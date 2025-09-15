Gobernador de Antioquia, una vez más, se fue contra Petro por su mensaje sobre la caída de ‘Guillermino’, el explosivista del ataque al helicóptero en Amalfi

Un video de una caravana que acompañaba el féretro de 'Guillermino' suscitó mensajes del presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón- crédito Colprensa/Policía Nacional de Colombia

El 10 de septiembre de 2025, el Gobierno confirmó la caída en combate de Jorge Iván Salazar, alias Guillermino, un disidente perteneciente al Frente 36 de la disidencia de alias Calarcá por el que las autoridades ofrecían hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Fuentes policiales permitieron estableces que “Guillermino” era un experimentado explosivista que tuvo un papel crucial en el atentado al helicóptero policial en Amalfi, en el que murieron trece uniformados, al ser una de las persona encargadas de minar el campo donde se produjo el ataque.

Recientemente circuló un video en redes sociales en el que se observa una extensa caravana que acompañaba el féretro del disidente en inmediaciones del municipio de Anorí, en Antioquia, cuya secuencia fue comentada por el presidente Gustavo Petro al señalar que alias Guillermino “equivocó su camino”.

““Guillermino” cayó en combate en mi gobierno y bajo el ejército de Colombia. No pudieron detenerlo antes. “Guillermino” equivocó su camino, pensó en ser guerrillero y se volvió traqueteo y cuidador de cultivos ilícitos. Otros desde el poder planifican ser bandidos y lo logran", comentó Petro en su cuenta oficial de X.

El presidente Petro publicó este mensaje tras la caída en combate de alias Guillermino, el explosivista clave en el atentado al helicóptero en Amalfi - crédito @petrogustavo/X

La réplica de Rendón a Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había expresado su rechazo por la circulación del video en cuestión y lanzó críticas contra el presidente, asegurando que “cuando los asesinos de Policías son paseados como héroes algo está mal en la sociedad. A esto nos ha llevado la paz total de Petro”. Rendón extendió esa crítica con otro mensaje al primer mandatario por su publicación escrita en X:

“Alias Guillermino nació, se crio, y se hizo millonario en el mundo criminal gracias a su gobierno. De no haber sido por la paz total, que les dejó a sus anchas para que capturaran las jugosas rentas del narcotráfico y la minería ilegal, otro hubiera sido el destino de él y otros jóvenes: lejos de la violencia y el crimen.“, le contestó el mandatario departamental al presidente.

Rendón sostuvo que el mandatario permite, que “muchos jóvenes idealicen el crimen” y señaló que es necesario confiar en el valor de los soldados y Policías.

“Ud permite, como se muestra en el vídeo, que muchos jóvenes idealicen el crimen. Toca seguir apelando al valor de nuestros Soldados y Policías, que cumplan su deber constitucional y combatan a los criminales a los que Usted trata como angelitos.“, concluyó Rendón en su publicación.

El gobernador de Antioquia acusó al presidente Petro de "tratar como angelitos" a sus criminales al criticar su política de seguridad de paz total - crédito @AndresJRendonC/X

Ellos eran ‘Guillermino’ y ‘Román’, de la disidencia de Calarcá

La Policía confirmó el 10 de septiembre de 2025 el hallazgo de los cuerpos sin vida de Iván Darío Pérez, conocido como “Román” o “Aguilar”, y Jorge Iván Salazar Ospina, alias Guillermino, hecho que puso fin a la trayectoria de dos figuras clave en la estructura armada de la Estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes en los municipios de San Andrés de Cuerquía y Toledo (Antioquia).

Ambos individuos eran señalados como los presuntos responsables de la preparación del artefacto explosivo utilizado en el atentado contra los 13 uniformados del grupo de erradicación y la destrucción del helicóptero institucional el 21 de agosto de 2025 en la vereda Los Toros, del municipio de Amalfi.

La trayectoria criminal de Salazar Ospina se remonta a su ingreso en 2018 a la organización armada, acumulando siete años de actividad delictiva. Reconocido como cabecilla y experto en explosivos dentro de la comisión armada, su historial judicial incluía seis procesos en calidad de indiciado.

'Guillermino' era reconocido como cabecilla y explosivista de la comisión armada de la Estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes- crédito Policía Nacional de Colombia

Entre los delitos que se le imputaban figuraban concierto para delinquir por terrorismo, fabricación, tráfico y porte de uso privativo de las Fuerzas Militares y concierto para delinquir con fines de homicidio. Además, había sido capturado en junio de 2018 en el municipio de Anorí por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero.

Por su parte, Iván Darío Pérez, alias “Román” o “Aguilar”, era solicitado por homicidio, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ambos individuos, tanto “Román” como “Guillermino”, estaban requeridos por delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo.