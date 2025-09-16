Gustavo Petro anticipó que Estados Unidos descertificará a Colombia en la lucha antidrogas: así lo dio a conocer

En el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre, el presidente de la República sorprendió al país con el anuncio de que el país será descertificado por parte del Gobierno de Estados Unidos - crédito Presidencia

En medio de la expectativa por conocer la decisión del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a la lucha de Colombia contra los cultivos ilícitos y, por ende, el negocio de las drogas, el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, parece haberse adelantado al anuncio: y en el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre de 2025 indicó que el país será descertificado por parte de la potencia mundial.

El jefe de Estado, que convocó a su gabinete para referirse a la situación del sistema de salud de los maestros en Colombia, dedicó unos minutos de su intervención inicial para referirse a lo que, según él, ya es una decisión tomada por parte del país norteamericano: la de no entregar el reconocimiento para la cooperación en la seguridad bilateral, acompañados de una serie de rubros que, en el contexto nacional, son destinados a la fuerza pública.

“Una realidad que voy a anunciar hoy, que es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir tratando que les llegue la cocaína. Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso. Se afecta el pueblo, inocentes o no, sino que es para impedirle para la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, expresó Petro.

Lo dicho por Petro llama poderosamente la atención, debido a que desde Washington aún continúa la incertidumbre frente a lo que sería el proceder de la administración federal.

Colombia y la lucha perdida por combatir el negocio del narcotráfico

Es válido destacar que el Departamento de Estado y otras agencias federales, entre ellas la DEA, son los encargados de elaborar el informe conocido como la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, que debía ser firmado por Trump a más tardar a la medianoche. En la antesala se hablaba de tres posibles escenarios: la certificación total del país, una condicional y, la que más preocupación generaba, era la descertificación absoluta de los esfuerzos en este sentido.

En efecto, el mandatario norteamericano debe enviar al Congreso dicho informe, en el que se enlistan los países que son identificados por este país como grandes productores de drogas y, del mismo modo, los que sirven como ruta para la comercialización de los alcaloides. Esto implica una crisis para las relaciones bilaterales, en una realidad que no se registra desde 1996; año en el que Colombia fue ‘rajada’ en este documento por su ineficacia frente a este mal.

En aquel entonces, la determinación se tomó durante el gobierno de Ernesto Samper, hoy aliado de Petro. Desde entonces, el país había la certificación anual, aunque en varios años había sido blanco de advertencias y llamados de atención sobre el incremento de cultivos ilícitos y producción de cocaína; y, de hecho, en los años recientes, Estados Unidos ha continuado certificando a Colombia, aunque reconocía desafíos crecientes en la cooperación antidrogas.

Y es que según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en 2023 Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale al 67% de los cultivos mundiales. Este dato representó un incremento del 10% respecto a 2022, cuando se reportaron 230.000 hectáreas, en cultivos que se concentran en los departamentos de Cauca y Nariño; como también en departamentos como Norte de Santander.

En desarrollo...