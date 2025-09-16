Colombia

Ministros del Gobierno Petro rendirán cuentas ante el Congreso por la descertificación de EE. UU.: “Cuando se alinean con los bandidos”

Juan Espinal, congresista del Centro Democrático, citará a los ministros de Defensa, Comercio y Cancillería a un debate de control político para conocer las consecuencias que tendrá la decisión emitida por la Casa Blanca

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Los ministros de Defensa, Comercio y Relaciones Exteriores serán citados a debate de control político - crédito @CamaraColombia/X

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos haya determinado descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, la reacción en el sector político colombiano no se hicieron esperar.

Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, anunció que se realizará un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes contra tres ministros del gobierno de Gustavo Petro, con el fin de que respondan cuáles serían las consecuencias que tendría el país frente a la decisión de la Casa Blanca.

En diálogo con La FM de RCN Radio, el congresista de oposición aseguró que los jefes de cartera que serán citados ante el legislativo son Pedro Sánchez, ministro de Defensa; Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores; y Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Acabo de radicar una proposición para realizar debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, citando al ministro de la Defensa, canciller y a la ministra de Comercio (...) necesitamos conocer de manos del Gobierno Petro cuáles son las consecuencias que en materia jurídica, económica, social”, expresó el parlamentario a la cadena radial.

Incluso, reiteró que la descertificación afecta la seguridad de la nación. “Sin duda, esto es un golpe también a la fuerza pública, aunque no nos limitan el apoyo económico. Es lamentable lo que está ocurriendo en el país”, explicó.

Igualmente, Espinal responsabilizó al Gobierno Petro por la determinación del Gobierno de Donald Trump. “Cuando un Gobierno toma la decisión de ubicarse al lado de los bandidos y de los narcotraficantes, pues esto ocurre”, puntualizó.

