Colombia

Tras acalorada discusión, ministro de educación denunció hostigamiento por parte de Cathy Juvinao: “Me siguió hasta la calle”

En videos quedó registrado el incidente entre la congresista y Daniel Rojas Medellín, lo que alimentó el debate sobre los límites del control político y las formas de ejercerlo dentro del Congreso

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

Guardar
Al finalizar la sesión, Juvinao siguió al ministro fuera del recinto legislativo, exigiendo más respuestas - crédito redes sociales

Una intensa discusión se desató el martes 16 de septiembre en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, durante una citación sobre los recursos asignados a la educación en el presupuesto nacional.

La sesión, que inició con preguntas técnicas sobre la financiación del Icetex y los programas educativos del Gobierno, terminó en una confrontación directa entre la representante Catherine Juvinao y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Al finalizar la jornada, el jefe de cartera denunció públicamente que fue víctima de “hostigamiento” por parte de la congresista.

El debate se originó durante la intervención de Juvinao, que exigió respuestas sobre cifras específicas del presupuesto proyectado para el sector educativo en 2026. En particular, cuestionó la diferencia entre los datos presentados por el Ministerio de Educación y los documentos oficiales disponibles para los legisladores.

El tema central fue la
El tema central fue la distribución de recursos del Icetex y el presupuesto educativo del 2026 - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

Durante la sesión, la congresista Cathy Juvinao cuestionó la cifra presentada por el ministro de Educación sobre el costo de la condonación de los créditos del Icetex. Según lo expuesto por la legisladora, mientras el mismo presidente Gustavo Petro asegura que este valor asciende a 13 billones de pesos, el ministro indicó que, para cubrir a todos los beneficiarios, la cifra alcanzaría los 4,5 billones de pesos. Ante esta discrepancia, solicitó que se aclare la metodología utilizada para obtener el dato oficial, al considerar que los números no coinciden en ningún aspecto.

Además, Juvinao pidió al funcionario explicar por qué en los documentos entregados aparecen 3,3 billones de pesos “sin direccionar” dentro del presupuesto, por lo que pidió una respuesta sobre eso.

La legisladora señaló que se estaba confundiendo la naturaleza de los beneficios educativos, al presentar los créditos como si fueran becas y al equiparar iniciativas distintas como Ser Pilo Paga y Educación E. Para la congresista, ese tipo de comparaciones contribuía a distorsionar los resultados reales y generaba una percepción equivocada sobre el impacto de las políticas en materia educativa.

Una fuerte discusión entre la
Una fuerte discusión entre la representante Catherine Juvinao y el ministro Daniel Rojas se registró durante una citación en la Comisión Sexta de la Cámara - crédito @DanielRMed/X - Germán Forero/Prensa

El ambiente se tornó tenso cuando el representante Jaime Raúl Salamanca intervino para señalar que las preguntas de Juvinao no se ajustaban al objeto de la citación. El congresista señaló que la sesión tenía como objetivo exclusivo abordar asuntos relacionados con el Icetex y el presupuesto asignado a dicha entidad; indicó que, si se deseaba tratar otros temas, era necesario presentar una proposición formal, ya que el espacio no podía transformarse en una sesión de control político general.

El intercambio se intensificó cuando el ministro Daniel Rojas respondió a las críticas sin ofrecer detalles concretos sobre las cifras que se le exigían. En lugar de esto, centró su intervención en defender el enfoque del Gobierno frente al sistema educativo, al presentar la educación como un derecho y no como una actividad con fines comerciales.

Destacó los esfuerzos por ampliar la cobertura en regiones donde antes la oferta universitaria se concentraba únicamente en instituciones privadas de ciudades principales como Bogotá.

El representante Jaime Raúl Salamanca también discutió con la congresista Cathy Juvinao - crédito redes sociales

Al concluir la sesión, la situación escaló aún más, de acuerdo con los videos que se registraron del momento y difundidos en redes sociales, Juvinao siguió al ministro Rojas fuera del salón de la Comisión, exigiendo explicaciones adicionales.

Daniel Rojas, con evidente molestia, respondió con firmeza ante la insistencia de la congresista. Indicó que debía retirarse del lugar, pero le dijo que se lo acompañara para continuar el diálogo fuera del recinto, fue así que ella se le fue al lado pidiendo explicaciones y se ve como bajaron las escaleras de la corporación, en un clima conflictivo.

Una hora después, el ministro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, en la que relató lo ocurrido y aseguró que fue víctima de acoso por parte de la representante.

“Saliendo de debate de control Político en el Congreso, la representante Juvinao muy aireada, me hostigó todo el camino junto a sus asesores, le pedí respeto y hasta la invité amablemente a almorzar para pedirle desescalar la violencia y el lenguaje con el que me insulta. No aceptó”, escribió el ministro.

El ministro de Educación, Daniel
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, publicó un mensaje donde afirmó que fue víctima de hostigamiento por parte de Cathy Juvinao - crédito @DanielRMed/X

Rojas agregó a su mensaje: “Me siguió hasta la calle, donde un humilde ciudadano campesino le respondió con decencia y altura agradeciéndole al gobierno del cambio por garantizar el derecho a la educación en su región. La voz del pueblo habla por nosotros. La política no puede ser violenta, ni hostigadora, sigo invitando a la representante a darle altura al debate. La invitación a almorzar corrientazo sigue en pie”.

