Don izquierdo aprovechó visita de Vicky Dávila a Buga para lanzarle “vainazo”: “Ojalá el Milagroso le cure la lengua”

La precandidata presidencial y periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, publicó en su cuenta de X que estuvo de visita en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca.

Dicha publicación generó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

En ese sentido, el influencer David Rozo, conocido en las palataformas digitales como Don Izquierdo, reaccionó a la publicación de Dávila compartiendo un video de una persona que durante su recorrido en el municipio le dijo lo siguiente: “Ojalá el Milagroso le cure la lengua”.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila compartió en su cuenta de X una publicación sobre su regreso a Buga, municipio en el que creció, y su participación en la procesión de El Señor de los Milagros.

“Hoy volví a recorrer las calles de Buga, mi pueblo, donde me crié. Estábamos en la procesión de El Señor de los Milagros y claro, la solemnidad me obligaba a guardar prudencia y respeto. Pero el cariño de los bugueños valientes fue tan grande que no pude evitar darles un abrazo, responderles con el mismo cariño, ese que me obliga a seguir firme, fuerte. Juntos vamos a recuperar a Colombia, Dios nos cuida”, escribió en su mensaje de la red social X la candidata presidencial.

En otra de sus publicaciones sobre lo anterior Dávila comentó lo siguiente: “Vine a las Rogativas de El Señor de los Milagros de Buga. Le pedí por todos los colombianos, le pedí que no nos abandone y que nos proteja. Que venga lo mejor para Colombia. Millones amamos a El Milagroso y tenemos fe”.

El influencer David Rozo, conocido como Don Izquierdo y cercano al Gobierno nacional, frente a la visita de la comunicadora compartió en redes sociales un video en el que se escucha a una persona dirigirse a Vicky Dávila durante su recorrido en la procesión de las Rogativas en Buga con un comentario crítico.

“Ojalá el Milagroso le cure la lengua a Vicky Dávila. Eso fue lo que le gritaron ayer en Buga, en la procesión de las Rogativas. Y es que no es casualidad: Colombia está cansada de las mentiras de quienes manipulan la verdad a conveniencia”, aseveró el creador de contenido por medio de su publicación en la red social antes mencionada.

En el video compartido en redes por David Rozo durante la procesión en Buga, se escucha el momento en que una persona lanza un comentario dirigido a Vicky Dávila, acompañado por la reacción de otra voz que pregunta por la identidad de la periodista.

“Ojalá el milagroso te cure la lengua. Ojalá el milagroso te cure la lengua”, dice la primera voz. Otra persona interviene con risas y pregunta: “¿Quién es esa, pues?”. La primera voz responde: “Es Vicky Dávila. Que ojalá el milagroso le cure la lengua”, seguida de más risas.

Vicky Dávila criticó lanzamiento de documental que registra la vida del presidente Gustavo Petro

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, cuestionó públicamente la producción del documental sobre la vida del presidente Gustavo Petro, programado para emitirse en Señal Colombia. A través de sus redes sociales, consideró que el proyecto representa un “publirreportaje” financiado con recursos que, en su opinión, deberían priorizarse en asuntos urgentes como la pobreza y el hambre en Colombia.

“En esto se gastan la plata de los colombianos, haciendo publireportajes. Mientras tanto, niños se mueren de hambre, y 6 millones de ciudadanos no comen 3 veces al día, sin contar los 11 millones de pobres que no tienen oportunidades y carecen de casi todo”, comentó.

Además, Dávila aseguró que “el despilfarro y la estulticia para gobernar se acaban el 7 de agosto del 26. Ganaremos en primera vuelta y seremos gobierno”.

Por su parte, Rtvc comunicó que “muy pronto, por la pantalla de @SenalColombia se podrá ver el documental ‘PETRO’ un recorrido histórico por la vida y trayectoria política del presidente @petrogustavo, desde sus luchas sociales en su juventud hasta sus campañas presidenciales que lo llevaron a la presidencia de Colombia”.