Buscan a la pareja de una mujer que cayó de un cuarto piso de un edificio en Soledad, Atlántico: tiene historial criminal

El estado crítico de Johana Alexandra Baca Echeverría, una mujer de 34 años y madre de dos hijos, ha generado un profundo rechazo en Soledad (Atlántico), tras caer desde el cuarto piso del edificio residencial Puerto Armónica en la madrugada del miércoles 10 de septiembre de 2025.

El caso, investigado como posible intento de feminicidio, involucra a su pareja, un hombre identificado como Edison García Serrano, que sería el principal sospechoso según las versiones recogidas por medios de comunicación.

La víctima, licenciada en Educación Infantil, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla, mientras las autoridades intentan esclarecer los hechos y dar con el paradero del sujeto que fue quien llevó a la mujer a un centro hospitalario y desde entonces se le habría perdido el rastro.

El parte médico, conocido por Impacto News, detalla la gravedad de las lesiones sufridas por Baca Echeverría: fractura expuesta de radio y cúbito en el brazo derecho, fractura de cadera, fractura en el brazo izquierdo, politraumatismos de columna sin fractura y trauma cerrado de tórax sin sangrado interno.

La familia informó a ese medio que la paciente fue sometida a cuatro cirugías en ambos brazos y que aún queda pendiente una intervención adicional. Respecto a la fractura de cadera, los especialistas evalúan la posibilidad de evitar una operación, según la última valoración médica.

En medio de la incertidumbre, los familiares de Johana Alexandra solicitaron públicamente a la Policía y la Fiscalía que investiguen a fondo el caso. Temen que se trate de un episodio de violencia intrafamiliar y expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de la víctima.

“Johanna ha sido sometida exitosamente a cuatro cirugías en ambos brazos debido a las fracturas presentadas. Aún está pendiente una intervención quirúrgica adicional. En cuanto a la fractura de cadera, tras la última valoración, los especialistas consideran que posiblemente no será necesaria una cirugía”, detalló la familia en declaraciones recogidas por el medio citado.

Pareja de Johana Alexandra Baca Echeverría sería el principal sospechoso

El relato de los hechos, según las versiones preliminares, indica que Edison García Serrano trasladó inicialmente a Baca Echeverría a la clínica Salud Total, ubicada en la calle 30, antes de que la gravedad de las heridas obligara su traslado a la Clínica La Misericordia Internacional.

García Serrano habría explicado en la clínica y a los hijos de la mujer que la caída se produjo por un supuesto resbalón desde el cuarto piso. Sin embargo, los familiares de la víctima sostienen que el hombre desapareció tras la situación y que existen motivos para sospechar de su implicación, ya que la mujer sería objeto de constantes maltratos al igual que sus hijos de 10 y 12 años. Además, entre las lesiones encontradas en el cuerpo de Johana habrían algunos rasguños, al parecer, de una riña previa.

Vecinos del conjunto residencial Puerto Armónica informaron que alrededor de las 3:00 a. m. se escucharon gritos provenientes del apartamento 404 de la torre 13, donde residía la pareja.

Grabación clave que revelaría el infierno que vivía Johana Baca Echeverría

Un elemento clave en el caso es un audio publicado por HT24 Periodismo, que aporta contexto sobre la dinámica de la relación.

La grabación, de más de doce minutos, recoge una discusión que sería entre la pareja, presuntamente originada por la compra de cerveza y la falta de dinero para necesidades básicas.

En el registro se escuchan amenazas y expresiones de maltrato verbal por parte del hombre hacia Baca Echeverría y sus hijos. “Qué te pasa, no me toques, si me tocas la cara te la parto y después me mandas a tu papá o a quién quieras. Yo no soy tu papa, él es un sinvergüenza, un bandido... la plata mía es mía”, se oye decir al sujeto, según la publicación de HT24 Periodismo.

Historial criminal de Edison García Serrano

El historial de Edison García Serrano incluye denuncias previas por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones, según información obtenida por diferentes medios de comunicación.

Las denuncias por violencia intrafamiliar datan del 7 de mayo de 2016, mientras que los procesos por inasistencia alimentaria corresponden a los años 2011 y 2017. Además, figura como indiciado por lesiones en un caso registrado el 17 de diciembre de 2013.

Del mismo modo, exparejas denunciaron que también fueron víctimas del sujeto, que las agredía físicamente, e incluso una de ellas estaba en embarazo. “Tenía tres meses de emabarazo de mi primera hija, empezaron en forma las agresiones de su parte. La primera vez que me golpeó fue porque dudaba de la paternidad de mi hija”, declaró una de las presuntas afectadas a Telecaribe.