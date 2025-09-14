Cuatro temblores sacudieron el municipio de Uramita en Antioquia durante la madrugada del 14 de septiembre

El sismo principal se sintió en una amplia franja del territorio nacional, incluyendo Bogotá, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Chocó, Boyacá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima y Norte de Santander - crédito EFE

Un sobresalto interrumpió la madrugada del 14 de septiembre en varias regiones de Colombia, cuando un sismo de magnitud 5,1, con epicentro en Uramita, Antioquia, sacudió a la población y despertó a habitantes de ciudades como Medellín y Bogotá. Este temblor, el más fuerte de una secuencia de cuatro movimientos telúricos registrados en cuestión de minutos, marcó una noche inusual para el occidente del país y generó una rápida reacción tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La serie sísmica comenzó a la 1:50 a. m. con un primer temblor de magnitud 2,5, seguido por un segundo movimiento de 2,3 a las 2:08 a. m. Apenas cuatro minutos después, a las 2:12 a. m., se produjo el evento principal: un sismo de magnitud 5,1, cuya profundidad superficial —menos de 30 kilómetros— intensificó su percepción en Uramita y municipios cercanos. Mientras la población aún asimilaba el impacto, un cuarto temblor, de magnitud 3,4, se registró en el mismo epicentro pocos minutos más tarde.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Impacto en varias zonas

El alcance de estos movimientos no se limitó a Antioquia. El sismo principal se sintió en una amplia franja del territorio nacional, incluyendo Bogotá, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Chocó, Boyacá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima y Norte de Santander. En Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, el Sistema de Alerta Temprana (Siata) reportó que diez de sus estaciones de monitoreo detectaron el temblor, confirmando la magnitud del fenómeno y su repercusión en zonas densamente pobladas.

Temblor en Uramita, Antioquia - crédito Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Siata mantuvieron un seguimiento constante de la situación, proporcionando información actualizada sobre la secuencia de sismos y sus características. El SGC, responsable del monitoreo sísmico en el país, detalló que la profundidad superficial del temblor principal contribuyó a que fuera percibido con mayor fuerza en la región del epicentro y sus alrededores.

Actividad sísmica reciente y monitoreo

En los últimos cinco días, el SGC ha reportado 113 sismos de magnitud superior a 2,0 en Colombia. Esta cifra refleja la frecuencia con la que se presentan movimientos telúricos en el territorio nacional y subraya la importancia de los sistemas de monitoreo y alerta para la seguridad de la población.

Para fortalecer la respuesta ante estos eventos, el SGC dispone de un mecanismo de reporte ciudadano denominado “Sismo Sentido”.

Para fortalecer la respuesta ante estos eventos, el SGC dispone de un mecanismo de reporte ciudadano denominado “Sismo Sentido” - crédito EFE

A través de un formulario en línea, la población puede informar sobre los temblores que percibe, aportando datos valiosos para la evaluación de la intensidad sísmica y la identificación de áreas afectadas. Según explica la entidad, “lo que reportas por medio de este sencillo formulario le sirve al Servicio Geológico Colombiano para recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó, con el fin de evaluar la intensidad sísmica”.

Tras el sismo de magnitud 5,1 en Uramita, este canal de participación ciudadana permitió que miles de personas compartieran su experiencia, facilitando a las autoridades una visión más precisa del impacto del evento. En total, el SGC recibió 3.070 reportes individuales sobre la percepción del temblor, lo que evidencia el alcance del fenómeno y la utilidad del sistema de reporte para la gestión del riesgo sísmico en Colombia.

Esto es lo que debe tener su kit de emergencia

Kit básico para enfrentar desastres naturales, con mochila de emergencia, linterna, botiquín, alimentos no perecederos y radio portátil, dispuesto sobre una mesa. – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Información médica importante, además de: Reserva de medicamentos indispensables Elementos de bioseguridad como: bandas, curas, alcohol, guantes y tapabocas.

Elementos y alimentos vitales Agua Alimentos no perecederos, verifique sean abre fácil Plato, vaso y cuchara

Objetos elementales: Silbato Linterna Radio y baterías de repuesto Ropa de cambio (completa) Cobija liviana Gorro Guantes Impermeable

Elementos de aseo personal Papel higiénico Jabón Cepillo de dientes Crema dental Alcohol desinfectante

Elementos de soporte Bolsas plásticas Cintas adhesivas Cuerdas Fósforos Navajas Lápiz y papel Juego Libro

Documentos y dinero Fotocopia de documentos de identidad. La entidad añadió que es pertinente tener esa información en la nube. Conserve un ahorro de dinero en efectivo para emergencias (billetes de baja denominación)

Otros elementos: copia de llave de vivienda, oficina y/o automóvil.