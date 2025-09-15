Andrés Barrios, concejal cercano a Miguel Uribe Turbay, salió en respaldo de María Claudia Tarazona e hizo especial petición: “Colombia tiene que sanar”

El concejal de Bogotá Andrés Barrios hizo una sentida reflexión tras la polémica por las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe - crédito @NoticiasRCN/X - @ABarriosBernal/X

Las recientes declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la que arremetió contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, y también hizo graves señalamientos contra la compañera de colectividad del asesinado esposo, María Fernanda Cabal, ameritaron una reacción del concejal de Bogotá Andrés Barrios: que en sus redes sociales hizo una profunda reflexión frente al proceso de duelo que vive la mujer.

Tarazona, en diálogo con Noticias RCN, tuvo fuertes calificativos para el primer mandatario, al que denominó como “descarado” y “atrevido”. Y de Cabal dijo, palabras más, palabras menos, que la amenazó, frente a lo que, esbozó, sería un temor de la congresista vallecaucana de que decidiera incursionar en el ámbito político; un señalamiento que la implicada negó que fuera cierto y que, en su parecer, se trató de un malentendido que no fue aclarado a tiempo.

El concejal de Bogotá se refirió a las revelaciones de la viuda del asesinado precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, a través de sus redes sociales - crédito @ABarriosBernal/X

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome -me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política-: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, afirmó la mujer en diálogo con el citado medio, lo que causó fuertes reacciones en las plataformas digitales, con una serie de duras críticas a la hoy precandidata presidencial, que tuvo que salir a dar su versión de lo ocurrido.

Andrés Barrios hizo un llamado a la serenidad frente a las afirmaciones de María Claudia Tarazona

Frente a estas declaraciones, Barrios, que era muy cercano a Uribe Turbay, reseñó algunas de las afirmaciones de la viuda del senador del Centro Democrático. Y aunque reafirmó lo dicho frente al presidente Gustavo Petro, también hizo una clara invitación a que el país debe aprender las duras lecciones que dejó este crimen para que no se vuelvan a repetir sucesos como el que dejó a Colombia sin su senador más votado en los comicios parlamentarios del 2022.

Las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe en la que denunció amenazas durante la velación del fallecido senador por parte de María Fernanda Cabal causaron una tormenta en redes sociales - crédito Colprensa

“Todo el país está hablando de las declaraciones de María Claudia Tarazona. Yo creo que en este país hay cosas que nunca debemos olvidar. Lo primero es que Gustavo Petro es un descarado. El mundo vio a un presidente en una tarima rodeado de delincuentes. Un presidente que pudo evitar este magnicidio y sencillamente no lo hizo. Un presidente al que la defensa de la familia de Miguel tuvo que denunciar ante la Cidh por su intromisión en la investigación", afirmó Barrios.

En ese orden de ideas, el cabildante distrital indicó que Colombia no puede permitir que los jóvenes se conviertan ahora en sicarios, en relación con el joven que empuñó el arma y descargó dos tiros en el cráneo del joven político, aquel 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá. Y que derivaron, dos meses y cuatro días, en el fallecimiento del parlamentario, que murió en la Fundación Santa Fe ante una crisis de la cual no pudo recuperarse.

María Claudia Tarazona cuestionó la proporcionalidad de las penas para menores que cometen delitos graves - crédito Colprensa/Captura de Pantalla redes sociales

“Aquí no tuvimos a ningún niño. Aquí tuvimos a un joven de quince años que tomó una decisión: empuñar un arma. Estuvo en la planeación de un asesinato y mató a sangre fría. Por eso, si el sistema penal para los adolescentes sigue siendo débil, las mafias van a seguir usando a estos jóvenes como carne de cañón. Quien mata, paga. Así de claro. Tercero, Colombia tiene que sanar”, indicó Barrios en su clip, en el que intentó bajarle el tono a la confrontación.

Y, por último, destacó la resiliencia de Tarazona para soportar la muerte de Uribe Turbay con entereza. “El ejemplo está en María Claudia y en toda su familia. En medio del dolor más grande, buscaron a Dios, nunca perdieron la fe y donde todos veían tragedia, su mirada estuvo en ver esos micromilagros que Dios estaba haciendo. Aunque dejaron a sus hijos sin papá, ella decidió levantarse, acompañar a otras viudas y transformar su dolor en esperanza", indicó Barrios.

Para él, es esa valentía lo que este país necesita para levantarse. “Por eso, repito, el país nunca debe olvidar esta entrevista. Lo mejor está por venir”, concluyó.