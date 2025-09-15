Colombia

Lina Garrido lanzó dura crítica en contra de la directora del Pnis y dijo que debía renunciar por “dejarse manosear y acosar de Gustavo Petro”

La congresista de Cambio Radical cuestionó la permanencia de Gloria Miranda al frente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, luego del controversial momento con Petro en su intervención en Cauca

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Lina Garrido dijo que Gloria
Lina Garrido dijo que Gloria Miranda tenía que renunciar a su cargo en el Gobierno liderado por Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

El 12 de septiembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dirigió un mensaje público desde el departamento del Cauca.

La transmisión tuvo un momento destacado cuando intervino Gloria Miranda, responsable del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Después del curioso momento que generó controversia, Lina Garrido, representante a la Cámara por el partido de oposición a la actual administración pública del país, Cambio Radical, cuestionó públicamente a Gloria Miranda, directora del Pnis, y sugirió su renuncia por, según sus palabras en un mensaje en su cuenta de la red social X, “dejarse manosear y acosar de Gustavo Petro”.

