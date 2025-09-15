Alfredo Saade respondió las críticas de Juan Manuel Galán a Gustavo Petro por el sistema de salud: “Tu papá estuviera feliz”

Alfredo Saade confrontó a Juan Manuel Galán luego de que este señalara problemas estructurales en el sistema de salud, defendiendo la gestión del gobierno y recordando la lucha anticorrupción de Luis Carlos Galán - crédito Presidencia y @juanmanuelgalan/

El 12 de septiembre, Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución dedicada al informe de la Contraloría, el cual expone la situación financiera crítica de la Nueva EPS.

El presidente defendió las medidas adoptadas hasta ahora. Al término de su mensaje, reiteró la importancia de su proyecto de reforma al sistema de salud, que se encuentra en trámite en la Comisión Séptima del Senado.

A raíz de las declaraciones del presidente en esta intervención, distintas figuras políticas respondieron al mandatario.

El excongresista Juan Manuel Galán fue uno de los que cuestionó a Gustavo Petro sobre el sistema de salud. Ante esas críticas, Alfredo Saade, exjefe de despacho, respondió: “Tu papá estuviera feliz”.

Frente al informe de la Contraloría y las acusaciones de que la gestión realizada por el gobierno ha intensificado los problemas de la Nueva EPS, Gustavo Petro centró su discurso en las falencias encontradas cuando asumieron el control de la entidad.

Mencionó la existencia de una deuda aproximada de cinco billones de pesos que, según él, no fue informada, así como prácticas contables diferentes para el Ministerio de Salud y para la Superintendencia de Salud con el fin de impedir, presuntamente, una intervención.

Juan Manuel Galán en un mensaje de su cuenta de X se refirió a las palabras del presidente y señaló que la corrupción y la impunidad en el sistema de salud, así como en otros sectores, son problemas estructurales del país.

Juan Manuel Galán cuestionó la alocución de Gustavo Petro sobre la Nueva EPS - crédito @juanmanuelgalan

A su vez, consideró que aludir a hechos del pasado para restar importancia a la situación presente no favorece a Colombia ni al actual Gobierno.

Alfredo Saade respondió a las críticas de Juan Manuel Galán, haciendo referencia a la labor que desempeñó Luis Carlos Galán, padre del político, en la lucha contra la corrupción. Saade cuestionó la postura de Galán frente a la exposición de irregularidades en el sistema de salud.

“Tu papá estuviera feliz de ver como sale a la luz la corrupción (sic), no entiendo porque a ti te molesta (sic)”, contestó el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro en un mensaje de su cuenta en la red social X.

Alfredo Saade contestó al mensaje de Juan Manuel Galán - crédito @alfredosaadev

Por otro lado, en cuanto al mensaje de Juan Manuel Galán, en este también criticó el discurso presidencial y cuestionó la gestión sobre las EPS intervenidas. “Su alocución de ayer, plagada de verdades a medias y afirmaciones imprecisas, contrasta con la corrupción evidente en las EPS intervenidas, manejadas desde la Casa de Nariño por Carlos Ramón González. Lamentable que hoy no esté para responder”, afirmó Galán.

Con respecto a la Nueva EPS, Galán en su publicación comentó: “En solo dos años, la Nueva EPS ha tenido un presidente y tres interventores sin experiencia ni liderazgo. Se removieron cientos de funcionarios técnicos y honestos. Hoy, la entidad enfrenta una posible causal de disolución. El daño es profundo”.

Galán consideró acertada la propuesta de la Superintendencia de Salud sobre realizar una auditoría forense externa a las EPS intervenidas. Destacó que, al igual que lo hizo la Contraloría con la Nueva EPS, esta auditoría “debe dividirse en dos momentos: antes y después de la intervención”. Para el político, “el país merece saber la verdad”.

Juan Manuel Galán lanzó duras críticas al discurso de Gustavo Petro - crédito @juanmanuelgalan

Y agregó en respuesta a la intervención de Gustavo Petro lo siguiente: “Hay cuatro asuntos que su discurso intenta ocultar:1. La crisis humanitaria que viven los afiliados de la Nueva EPS y las EPS intervenidas. La corrupción en la gestión de interventores e intermediarios que ofrecen pagar carteras a cambio de comisiones, como lo hacía el señor Urán con altos funcionarios de Palacio”.

También comentó: “Los hallazgos graves de la @Contraloria evidencian una gestión desastrosa en la Nueva EPS. Y ahora se pretende presionar al Senado para aprobar una reforma que perpetúe el daño. El no pago a hospitales públicos y privados ha generado una iliquidez que asfixia al sistema. Estas obligaciones no son del pasado: deben cubrirse con el flujo corriente, que también ha sido mal manejado”.