Yeison Jiménez se convierte en el colombiano #1 de la radio en ocho países de Latinoamérica: así lo consiguió

Yeison Jiménez hace historia al conquistar las radios de Latinoamérica con “Se Acabó” - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante colombiano Yeison Jiménez, considerado uno de los mayores exponentes de la música regional en el país, alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer artista regional-popular en lograr el #1 de manera simultánea en las radios de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala con su más reciente sencillo Se Acabó.

“Esto es un hecho histórico para mí y mi carrera… Me siento orgulloso de venir cumpliendo sueños y de llevar mi música a diferentes países. Este es el inicio de todo lo que viene”, expresó el intérprete tras conocer la noticia que lo consolida como una de las voces más relevantes de la música popular.

El tema Se Acabó no solo ha dominado la radio, también ha tenido un notable desempeño en las plataformas digitales y en menos de un mes, ya suma más de 6 millones de visualizaciones en YouTube, donde se ha mantenido entre los videos más vistos en tendencia.

A esto se suman cerca de 2 millones de reproducciones en Spotify y un fenómeno viral en TikTok, con más de 13 mil publicaciones utilizando el audio oficial de la canción.

El fenómeno de Yeison Jiménez: 'Se Acabó' arrasa en plataformas digitales y se vuelve viral en TikTok - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Se Acabó es el nuevo sencillo del artista y es una composición escrita e interpretada por él mismo, con la producción musical del reconocido Yohan Usuga.

De acuerdo con la información entregada por el cantante sobre el tema, es un trabajo musical que retrata la historia de una mujer que decide emprender un nuevo camino y de un hombre que, en medio del dolor, opta por no retenerla.

Y el objetivo de Yeison cuando lanzó la canción era que conectara de inmediato con quienes han enfrentado una despedida desde el amor y el respeto, situación que logró a cabalidad y lo llevó a cumplir el logro de ser el primer artista regional-popular colombiano en liderar simultáneamente radios de ocho países.

“El mensaje de esta canción es muy claro: hay momentos en la vida donde continuar hace más daño que dejar ir. Se Acabó es una invitación a abrazar nuestra fuerza interior y aceptar cuando una etapa termina”, explicó Yeison al hablar sobre el significado del sencillo.

Yeison Jiménez rompe récords en la radio latinoamericana - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Paralelamente, Jiménez celebra otro logro importante con su reciente lanzamiento Pedazos, una colaboración junto a la reconocida artista española Natalia Jiménez.

El sencillo, que combina lo mejor del regional colombiano con la fuerza vocal de la exintegrante de La Quinta Estación, ya hace parte del Top 5 de la radio pop en México y en tan solo 15 días, el videoclip acumula más de 5 millones de vistas, confirmando la proyección internacional del colombiano.

Estos resultados reflejan el intenso trabajo que Yeison Jiménez ha venido desarrollando: presentaciones multitudinarias, canciones que rápidamente se convierten en himnos populares y colaboraciones de alto nivel, esfuerzos que le han permitido que su nombre trascienda fronteras y que su música se consolide como una propuesta con impacto global.

En lo que muchos consideran el año más significativo de su carrera, Jiménez continúa sumando reconocimientos mientras prepara la siguiente etapa: una gira internacional que lo llevará a escenarios en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Yeison Jiménez y Natalia Jiménez sorprenden con “Pedazos”, la colaboración que conquista México y suma millones de vistas - crédito @yeison_jimenez/IG

Agenda del ‘Yeison Jiménez World Tour’

Estados Unidos y Canadá: 19 de septiembre: Orlando, 20 de septiembre: Chicago, 21 de septiembre: San José, 26 de septiembre: Toronto, Canadá, 27 de septiembre: Calgary, Canadá, 3 de octubre: New York, 4 de octubre: New Jersey.

España e Italia: 17 de octubre: Zaragoza, 18 de octubre: Alicante, 19 de octubre: Canarias, 24 de octubre: Barcelona, 25 de octubre: Milán, 26 de octubre: Madrid.

Con este calendario y los recientes récords alcanzados, Yeison Jiménez confirma que su carrera atraviesa por uno de sus momentos más brillantes, consolidándose como embajador del género regional-popular colombiano ante el mundo.