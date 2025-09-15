Lina Garrido lanzó dura crítica en contra de la directora del Pnis y dijo que debía renunciar por “dejarse manosear y acosar de Gustavo Petro”

El 12 de septiembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dirigió un mensaje público desde el departamento del Cauca.
La transmisión tuvo un momento destacado cuando intervino Gloria Miranda, responsable del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Después del curioso momento que generó controversia, Lina Garrido, representante a la Cámara por el partido de oposición a la actual administración pública del país, Cambio Radical, cuestionó públicamente a Gloria Miranda, directora del Pnis, y sugirió su renuncia por, según sus palabras en un mensaje en su cuenta de la red social X, “dejarse manosear y acosar de Gustavo Petro”.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Más Noticias
Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico
El Gobierno estadounidense analiza retirar el respaldo a Colombia en materia de combate al narcotráfico, lo que abriría la puerta a sanciones económicas y sociales al país
JEP leerá este martes 16 de septiembre primera sentencia contra exjefes de las Farc luego de ocho años de indagaciones: será transmitida
Siete miembros del secretariado de la extinta guerrilla comparecerán ante la Justicia Especial de Paz, después de reconocer su responsabilidad por secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado
Colombia tiene nueva raqueta #1 en el tenis femenino: Emiliana Arango toma el lugar que por años ocupó Camila Osorio
La tenista antioqueño tuvo problemas gastrointestinales, que afectaron su desempeño ante la estadounidense Iva Jovic, la tenista más joven en ganar un torneo en la temporada 2025, con 17 años
Resultados del Super Astro Luna: signo y número ganador del 14 de septiembre
Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro
Por millonario desvío de fondos y uso de contratos falsos fue capturada exsecretaria de la Comisión de la Verdad
La entidad, tras conocer los hechos de corrupción, ordenó una auditoría para revisar más de seiscientos contratos cuyo valor total ronda los veinte mil millones de pesos
MÁS NOTICIAS