la de Estados Unidos, no la de Colombia.

Por ende, el gobierno estadounidense matizó la evaluación reconociendo logros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia en materia de incautaciones de drogas, aunque enfatizó que estos resultados no han ido acompañados por un respaldo estatal suficiente para frenar el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Temas Relacionados

Lucha antidrogasGustavo PetroGobierno PetroDescertificación de EEUU a ColombiaGobierno de Donald TrumpNarcotráfico en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

Según el reporte inicial de la Policía Metropolitana, las víctimas se trasladaban en un vehículo de alta gama cuando recibieron disparos, al parecer, por un cuarto pasajero

Asesinan a tres personas al

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

El creador de contenido y deportista exaltó la belleza de la diva colombiana, pues a sus 68 años porque “se conserva mucho mejor que otras mujeres”

Pantera, de ‘La casa de

Euro a peso colombiano este jueves 18 de septiembre 2025

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro a peso colombiano este

Por ser de la Nueva EPS, mujer que estaba en trabajo de parto fue rechazada de varios hospitales de Montería

La falta de convenio entre clínicas y la entidad prestadora de salud dejó a una gestante sin atención: sus allegados tuvieron a recurrir a un especialista privado

Por ser de la Nueva

Resultados Super Astro Sol y Luna 17 de septiembre: signo y número ganador del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a tres personas al

Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

ENTRETENIMIENTO

Pantera, de ‘La casa de

Pantera, de ‘La casa de los famosos’, no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: “Está mejor que muchas de 20 años”

B King, expareja de Marcela Reyes que le habría sido infiel con Karina García, estaría desaparecido en México, aseguró Sofía Avendaño

Fanáticos de Feid van a comprar bebidas y comida al café que fue multado por su “coffe party” en Chile

⁠Marcela Reyes estaría en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

Alerta reveló por qué lo sacaron de ‘Sábados felices’: “Me volví un sindicalista y no les gustó”

Deportes

Así fue el impresionante acompañamiento

Así fue el impresionante acompañamiento de la hinchada del Once Caldas en Quito en la victoria ante Independiente del Valle

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles