Colombia

Indignación en Ciudad Bolívar, Antioquia: una adulta mayor fue drogada en el parque principal y luego abusada sexualmente

La adulta mayor, con signos de desorientación, llegó por sus propios medios al Hospital La Merced hacia las 3:00 a. m. del lunes 15 de septiembre, donde relató hizo un crudo relato a los médicos

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
A la adulta mayor le
A la adulta mayor le habrían suminstrado una sustancia que la dejó en estado de indefensión - crédito Freepik

Un indignante caso de abuso sexual se registró en Ciudad Bolívar (Antioquia), luego de que una mujer de 63 años llegara a un centro médico del municipio en busca de ayuda.

La adulta mayor, con signos de desorientación, llegó por sus propios medios al Hospital La Merced hacia las 3:00 a. m. del lunes 15 de septiembre, donde relató a los médicos que había sido agredida sexualmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con medios de comunicación, personal de salud confirmó el delito tras la valoración inicial y mediante exámenes clínicos, detectando la presencia de una droga que habría sido suministrada para someterla.

La mujer llegó por sus
La mujer llegó por sus propios medios a un centro médico cercano - crédito Pexels

El ataque ocurrió en la zona urbana del municipio, específicamente en el parque principal, donde la mujer perdió la conciencia de lo que sucedía. Tras recibir atención médica, permanece bajo observación en el centro asistencial mientras se estabiliza y disminuyen los efectos de la sustancia.

Los resultados de los análisis médicos confirmaron tanto el abuso sexual como la administración de una sustancia que redujo la capacidad de reacción de la víctima. Según los reportes conocidos, la prueba para detectar drogas resultó positiva, lo que refuerza la hipótesis de que el agresor utilizó este método para perpetrar el delito.

Ante la gravedad del caso, las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de atención para víctimas de violencia sexual. Laura Tobón, secretaria de Gobierno de Ciudad Bolívar, informó que la administración municipal puso en marcha todas las rutas de apoyo y brindó acompañamiento psicológico a la afectada, tal como lo requieren este tipo de situaciones.

Además, la Policía Nacional y la Administración municipal, con base en la información proporcionada por la víctima y algunos testigos, identificaron al presunto responsable y avanzan en su búsqueda en coordinación con la fuerza pública.

Las autoridades ya tendrían identificado
Las autoridades ya tendrían identificado al agresor de la mujer - crédito Freepik

Las autoridades investigan si este caso guarda relación con una serie de robos recientes en viviendas del municipio, en los que los delincuentes habrían utilizado sustancias similares para neutralizar a sus víctimas. Esta línea de investigación busca determinar si existe un patrón delictivo que combine el abuso sexual y el hurto mediante la administración de drogas.

Capturan a sujeto acusado de abuso sexual contra su hija de tres años

Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue capturado en la subregión Nordeste de Antioquia por el delito de acto sexual con menor de 14 años, según reportaron las autoridades el miércoles 17 de septiembre.

La operación, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), forma parte de la estrategia Actuando por Antioquia, orientada a salvaguardar la seguridad y protección de los sectores más vulnerables de la población.

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, la investigación determinó que la víctima es la hija de tres años del detenido. Las autoridades confirmaron que, tras la captura ejecutada por orden judicial, se logró la inmediata protección y atención integral de la menor por medio de los canales especializados en infancia.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía, donde deberá responder por las acusaciones en su contra. La institución destacó la relevancia de la denuncia oportuna y de su labor sistemática en la identificación y desarticulación de delitos que afectan a niños y adolescentes en el territorio.

Delitos sexuales en Antioquia y posibles vínculos con otros crímenes

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han denunciado 2.963 casos relacionados con delitos sexuales, lo que representa un incremento del 2,7% respecto a 2024, con 78 casos más.

Preocupante situación de delitos secuales
Preocupante situación de delitos secuales en Antioquia - crédito Camila Díaz/Colprensa

Del total de víctimas, 2.369 son mujeres y 546 hombres; entre los afectados se cuentan 954 menores de edad, 861 jóvenes y 831 adultos. En el 81% de los casos reportados no se emplearon armas, lo que sugiere la utilización de otros métodos, como el uso de sustancias para someter a las víctimas.

Frente a este panorama, las instituciones reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. En Antioquia, las víctimas o testigos de violencia sexual pueden comunicarse con la línea 123 o acudir a la alcaldía de su municipio para recibir orientación y apoyo.

Temas Relacionados

Adulta mayorAbuso sexualCiudad BolívarAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Ernesto Samper se volvió a pronunciarse frente a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas: “Fue el presidente Petro, no fue el país”

El expresidente aseguró que, aunque la decisión es un golpe simbólico, no debe verse como el fin del mundo, según él, este hecho debe ser aprovechado para resaltar los costos económicos y sociales que el país pagó por el narcotráfico

Ernesto Samper se volvió a

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece beneficios únicos para comprar vivienda usada en Colombia: conozca todos los detalles

Familias de diferentes regiones encontrarán alternativas para adquirir casa propia, gracias a asesoría personalizada, beneficios exclusivos y la posibilidad de sumar ingresos para acceder a créditos conjuntos en la feria nacional

El Fondo Nacional del Ahorro

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

El conjunto Verdolaga anunció la salida de Javier Gandolfi tras la polémica con los cuatro extranjeros en el duelo con Bucaramanga, que el conjunto santandereano ganó 0-3 en el escritorio

Atlético Nacional tendría listo a

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

El relato de la hermana de Tatán Mejía demostró que, en ocasiones, las primeras impresiones no son las que cuentan

Cuñada de Maleja Restrepo reveló

Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

Luego de las declaraciones de la presentadora durante su paso por DimeloKing, la huilense respondió a los señalamientos de que estaba enamorada de José Rodríguez

Yina Calderón respondió a Yaya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La intimidante estrategia con la

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Cuñada de Maleja Restrepo reveló

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Colombia

Jackson Martínez y su transición del fútbol a la música: “No me dará vergüenza hablar de Dios”

Andrés Parra abrió su corazón y sorprendió con confesiones sobre su adicción: “Era totalmente relacionada con una incapacidad”

Deportes

Atlético Nacional tendría listo a

Atlético Nacional tendría listo a su nuevo DT: habría acuerdo con reconocido entrenador argentino

Alfredo Arias y un nuevo “elogio” a la hinchada del Junior: “Puede tener la más grande de Colombia”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Atlético Nacional perdió la opción de contratar a un reconocido técnico español: le quedaría otro candidato extranjero

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana