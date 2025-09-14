Colombia

Revelan detalles sobre el caso del niño de 4 años que sufrió graves lesiones en Medellín: su padre es el principal sospechoso

El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el menor tiene nacionalidad venezolana y tiene contusiones en su cabeza y tórax

Brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - crédito Policía Nacional

Después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informara sobre el caso de un menor de cuatro años que habría sido golpeado por su padre, el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ofreció detalles sobre lo ocurrido.

El uniformado confirmó que el menor tiene nacionalidad venezolana y tiene contusiones en su cabeza y tórax.

“Tiene múltiples contusiones en cabeza y tórax. Según el reporte del personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico y contusiones en diferentes partes del cuerpo”, expresó Castaño.

El brigadier general William Castaño indicó que el menor de cuatro años está bajo el cuidado de su madre y cuenta con el acompañamiento de la Policía del Grupo de Infancia y Adolescencia, junto con el apoyo de la Policía Judicial.

El brigadier general William Castaño indicó que el menor de 4 años está bajo el cuidado de su madre y cuenta con el acompañamiento de la Policía del Grupo de Infancia y Adolescencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no confirmó que las lesiones del menor hayan sido causadas por una supuesta agresión de su padre, pero precisó que están recopilando todo el material probatorio para dar con el responsable.

Castaño afirmó que están a la espera de que la familia del menor de cuatro años presente una denuncia formal para avanzar más rápido en la investigación.

Asimismo, indicó que las autoridades no descartan que más de una persona esté involucrada en este presunto hecho de violencia.

“Disponemos de todas nuestras capacidades técnicas y humanas para presentar al agresor ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio”, aseveró el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño.

Qué dijo Federico Gutiérrez

El alcalde Gutiérrez manifestó su conmoción y rechazo ante el caso de violencia que involucra a un menor. Por medio de sus redes sociales, el funcionario describió el suceso como una tragedia y solicitó intervención inmediata por parte de la Policía Metropolitana.

Informó que recibió el reporte de un niño de cuatro años hospitalizado en estado crítico tras una agresión atribuida a su padre. El menor recibió atención en el Hospital Infantil y posteriormente fue remitido al Hospital General de Medellín. Gutiérrez demandó acciones urgentes de las autoridades para capturar al presunto responsable, que permanece prófugo.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

El alcalde también señaló que contactó al general Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, para pedir que este caso se atienda como prioridad y se localice al sospechoso. En sus declaraciones subrayó la necesidad de proteger a la infancia y cuestionó la reiteración de este tipo de hechos.

Cómo denunciar un caso de maltrato infantil

La denuncia de violencia contra menores en Colombia puede realizarse a través de los canales que ofrecen las entidades oficiales para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dispone de la línea gratuita nacional 141, disponible las 24 horas, para recibir reportes sobre situaciones de maltrato, abuso o negligencia.

La Policía Nacional atiende emergencias en la línea 123, mientras que la Fiscalía General de la Nación permite interponer denuncias de manera presencial, en línea o vía telefónica.

La Fiscalía General de la Nación permite interponer denuncias de manera presencial, en línea o vía telefónica - crédito Colprensa

Toda persona puede denunciar, independientemente de si tiene o no vínculo con la víctima, proporcionando datos como nombres de los menores, descripción de los hechos y ubicación.

El Icbf garantiza la confidencialidad de los denunciantes y el acceso inmediato a rutas de atención. Si el caso lo requiere, equipos técnicos del Icbf realizan visitas domiciliarias, entrevistas y coordinan atención médica o psicológica.

La Fiscalía asume la investigación penal, recoge pruebas y determina medidas de protección judicial que pueden incluir el retiro del presunto agresor. Estas acciones buscan restablecer los derechos vulnerados y evitar nuevos hechos. Los canales oficiales se mantienen activos en todo momento para atender cualquier alerta sobre violencia contra la infancia.

