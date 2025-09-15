Colombia

Gobernador de Antioquia, una vez más, se fue contra Petro por su mensaje sobre la caída de ‘Guillermino’, el explosivista del ataque al helicóptero en Amalfi

Tras conocerse un video de una caravana fúnebre en el que despedían al disidente implicado en el ataque en la vereda Los Toros, el jefe de Estado comentó que el individuo “equivocó su camino”

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Un video de una caravana
Un video de una caravana que acompañaba el féretro de 'Guillermino' suscitó mensajes del presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón- crédito Colprensa/Policía Nacional de Colombia

El 10 de septiembre de 2025, el Gobierno confirmó la caída en combate de Jorge Iván Salazar, alias Guillermino, un disidente perteneciente al Frente 36 de la disidencia de alias Calarcá por el que las autoridades ofrecían hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Fuentes policiales permitieron estableces que “Guillermino” era un experimentado explosivista que tuvo un papel crucial en el atentado al helicóptero policial en Amalfi, en el que murieron trece uniformados, al ser una de las persona encargadas de minar el campo donde se produjo el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente circuló un video en redes sociales en el que se observa una extensa caravana que acompañaba el féretro del disidente en inmediaciones del municipio de Anorí, en Antioquia, cuya secuencia fue comentada por el presidente Gustavo Petro al señalar que alias Guillermino “equivocó su camino”.

““Guillermino” cayó en combate en mi gobierno y bajo el ejército de Colombia. No pudieron detenerlo antes. “Guillermino” equivocó su camino, pensó en ser guerrillero y se volvió traqueteo y cuidador de cultivos ilícitos. Otros desde el poder planifican ser bandidos y lo logran", comentó Petro en su cuenta oficial de X.

El presidente Petro publicó este
El presidente Petro publicó este mensaje tras la caída en combate de alias Guillermino, el explosivista clave en el atentado al helicóptero en Amalfi - crédito @petrogustavo/X

La réplica de Rendón a Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había expresado su rechazo por la circulación del video en cuestión y lanzó críticas contra el presidente, asegurando que “cuando los asesinos de Policías son paseados como héroes algo está mal en la sociedad. A esto nos ha llevado la paz total de Petro”. Rendón extendió esa crítica con otro mensaje al primer mandatario por su publicación escrita en X:

“Alias Guillermino nació, se crio, y se hizo millonario en el mundo criminal gracias a su gobierno. De no haber sido por la paz total, que les dejó a sus anchas para que capturaran las jugosas rentas del narcotráfico y la minería ilegal, otro hubiera sido el destino de él y otros jóvenes: lejos de la violencia y el crimen.“, le contestó el mandatario departamental al presidente.

Rendón sostuvo que el mandatario permite, que “muchos jóvenes idealicen el crimen” y señaló que es necesario confiar en el valor de los soldados y Policías.

“Ud permite, como se muestra en el vídeo, que muchos jóvenes idealicen el crimen. Toca seguir apelando al valor de nuestros Soldados y Policías, que cumplan su deber constitucional y combatan a los criminales a los que Usted trata como angelitos.“, concluyó Rendón en su publicación.

El gobernador de Antioquia acusó
El gobernador de Antioquia acusó al presidente Petro de "tratar como angelitos" a sus criminales al criticar su política de seguridad de paz total - crédito @AndresJRendonC/X

Ellos eran ‘Guillermino’ y ‘Román’, de la disidencia de Calarcá

La Policía confirmó el 10 de septiembre de 2025 el hallazgo de los cuerpos sin vida de Iván Darío Pérez, conocido como “Román” o “Aguilar”, y Jorge Iván Salazar Ospina, alias Guillermino, hecho que puso fin a la trayectoria de dos figuras clave en la estructura armada de la Estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes en los municipios de San Andrés de Cuerquía y Toledo (Antioquia).

Ambos individuos eran señalados como los presuntos responsables de la preparación del artefacto explosivo utilizado en el atentado contra los 13 uniformados del grupo de erradicación y la destrucción del helicóptero institucional el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, del municipio de Amalfi.

La trayectoria criminal de Salazar Ospina se remonta a su ingreso en 2018 a la organización armada, acumulando siete años de actividad delictiva. Reconocido como cabecilla y experto en explosivos dentro de la comisión armada, su historial judicial incluía seis procesos en calidad de indiciado.

'Guillermino' era reconocido como cabecilla
'Guillermino' era reconocido como cabecilla y explosivista de la comisión armada de la Estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes- crédito Policía Nacional de Colombia

Entre los delitos que se le imputaban figuraban concierto para delinquir por terrorismo, fabricación, tráfico y porte de uso privativo de las Fuerzas Militares y concierto para delinquir con fines de homicidio. Además, había sido capturado en junio de 2018 en el municipio de Anorí por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero.

Por su parte, Iván Darío Pérez, alias “Román” o “Aguilar”, era solicitado por homicidio, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ambos individuos, tanto “Román” como “Guillermino”, estaban requeridos por delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAndrés Julián RendónGobernador de AntioquiaAlias GuillerminoCaravana fúnebreAmalfiColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron al papá del niño de cuatro años víctima de una golpiza en Medellín: le pegó porque se despertó a jugar

El menor, de nacionalidad venezolana, permanece en estado crítico en el Hospital General de Medellín tras sufrir lesiones severas en la cabeza y el tórax a manos de Cristian Alexis González

Capturaron al papá del niño

Como alias Liendra fue identificado hombre que habría quemado vivo a un perro dentro de un horno en Pasto

Según se viralizó en redes sociales, un sujeto identificado como Iván Vallejos habría sido el responsable de uno de los casos más crueles de maltrato animal en los últimos años dentro del territorio nacional

Como alias Liendra fue identificado

María José Pizarro estalló contra María Fernanda Cabal por reírse durante uno de sus discursos: “No merece dirigir los destinos del pueblo”

Las precandidatas participaron de un evento en el que compartieron sus propuestas con los ciudadanos. No obstante, una reacción fuera de lugar dejó mal parada a la congresista uribista, lo que fue objeto de comentarios de su interlocutora

María José Pizarro estalló contra

Ola de violencia en Bolívar: tres sujetos fueron asesinados a tiros en distintos puntos del departamento

En la noche del sábado 13 de septiembre de 2025 se registraron tres ataques armados en zona urbana de Magangué, Santa Rosa y Mompox

Ola de violencia en Bolívar:

María Claudia Tarazona confirmó si participará en política tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Amo este país profundamente”

La viuda del senador negó cualquier intención de postularse o asumir cargos públicos tras el asesinato de su esposo, priorizando el bienestar de sus hijos y el proceso de duelo familiar

María Claudia Tarazona confirmó si
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Escándalo en el vallenato: acusaciones de violencia de género contra Rafa Roncallo encienden las redes sociales

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”