Miguel Polo Polo cuestiona candidatos de la derecha y les pidió unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Sean serios con el destino de Colombia”

El congresista pidió a los aspirantes presidenciales de su sector dejar intereses personales y sumarse a la campaña con mayor respaldo, enfatizando la importancia de priorizar el futuro nacional en la contienda de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, las alianzas y estrategias dentro de los distintos sectores políticos empiezan a tomar fuerza.

Las candidaturas y posibles pactos generan debate y reacomodos que reflejan la intensidad de la contienda en el espectro político nacional.

En esa coyuntura, Miguel Polo Polo, a través de su perfil en X, lanzó un llamado a los aspirantes de derecha, invitándolos a dejar de lado sus intereses individuales para sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella. El congresista insistió en la necesidad de ser responsables frente al futuro del país. “Sean serios con el destino de Colombia”.

En su publicación, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo compartió su experiencia como candidato en diferentes contiendas electorales y reflexionó sobre la conciencia que tienen los aspirantes respecto a sus verdaderas posibilidades de triunfo.

“He sido tres veces candidato a cargos políticos. En 2015 aspiré al Concejo de Tolú y perdí; en 2019 aspiré a la Alcaldía de Tolú y también perdí; y en 2022 me lancé al Congreso y gané. ¿A qué voy con esto? Uno como candidato sabe muy bien cuándo tiene o no posibilidades. En mis dos derrotas sabía, en el fondo, que no me alcanzaría para ganar”, escribió en su mensaje el congresista contradictor del Gobierno de Gustavo Petro.

Polo Polo concluyó su mensaje con un llamado directo a los aspirantes presidenciales de derecha, instándolos a priorizar el interés nacional por encima de los proyectos personales y a unirse a la candidatura con más opciones de victoria.

“Hoy veo a varios candidatos de derecha a la Presidencia que también saben que no tienen con qué. La invitación es clara: piensen en el país, dejen sus egos a un lado y únanse a la campaña más fuerte, la que tiene el respaldo popular y las mayores posibilidades de triunfo: la de Abelardo de la Espriella. Sean serios con el destino de Colombia, por favor”, propuso el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.