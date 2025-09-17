Denuncia de comunidad por hombre que se hace pasar como limpiavidrios y ataca a conductores en Bogotá: esto se sabe

Denuncia de la comunidad por hombre que se hace pasar por limpiavidrios para robar en Bogotá - crédito Vidrios y parabrisas

La preocupación por la inseguridad se ha intensificado en los barrios situados entre las localidades de Kennedy y Puente Aranda, en Bogotá, donde los residentes afirman que la frontera marcada por la avenida Troncal de la 68 ha propiciado una zona donde los delincuentes actúan con impunidad.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos de estos sectores, un hombre se presenta como limpiavidrios, pero en realidad estaría vinculado a robos y agresiones tanto a conductores como a transeúntes.

Las víctimas relatan que el sujeto utiliza armas blancas, las cuales esconde en maletines situados en las obras viales de la zona.

De esta manera, la ciudadanía reconoce que la falta de acciones concretas de las autoridades se relaciona con la ubicación exacta del conflicto, al encontrarse en el límite administrativo entre las dos localidades, lo que dificulta la intervención policial y deja a los habitantes en un estado de indefensión.