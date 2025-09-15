Policía capturó a tres hombres que comercializaban armas de fuego ilegales en Bogotá

La captura de los tres hombres dejó la incautación de dos armas de fuego y la inmovilización de un vehículo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la captura de tres sujetos que pretendían comercializar armas de fuego en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad. La detención de los sujetos fue el resultado de una investigación articulada entre la inteligencia policial y militar.

La operación de las autoridades permitió la incautación de dos armas de fuego tipo revolver que iban a ser vendidas por los sujetos capturados en ese sector de la ciudad. Adicionalmente, se dio la inmovilización de un vehículo que era usado por los delincuentes para transportar las armas como parte de su proceso de comercialización.

Sobre la operación, el teniente coronel Diego Villar, comandante de la Estación de Policía de esa localidad, aseguró que los hombres capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los sujetos y el apoyo a la investigación en su contra.

Los delincuentes deberán responder ante esa entidad por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, lo cuales establecen una pena superior a los nueve años de cárcel. En este sentido, los sujetos se encuentran a la espera de que avancen las investigaciones en su contra.

Sobre la investigación que permitió la captura de estas tres personas, el uniformado explicó que fue resultado de la denuncia de un ciudadano que se acercó al Comando de Reacción Inmediata (CAI) del barrio Aures de esa localidad para alertar a los uniformados sobre la actividad de estos criminales, por lo que rápidamente se desplegó las herramientas de inteligencia para ubicar a los sujetos.

Los uniformados atendieron la denuncia de un habitante del sector - crédito @PoliciaBogota/x

“En las últimas horas, en jurisdicción del CAI Aures, bajo la información de una fuente humana, en un trabajo interinstitucional desplegado con inteligencia militar e inteligencia policial, se logra la captura de tres ciudadanos por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, donde se le encuentra en un vehículo que queda inmovilizado dos armas tipo revólver, puestas a disposición de la autoridad competente”, señaló el teniente coronel Villar.

Por otro lado, el miembro de la institución policial reiteró el llamado de las autoridades a la ciudadanía para que denuncien a través de la línea 123 y 112 de la Policía Metropolitana cualquier acto que se pueda considerar delictivo y que perturbe la tranquilidad en ese sector.

A la par, destacó que, así como con la captura de estos tres delincuentes, en lo corrido de 2025, solo en la localidad de Suba, se ha dado con la captura de 89 personas por porte ilegal de armas, lo que da lugar a golpes que, progresivamente, conducen a la desarticulación de las estructuras delincuenciales que operan en la capital del país.

Los sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales - crédito Captura de video Policía de Bogotá

Con este argumento, el uniformado explicó que la mejora de la seguridad en la ciudad no es solo competencia de las autoridades, sino que los habitantes de los barrios pueden fortalecer la acción de las autoridades por medio de sus denuncias.

“Invitamos a que toda esa información que les llega nos la hagan saber para lograr con las capturas de todos estos delincuentes. Hasta el momento, en lo que va corrido el año, en la localidad de Suba, llevamos 89 capturas por porte ilegal. Invitamos a seguir denunciando, recordando que la seguridad es de todos”, sentenció el comandante de esa localidad.

La incautación de armas hace parte de la estrategia de la Administración distrital para mejorar la seguridad en la ciudad. En lo corrido de 2025 se han incautado cerca de 916 armas de fuego por parte de las autoridades, lo que representa un aumento del 25% respecto a 2024.

en total fueron dos las armas de fuego incautadas - crédito Captura de video Policía de Bogotá

Con este panorama, todo indica a que se superará las cifras de más de 1.000 armas de fuego y cerca de 100.000 armas cortopunzantes incautadas en 2024 bajo el Plan Desarme implementado por las autoridades del distrito.