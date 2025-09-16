Colombia

Miguel Polo Polo cuestiona candidatos de la derecha y les pidió unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Sean serios con el destino de Colombia”

El congresista compartió su experiencia electoral y exhortó a los aspirantes a sumarse a la campaña, según él, con más opciones de cara a las elecciones presidenciales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El congresista pidió a los
El congresista pidió a los aspirantes presidenciales de su sector dejar intereses personales y sumarse a la campaña con mayor respaldo, enfatizando la importancia de priorizar el futuro nacional en la contienda de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, las alianzas y estrategias dentro de los distintos sectores políticos empiezan a tomar fuerza.

Las candidaturas y posibles pactos generan debate y reacomodos que reflejan la intensidad de la contienda en el espectro político nacional.

En esa coyuntura, Miguel Polo Polo, a través de su perfil en X, lanzó un llamado a los aspirantes de derecha, invitándolos a dejar de lado sus intereses individuales para sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella. El congresista insistió en la necesidad de ser responsables frente al futuro del país. “Sean serios con el destino de Colombia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo compartió su experiencia como candidato en diferentes contiendas electorales y reflexionó sobre la conciencia que tienen los aspirantes respecto a sus verdaderas posibilidades de triunfo.

“He sido tres veces candidato a cargos políticos. En 2015 aspiré al Concejo de Tolú y perdí; en 2019 aspiré a la Alcaldía de Tolú y también perdí; y en 2022 me lancé al Congreso y gané. ¿A qué voy con esto? Uno como candidato sabe muy bien cuándo tiene o no posibilidades. En mis dos derrotas sabía, en el fondo, que no me alcanzaría para ganar”, escribió en su mensaje el congresista contradictor del Gobierno de Gustavo Petro.

Polo Polo concluyó su mensaje con un llamado directo a los aspirantes presidenciales de derecha, instándolos a priorizar el interés nacional por encima de los proyectos personales y a unirse a la candidatura con más opciones de victoria.

“Hoy veo a varios candidatos de derecha a la Presidencia que también saben que no tienen con qué. La invitación es clara: piensen en el país, dejen sus egos a un lado y únanse a la campaña más fuerte, la que tiene el respaldo popular y las mayores posibilidades de triunfo: la de Abelardo de la Espriella. Sean serios con el destino de Colombia, por favor”, propuso el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloAbelardo De La EspriellaCandidatos de derechaElecciones de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 16 de septiembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: la

Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: 12 personas también serán llamados a juicio

La acusación también está dirigida a otros nueve enfuncionarios de su alcaldía, así como otros tres particulares

Fiscalía radicó escrito de acusación

Marta Lucía Ramírez afirmó que Gustavo Petro tiene una obsesión por los temas sexuales: “Su pobreza es intelectual, política y humana”

La polémica se originó luego de que el jefe de Estado mencionara el término “clítoris” en el reciente Consejo de Ministros, emitido durante el cierre de la jornada del 15 de septiembre de 2025

Marta Lucía Ramírez afirmó que

Estadounidense fue judicializado en Medellín por explotación sexual de un menor de edad

El extranjero presuntamente se comunicó con la adolescente y la convenció de acudir al inmueble donde se hospedaba, ubicado en el barrio Laureles

Estadounidense fue judicializado en Medellín

Tras descertificación por parte de EE. UU. a Colombia, Petro aseguró que el gobierno norteamericano quiere tener un presidente “títere”

El presidente colombiano aseguró que el Gobierno Trump debería prestarle más atención al consumo de fentanilo, una situación que se ha convertido en un problema de salud pública en ese país

Tras descertificación por parte de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó al accidente

Yina Calderón reaccionó al accidente de Andrea Valdiri previo a su pelea en el ‘Stream Fighters 4’: “Eso es un rasguño”

Rating Colombia: ‘La Influencer’ y ‘Enfermeras’ se enfrentan por la audiencia y compiten en el mismo horario

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato preparado junto a Valentina Taguado que la dejó fuera de la competencia

Dayro Moreno en el ojo del huracán tras las declaraciones de una supuesta hija en redes sociales: “Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Karol G se convirtió en la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, ya es oficial el cartel: “Nos vemos en el desierto”

Deportes

Así reaccionó la prensa de

Así reaccionó la prensa de Argentina tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Absurdo error”

Estos serían los candidatos a reemplazar a Javier Gandolfi en la dirección técnica de Atlético Nacional

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

Esta fue la revalorarización que tuvo el delantero colombiano Luis Javier Suárez tras el póker ante Venezuela

Estos son los jugadores más costosos del fútbol colombiano, superada la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza perdieron valor