El concejal Daniel Briceño señaló que descertificación de EE. UU a Colombia es la consecuencia por Petro apoyar al dictador Nicolás Maduro: “NarcoEstado”

Daniel Briceño se despachó en contra de Gustavo Petro - crédito Concejo de Bogotá

El concejal Daniel Briceño reaccionó en su cuenta oficial de X a la reciente decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Briceño señaló que esta medida representa una consecuencia directa de la gestión del presidente Gustavo Petro y su política antidrogas, calificando la situación como una muestra de la pérdida de confianza internacional en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su pronunciamiento, Briceño atribuyó la descertificación a tres factores principales: la supuesta relación del gobierno colombiano con el Cartel de los Soles, organización vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro; las políticas del actual Ejecutivo, en particular el programa de “paz total”; y la falta de avances en la erradicación de cultivos ilícitos.

“Esa es la consecuencia de la sociedad de Petro con el cartel de los soles liderado por el narcotraficante Nicolás Maduro, por arrodillar el país con la paz total y por no erradicar cultivos ilícitos”, escribió el concejal en su cuenta de X.