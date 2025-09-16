Colombia

Petro acusó a alcaldes de Medellín y Cali de aliarse con políticos estadounidenses para traer la extrema derecha a Colombia: “Son de la red”

El jefe de Estado sostuvo que el objetivo es que vuelva al país la época de las desapariciones forzadas

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Petro envió duro mensaje contra
Petro envió duro mensaje contra alcaldes de Medellín y Cali - crédito Colprensa/Presidencia

Estados Unidos decidió descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Esta resolución se asocia a una evaluación anual que realiza el Gobierno estadounidense sobre la cooperación de varios países en el combate contra el narcotráfico.

La sanción del Gobierno de Donald Trump apunta a que Colombia no ha cumplido con los estándares internacionales y las políticas requeridas en la lucha contra las drogas. El país político reaccionó responsabilizando al presidente de la República, Gustavo Petro, de la descertificación que tiene graves consecuencias para el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En las redes sociales, un internauta aseguró que la descertificación está ligada a las propuestas del presidente colombiano, más no por el trabajo de los mandatarios regionales, cuya labor fue destacada en el informe que corroboró la decisión.

“El comunicado sobre la descertificación menciona explícitamente la “destreza y valor” de las “autoridades municipales de Colombia”. Traducción: de no ser por Eder y Gutiérrez, a quienes el Presidente quiso desautorizar, la medida pudo haber sido peor”, escribió un usuario en X.

El jefe de Estado sostuvo
El jefe de Estado sostuvo que su objetivo es que vuelva al país la época de las desapariciones forzadas - crédito @petrogustavo/X

Frente a esto, el presidente Petro señaló que la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el de Cali, Alejandro Éder, en Estados Unidos no tuvo influencia en el dictamen el Gobierno Trump.

Sin embargo, acusó a los mandatarios distritales de estar aliados con la extrema derecha estadounidense, para, según él, gobernar el país.

“No caer en ingenuidad. El alcalde de Medellín y el de Cali, solo pertenecen a la misma red de políticos de extrema derecha de Miami. Quiere la extrema derecha de EE. UU. que la extrema de derecha colombiana gobierne el país”, indicó el primer mandatario en su cuenta de X.

A propósito, Petro señaló que si el país llega a ser gobernado por este grupo ideológico, Colombia volverá la época de las desapariciones forzadas y del paramilitarismo.

“Eso significa volver a las fosas comunes, la escombrera y los falsos positivos. Ahí sí, EE. UU. no reacciona porque en estos crímenes contra la humanidad solo mueren colombianos humildes”.

Petro estalló contra Estados Unidos por descertificación

La descertificación demuestra las diferencias
La descertificación demuestra las diferencias que tienen los mandatarios - crédito Reuters

El presidente Gustavo Petro calificó la certificación contra las drogas como una maniobra que trasciende los aspectos técnicos y responde a intereses políticos. En ese sentido, sostuvo que la postura de la Casa Blanca busca influir en la política interna colombiana, afirmando que “Estados Unidos participa en la política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si desea un presidente títere, como aquel que vendió a Panamá, o si quiere una nación libre y soberana”. De este modo, el mandatario vinculó la decisión estadounidense con una intención de condicionar la autonomía nacional.

Aunque los cultivos de coca han superado las 250.000 hectáreas, el presidente Petro argumentó que el incremento no es atribuible a su administración, sino que corresponde a una tendencia que inició en 2013.

Colombia perdió ingresos importantes en
Colombia perdió ingresos importantes en la lucha contra las drogas - crédito Freepik/Colprensa/AFP

Según sus palabras, “La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi gobierno. La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en Estados Unidos”.

A juicio del presidente Petro, “la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder. El mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor: los Estados Unidos detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, que es 30 veces más mortal que la cocaína”.

El primer mandatario también subrayó que, aunque la tendencia al alza en los cultivos de coca se remonta al gobierno de Juan Manuel Santos, su administración se ha caracterizado por una baja erradicación. El año pasado, la erradicación alcanzó solo 11.000 hectáreas, y en el presente año la cifra supera apenas las 3.500 hectáreas. En contraste, durante el gobierno de Iván Duque, el promedio anual de erradicación fue de 100.000 hectáreas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFederico GutiérrezAlejandro EderFalsos positivosViaje Estados UnidosPoíticos EstadounidensesExtrema derechaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió a señalamientos de beneficiar a “traquetos” y expuso los logros de su mandato: “El cambio fue…”

El presidente ha sido cuestionado por la implementación de su política de Paz Total, centrada en dialogar con grupos criminales y ofrecer incentivos para que se sometan a la justicia

Gustavo Petro respondió a señalamientos

Super Astro Sol: estos son los ganadores del martes 16 de septiembre de 2025

Como todos los martes, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol: estos son

Sinuano Día: estos son los números ganadores del martes 16 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: estos son los

Federico Gutiérrez exigió consecuencias legales para los responsables del caso Aguas Vivas: “Incluso con su patrimonio”

La reacción del alcalde de Medellín se registró luego de conocerse el escrito de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la entrega de lote en Medellín

Federico Gutiérrez exigió consecuencias legales

Economista expuso la forma para terminar en Colombia con el “karma” de las reformas tributarias

El economista Nicolás Rojas Pardo recordó las ocasiones en las que en el país se ha hablado de la “necesidad” de aumentar los impuestos

Economista expuso la forma para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así es la banda sonora

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Deportes

Dayro Moreno cumple 40 años:

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”