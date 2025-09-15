Por millonario desvío de fondos y uso de contratos falsos fue capturada exsecretaria de la Comisión de la Verdad

La implicada fue identificada como Mónica Tatiana León González- crédito Pexels

Una operación conjunta entre la Unidad Anticorrupción de la Policía y la Fiscalía General de la Nación resultó en la captura de Mónica Tatiana León González, exsecretaria de la Comisión de la Verdad, investigada por un millonario desvío de fondos públicos.

Según El Tiempo, León González, de 35 años, enfrenta cargos de estafa agravada, falsedad material en documento público y fraude procesal, luego de que las autoridades detectaron firmas falsificadas de su superior, el secretario general Mauricio Katz, en contratos expedidos mientras éste se hallaba fuera del país.

El medio citado reportó que la investigación se inició en septiembre de 2020, cuando se detectó la existencia de dos contratos firmados aparentemente por Katz durante su viaje a San Francisco, Estados Unidos.

Posteriores indagaciones revelaron que León González habría utilizado cuentas bancarias de familiares para mover los fondos obtenidos a través de contratos ficticios.

La evidencia recopilada por la Unidad Anticorrupción señala que la implicada contaba con la colaboración de al menos dos cómplices.