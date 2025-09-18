Colombia

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Tras la apelación de la defensa de Palomino, La jueza Sheila Ortega Téllez resolvió el recurso presentado a su favor - crédito @idinaelferca19/X

La decisión de un juez en Barranquilla de conceder prisión domiciliaria a Digno José Palomino Rodríguez, señalado como máximo líder del grupo criminal Los Pepes, provocó una fuerte controversia en el sistema judicial colombiano.

La medida, dictada el 12 de septiembre de 2025, iba a facilitar que Palomino abandonara la cárcel, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso cobró notoriedad cuando la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió la revisión de las actuaciones judiciales relacionadas con la situación jurídica de Palomino Rodríguez, que enfrenta múltiples procesos penales por homicidio y concierto para delinquir agravado.

Digno José Palomino Rodríguez, conocido
Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Dino o Sebas, fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en 17 homicidios relacionados con el control de actividades criminales en el Atlántico - crédito Fiscalía General

María José Casado Brajín, presidenta de la Comisión, solicitó la compulsa de copias contra el juez responsable, con el fin de que se asignara como queja disciplinaria ante la misma sala.

En efecto, el 17 de septiembre se formalizó el reparto del proceso disciplinario, y la Comisión anunció que en breve se determinaría la apertura formal de la investigación.

“Se ordenará la compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, se lee puntualmente en el oficio.

La polémica decisión

La orden que permitió a Palomino cumplir su detención en casa fue adoptada por el juez 102 penal municipal con función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla William Saleme.

Según el oficio de la Comisión, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”, lo que llevó a la revisión de su proceder.

El proceso judicial experimentó un giro el 15 de septiembre, cuando el mismo juez Saleme revocó la medida de detención intramural que había impuesto previamente al líder de Los Pepes, que había sido imputado por su presunta responsabilidad en 17 homicidios.

Traslado de Digno palomino a
Traslado de Digno palomino a centro carcelario por revocatoria de la detención domiciliaria. @PoliciaBquilla. Twitter

La secuencia de decisiones judiciales comenzó cuando el juez Saleme ordenó inicialmente el encarcelamiento de Palomino el 25 de marzo de 2025 por el juez 102 penal municipal. Sin embargo, la defensa del acusado apeló la medida, lo que llevó el caso ante la jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, Shelia Ortega Téllez.

La jueza Ortega Téllez, encargada de resolver el recurso, señaló que la decisión inicial “careció de sustento probatorio” y calificó la argumentación del juez de primera instancia como “totalmente general”. Por ello, ordenó que el juez de control de garantías sustentara nuevamente la medida de aseguramiento.

En su segunda revisión, el juez Saleme argumentó que no existía una prueba irrefutable de que Palomino hubiera adquirido medios electrónicos desde la cárcel para ordenar homicidios, como sostenía la Fiscalía. Por este motivo, consideró que la medida proporcional era la prisión domiciliaria y no la reclusión en un centro carcelario. El juez fundamentó su decisión en la ausencia de evidencia concluyente sobre el uso de dispositivos electrónicos por parte del acusado desde el interior de la prisión.

Abren investigación a juez que
Abren investigación a juez que ordenó detención domiciliaria a Digno Palomino - crédito Redes sociales/X

La Fiscalía, por su parte, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y presentó una apelación. El ente acusador sostuvo que existía material probatorio suficiente para demostrar que Palomino es el cabecilla de una banda considerada peligrosa en la capital del Atlántico, lo que, a su juicio, lo convierte en un peligro para la sociedad. La Fiscalía insistió en que la gravedad de los delitos imputados y la capacidad de liderazgo criminal de Palomino justificaban su permanencia en un centro de reclusión.

Mientras la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico avanza en la revisión de los hechos, se espera que la decisión sobre la apertura formal de la investigación disciplinaria contra el juez se tome en breve, lo que podría marcar un nuevo capítulo en este caso de alto impacto público en Atlántico.

Temas Relacionados

Digno José Palomino RodríguezLos PepesPrisión domiciliariaBarranquillaComisión Seccional de Disciplina Judicial del AtlánticoJuez William SalemeColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Cnsc realizará pruebas escritas para

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Los seguidores expresaron inquietudes sobre la repercusión que podría tener el artista al ingresar a un espacio televisivo conocido por las dinámicas conflictivas

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

El evento forma parte de la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y se celebrará en el Vive Claro, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país

Con boletas para el concierto

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Con la eliminación sorpresiva de Millonarios a manos de Envigado, quedó casi completo el cuadro de los ocho mejores del certamen, que tiene dos encuentros destacados

Esta es la programación para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados