Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

La labor social y el compromiso con los animales encontraron una vía innovadora de apoyo, ya que con la adopción, el rescate y protección de perros en Bogotá se realizará una nueva campaña solidaria en la que la música y la causa animalista se unen con un objetivo común, la de recaudar fondos para garantizar la continuidad de sus programas de atención.

La propuesta consiste en un sorteo solidario que ofrece como premio dos entradas VIP para asistir al concierto de Shakira en Bogotá, previsto para el 1 de noviembre de 2025.

Este evento forma parte de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran y se celebrará durante en el Vive Claro de Bogotá, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país y que, sin duda, atraerá a miles de fanáticos y seguidores de la reconocida artista barranquillera.

Desde la fundación Col Choca La Pata insisten en que cada aporte recibido transforma la realidad de decenas de animales rescatados, ya que alimentos, tratamientos médicos, vacunas y procesos de recuperación integral se financian en gran parte gracias a la solidaridad de los que se suman a estas iniciativas. Bajo el lema “Cada donación se transforma en comida, medicinas y segundas oportunidades para nuestros peluditos”, la organización remarca que la causa animalista va más allá del evento musical, constituyéndose en una invitación a la empatía activa dentro de la sociedad.

Cómo participar en el sorteo

El mecanismo para participar en este sorteo es sencillo y accesible. Quienes lo deseen pueden sumarse a la dinámica de la siguiente forma:

Realizar una donación de $30.000

Seleccionar un número dentro de la serie que va del 00 al 99

El número ganador será determinado el 4 de octubre de 2025, tomando como referencia la Lotería de Boyacá

Esta metodología democratiza el acceso al evento y multiplica el impacto de cada gesto solidario, lo que permite que participantes de distintos sectores y regiones del país puedan aportar a la causa y, al mismo tiempo, aspirar a vivir una experiencia única junto a una de las figuras musicales más sobresalientes a nivel global.

Centros de rehabilitación de animales

Cabe destacar que estos espacios funcionan como un refugio temporal y de rehabilitación para animales que debieron enfrentar abandono, negligencia severa o episodios de violencia, situaciones que afectan de manera profunda su bienestar físico y emocional. Tanto el distrito como fundaciones de animales cuentan con voluntarios y profesionales que dedican tiempo y conocimientos al cuidado de los perros, en el que facilitan la alimentación adecuada, atención veterinaria, medicación específica para cada caso, espacios de socialización y, finalmente, gestionan procesos de adopción para que cada canino pueda integrarse de nuevo a una familia.

En el caso de la fundación Col Choca La Pata, definen con claridad su filosofía: “Soñamos con una sociedad más consciente, donde cada patita tenga un lugar seguro para dormir y caricias sinceras cada día”. La búsqueda de un entorno más compasivo e inclusivo se materializa tanto en las acciones cotidianas como en la promoción de campañas de concientización, talleres y charlas educativas dirigidas a la comunidad, todo ello busca erradicar la indiferencia hacia los animales y promover prácticas responsables de tenencia.

Finalmente, el impacto de la labor de las fundaciones y el distrito se refleja en la cantidad de vidas recuperadas, hogares formados y en el ejemplo que proveen para otras organizaciones que desean replicar el modelo de rescate y protección. En este caso, la fundación invita a los que quieren apoyar la causa por medio de redes sociales, en la cuenta @fundacion_chocalapata, espacios en el que informan sobre las dudas de la dinámica para el sorteo de las boletas, nuevos rescates, procesos de recuperación o historias de adopción.