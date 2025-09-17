A la cárcel responsable de captar a menores para secuestrarlas en Bogotá bajo falsas ofertas laborales: dos víctimas tienen 10 y 11 años

Greiyory José Cartagena Ramos, venezolano que secuestró a menores de edad engañándolas con falsas ofertas de trabajo en el exterior - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló que Greiyory José Cartagena Ramos, ciudadano venezolano, fue acusado de secuestrar a tres menores tras contactarlas por redes sociales con falsas ofertas laborales en México.

Las investigaciones señalan que el implicado habría creado un perfil falso simulando ser adolescente, lo que facilitó el contacto con tres niñas y permitió persuadirlas para una supuesta reunión que precedería un traslado a Medellín y luego a Ciudad de México.

La noche del 8 de septiembre, según los reportes oficiales, las niñas, de entre 10 y 11 años, acudieron a una residencia en el sector de El Muelle, en la localidad de Engativá, Bogotá, después de salir del colegio. Allí, fueron mantenidas encerradas bajo amenazas, indicaron voceros de la Fiscalía. Las menores lograron escapar posteriormente y, al reencontrarse con sus familias, narraron los hechos que acababan de vivir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la denuncia, unidades de la Policía Nacional procedieron con la captura de Cartagena Ramos. Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó al detenido ante un juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños y adolescentes.

En un fragmento de la diligencia de imputación de cargos, el togado así detalló la forma en la que este delincuente operó con estas menores: “Aquí hay tres víctimas menores de edad, una de diez años, dos menores de once años que fueron, encerradas en la habitación, presuntamente donde usted vive y allí, bajo amenazas, y con promesas falsas de una mejor vida, pues les dijo por parte de usted presuntamente que les daría una mejor vida en la ciudad de Medellín. De igual manera que ellas escucharon conversaciones suyas por celular con otras personas diciendo que ya había conseguido las tres peladas“.

La Fiscalía General de la Nación reveló que Greiyory José Cartagena Ramos, ciudadano venezolano, fue acusado de secuestrar a tres menores tras contactarlas por redes sociales con falsas ofertas laborales en México - crédito Fiscalía

Durante la audiencia, el acusado no aceptó los cargos. El juez determinó que debía cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, según confirmaron fuentes judiciales.

Entre los datos destacados, la Fiscalía subrayó el uso de perfiles falsos en redes sociales como herramienta para captar menores, y advirtió sobre el riesgo que representan estas plataformas en casos de trata y otros delitos similares. La rápida intervención policial y la denuncia de los familiares permitieron que las víctimas salieran ilesas y que el caso avanzara en la justicia ordinaria.

A la cárcel seis secuestradores de niños en Bogotá

El rescate de ocho personas, incluidas seis menores de edad, tras haber sido víctimas de secuestro extorsivo en el sector de Bosa San Bernardino, sur de Bogotá, derivó en la judicialización de seis extranjeros, reveló la Fiscalía General de la Nación a través de su Seccional Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto, cuando los procesados habrían intimidado a las víctimas utilizando armas cortopunzantes y las obligaron a trasladarse a una vivienda en la que permanecieron retenidas durante aproximadamente 10 horas.

Nelson Enrique Padilla De la Cruz, Noel Jesús Chacón Hidalgo, Gustavo Jesús Rodríguez Pereira, Johanmaris Zarraga Rodríguez, Jorge Luis Castrillón Obando y Johangel José Céspedes Colin, acusados de secuestrar a menores de edad en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá/X

Durante el tiempo del secuestro, los familiares de los retenidos recibieron amenazas y exigencias económicas a cambio de su liberación. Los secuestradores contactaron a las familias por teléfono y enviaron mensajes de texto para solicitar diversas sumas de dinero como condición para dejar en libertad a los secuestrados. La situación dio un giro cuando uno de los retenidos logró transmitir su ubicación, lo que permitió la rápida intervención de la Policía Nacional, derivando en el rescate de las víctimas y la captura en flagrancia de los presuntos responsables.

La Fiscalía Gaula imputó a los seis extranjeros los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada, en función de las responsabilidades individuales. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados en la audiencia judicial.

El rescate de ocho personas, incluidas seis menores de edad, tras haber sido víctimas de secuestro extorsivo en el sector de Bosa San Bernardino, sur de Bogotá, derivó en la judicialización de seis extranjeros - crédito Freepik

Los implicados, según la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, han sido identificados como Nelson Enrique Padilla De la Cruz, Noel Jesús Chacón Hidalgo, Gustavo Jesús Rodríguez Pereira, Johanmaris Zarraga Rodríguez, Jorge Luis Castrillón Obando y Johangel José Céspedes Colin.

Por decisión judicial, todos los acusados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.