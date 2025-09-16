Petro acusó a alcaldes de Medellín y Cali de aliarse con políticos estadounidenses para traer la extrema derecha a Colombia: “Son de la red”

Petro envió duro mensaje contra alcaldes de Medellín y Cali - crédito Colprensa/Presidencia

Estados Unidos decidió descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Esta resolución se asocia a una evaluación anual que realiza el Gobierno estadounidense sobre la cooperación de varios países en el combate contra el narcotráfico.

La sanción del Gobierno de Donald Trump apunta a que Colombia no ha cumplido con los estándares internacionales y las políticas requeridas en la lucha contra las drogas. El país político reaccionó responsabilizando al presidente de la República, Gustavo Petro, de la descertificación que tiene graves consecuencias para el país.

En las redes sociales, un internauta aseguró que la descertificación está ligada a las propuestas del presidente colombiano, más no por el trabajo de los mandatarios regionales, cuya labor fue destacada en el informe que corroboró la decisión.

“El comunicado sobre la descertificación menciona explícitamente la “destreza y valor” de las “autoridades municipales de Colombia”. Traducción: de no ser por Eder y Gutiérrez, a quienes el Presidente quiso desautorizar, la medida pudo haber sido peor”, escribió un usuario en X.

Frente a esto, el presidente Petro señaló que la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el de Cali, Alejandro Éder, en Estados Unidos no tuvo influencia en el dictamen el Gobierno Trump.

Sin embargo, acusó a los mandatarios distritales de estar aliados con la extrema derecha estadounidense, para, según él, gobernar el país.

“No caer en ingenuidad. El alcalde de Medellín y el de Cali, solo pertenecen a la misma red de políticos de extrema derecha de Miami. Quiere la extrema derecha de EE. UU. que la extrema de derecha colombiana gobierne el país”, indicó el primer mandatario en su cuenta de X.

A propósito, Petro señaló que si el país llega a ser gobernado por este grupo ideológico, Colombia volverá la época de las desapariciones forzadas y del paramilitarismo.

“Eso significa volver a las fosas comunes, la escombrera y los falsos positivos. Ahí sí, EE. UU. no reacciona porque en estos crímenes contra la humanidad solo mueren colombianos humildes”.

Petro estalló contra Estados Unidos por descertificación

El presidente Gustavo Petro calificó la certificación contra las drogas como una maniobra que trasciende los aspectos técnicos y responde a intereses políticos. En ese sentido, sostuvo que la postura de la Casa Blanca busca influir en la política interna colombiana, afirmando que “Estados Unidos participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si desea un presidente títere, como aquel que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre y soberana”. De este modo, el mandatario vinculó la decisión estadounidense con una intención de condicionar la autonomía nacional.

Aunque los cultivos de coca han superado las 250.000 hectáreas, el presidente Petro argumentó que el incremento no es atribuible a su administración, sino que corresponde a una tendencia que inició en 2013.

Según sus palabras, “La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi gobierno. La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en Estados Unidos”.

A juicio del presidente Petro, “la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder. El mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor: los Estados Unidos detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, que es 30 veces más mortal que la cocaína”.

El primer mandatario también subrayó que, aunque la tendencia al alza en los cultivos de coca se remonta al gobierno de Juan Manuel Santos, su administración se ha caracterizado por una baja erradicación. El año pasado, la erradicación alcanzó solo 11.000 hectáreas, y en el presente año la cifra supera apenas las 3.500 hectáreas. En contraste, durante el gobierno de Iván Duque, el promedio anual de erradicación fue de 100.000 hectáreas.