Ejército neutralizó artefacto explosivo en la vía Panamericana entre Santander de Quilichao y Bellavista, Cauca

Tropas del Ejército y la Policía neutralizaron de forma controlada un artefacto explosivo improvisado instalado en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Bellavista (Cauca), restableciendo la movilidad y evitando un posible atentado contra la población.

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional y de la Policía Nacional permitió neutralizar de forma controlada un artefacto explosivo improvisado instalado en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Bellavista, en el departamento del Cauca.

El procedimiento se desarrolló el domingo 14 de septiembre en horas de la mañana, tras el reporte de un cilindro abandonado en el sector de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao, un punto clave para la conectividad regional.

La presencia del objeto provocó preocupación y alarma entre los habitantes y viajeros, ya que la vía Panamericana es el principal corredor que conecta el suroccidente con el centro de Colombia.

Inmediatamente, unidades de la Policía se desplazaron hasta la zona para verificar la amenaza y coordinaron el cierre de la vía en ambos sentidos, lo cual ocasionó congestión, represamiento de automotores y afectaciones en los desplazamientos de pasajeros y transportadores que cubren la ruta entre el sur y el suroccidente del país.

Tropas del Ejército y la Policía neutralizaron de forma controlada un artefacto explosivo instalado en la vía Panamericana. - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ejército Nacional informó a través de sus canales oficiales que, al llegar al lugar, las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, con el apoyo del Grupo MARTE y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), trabajaron en conjunto con la Policía Nacional para asegurar el perímetro y cumplir todos los protocolos de seguridad.

En el comunicado se detalló: “¡Valor y compromiso en el Cauca! En medio del procedimiento, se descartó la presencia de carga explosiva dentro del cilindro y se procedió a retirar el elemento de la vía, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”.

El operativo permitió que se despejara el corredor vial y que se restableciera la movilidad en esta vía estratégica, evitando un posible atentado que pudiera afectar a la población civil. Según la información oficial, “gracias a esta oportuna acción, se protegió la vida de los ciudadanos que transitan a diario por este importante eje vial, y se evitó que los métodos criminales de los grupos armados organizados causaran una tragedia”.

Ejército y Policía retiraron un cilindro explosivo en la vía Panamericana, Cauca. - crédito @ColombiaOscura/X

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autoría del hecho ni la naturaleza precisa del objeto abandonado, pero señalaron que la instalación de artefactos explosivos improvisados en la vía Panamericana ha sido una práctica recurrente en medio de acciones realizadas por grupos armados ilegales en la región.

En Cauca, especialmente disidencias de las FARC han sido responsables de ataques recientes contra la fuerza pública y el transporte de carga, situaciones que generan alarma y temor entre la comunidad.

La vía Panamericana acumula precedentes de bloqueos, atentados y amenazas que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales en departamentos como Valle del Cauca y Nariño.

Su papel como arteria principal para el abastecimiento de mercancías incrementa el impacto de cada alteración. Por ejemplo, recientemente, un cilindro de gas propano fue abandonado en Timbío, Cauca, lo que provocó también el cierre temporal de la ruta, mostrando que este tipo de incidentes continúan siendo una preocupación constante para las autoridades y para quienes dependen del corredor vial.

La vía Panamericana se ha vuelvo una zona recurrente de acciones realizadas por grupos armados ilegales en la región. - crédito Invías

La instrucción de las autoridades para conductores y pasajeros ha sido mantener la calma y acatar las indicaciones de los organismos de seguridad, así como evitar circular por el sector mientras se descarta completamente cualquier tipo de riesgo.

El Ejército Nacional rechazó categóricamente el uso de artefactos explosivos contra la población civil y reiteró en su comunicado oficial: “las tropas continuarán adelantando operaciones permanentes para garantizar la seguridad en la región”. En tanto, se mantiene el monitoreo y la evaluación del área para descartar nuevas amenazas, mientras la comunidad permanece vigilante y pendiente de instrucciones oficiales.