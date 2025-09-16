Colombia

Gustavo Petro anticipó que Estados Unidos descertificará a Colombia en la lucha antidrogas: así lo dio a conocer

El presidente de la República, en el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre, indicó que el Gobierno de Donald Trump tomó la determinación de no darle el visto bueno a la manera en que su administración ha afrontado este flagelo

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
En el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre, el presidente de la República sorprendió al país con el anuncio de que el país será descertificado por parte del Gobierno de Estados Unidos - crédito Presidencia

En medio de la expectativa por conocer la decisión del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a la lucha de Colombia contra los cultivos ilícitos y, por ende, el negocio de las drogas, el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, parece haberse adelantado al anuncio: y en el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre de 2025 indicó que el país será descertificado por parte de la potencia mundial.

El jefe de Estado, que convocó a su gabinete para referirse a la situación del sistema de salud de los maestros en Colombia, dedicó unos minutos de su intervención inicial para referirse a lo que, según él, ya es una decisión tomada por parte del país norteamericano: la de no entregar el reconocimiento para la cooperación en la seguridad bilateral, acompañados de una serie de rubros que, en el contexto nacional, son destinados a la fuerza pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una realidad que voy a anunciar hoy, que es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir tratando que les llegue la cocaína. Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso. Se afecta el pueblo, inocentes o no, sino que es para impedirle para la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, expresó Petro.

Lo dicho por Petro llama poderosamente la atención, debido a que desde Washington aún continúa la incertidumbre frente a lo que sería el proceder de la administración federal.

Colombia y la lucha perdida por combatir el negocio del narcotráfico

Es válido destacar que el Departamento de Estado y otras agencias federales, entre ellas la DEA, son los encargados de elaborar el informe conocido como la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, que debía ser firmado por Trump a más tardar a la medianoche. En la antesala se hablaba de tres posibles escenarios: la certificación total del país, una condicional y, la que más preocupación generaba, era la descertificación absoluta de los esfuerzos en este sentido.

En efecto, el mandatario norteamericano debe enviar al Congreso dicho informe, en el que se enlistan los países que son identificados por este país como grandes productores de drogas y, del mismo modo, los que sirven como ruta para la comercialización de los alcaloides. Esto implica una crisis para las relaciones bilaterales, en una realidad que no se registra desde 1996; año en el que Colombia fue ‘rajada’ en este documento por su ineficacia frente a este mal.

En aquel entonces, la determinación se tomó durante el gobierno de Ernesto Samper, hoy aliado de Petro. Desde entonces, el país había la certificación anual, aunque en varios años había sido blanco de advertencias y llamados de atención sobre el incremento de cultivos ilícitos y producción de cocaína; y, de hecho, en los años recientes, Estados Unidos ha continuado certificando a Colombia, aunque reconocía desafíos crecientes en la cooperación antidrogas.

Y es que según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en 2023 Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que equivale al 67% de los cultivos mundiales. Este dato representó un incremento del 10% respecto a 2022, cuando se reportaron 230.000 hectáreas, en cultivos que se concentran en los departamentos de Cauca y Nariño; como también en departamentos como Norte de Santander.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpDescertificación de ColombiaColombia y Estados UnidosDescertificación drogasColombia-Noticias

Más Noticias

La Nación fue declarada como responsable de los daños sufridos a la población de Caquetá tras ataque armado de 2014

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso que las familias demandantes reciban reparación integral, con reconocimiento de daños morales, a la salud, al proyecto de vida y a la esfera económica

La Nación fue declarada como

Aumento del salario mínimo de 2026: trabajadores le ponen suspenso al alza y dicen que “es normal que existan diferencias”

La sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, del 15 de septiembre, estuvo marcada por el análisis de convenios internacionales y la consulta técnica sobre negociación colectiva

Aumento del salario mínimo de

Terror al Parque 2025: todo lo que necesita saber para asistir a la quinta edición, nuevas atracciones y recomendaciones generales

La edición 2025 del evento en Mundo Aventura presenta ocho estaciones temáticas, más de 300 actores y atracciones mecánicas, consolidando su posición como referente del entretenimiento de miedo en Colombia

Terror al Parque 2025: todo

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

La melodía, interpretada por Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, se mantiene vigente en el repertorio internacional y ha sido versionada por reconocidos exponentes del género

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la

Ordenan al Ejército a reintegrar al curso de ascenso a una capitán en licencia de maternidad: Tribunal de Cundinamarca dio ultimátum de 48 horas

El alto tribunal impartió órdenes al comando de Educación y Doctrina del Ejército para que la oficial se nivele académicamente con sus compañeros

Ordenan al Ejército a reintegrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Deportes

Barra del América amenazó a

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League