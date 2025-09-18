Epa Colombia firmó millonario acuerdo con TransMilenio y la entidad aclaró qué pasará con su libertad

El pacto alcanzado entre la entidad y Barrera tiene dos ejes principales - crédito redes sociales

TransMilenio S.A. anunció el jueves 18 de septiembre que alcanzó un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, como parte del proceso de reparación integral por los daños ocasionados durante el paro nacional del 22 de noviembre de 2019.

En esa jornada, Barrera destruyó equipos e instalaciones de la estación Molinos, en el sur de Bogotá, lo que derivó en un proceso judicial que ahora entra en una nueva etapa. Según informó la entidad de transporte masivo, el acuerdo será presentado ante los jueces competentes para su revisión y aprobación.

“Llegamos a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera que busca la reparación integral de los hechos ocurridos durante el paro nacional en 2019. Este acuerdo debemos presentarlo ante los jueces competentes para su consideración”, indicó TransMilenio en una declaración oficial.

El pacto alcanzado entre la entidad y Barrera tiene dos ejes principales. El primero contempla actividades de carácter pedagógico y simbólico que la influenciadora deberá realizar tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. “Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”, precisó la empresa.

Dentro de estas acciones se incluye la elaboración y difusión de videos educativos, la presentación de excusas públicas a la ciudadanía, así como labores de servicio social y pedagogía con usuarios en estaciones y troncales de TransMilenio. El segundo componente es de carácter económico. Barrera deberá pagar 100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio S.A., como parte de la reparación por los daños ocasionados, que en su momento fueron avaluados en más de 467 millones de pesos.

La entidad resaltó que este paso busca no solo compensar los perjuicios, también fortalecer un enfoque innovador de justicia restaurativa. “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”, explicó la compañía.

En ese sentido, el acuerdo se inscribe en una estrategia que combina un componente económico con medidas simbólicas y sociales, con el fin de promover la responsabilidad ciudadana y consolidar la cultura del respeto en el transporte público. TransMilenio también fue enfático en aclarar que este acuerdo no implica automáticamente la libertad definitiva de Barrera, ya que esta decisión corresponde exclusivamente a los jueces que conocen del caso.

Noticia en desarrollo...