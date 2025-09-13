Colombia

Profesores Sociología de la Universidad Nacional se pronunciaron tras recientes disturbios: “Interrumpen nuestro trabajo”

El edificio Orlando Fals Borda y otras instalaciones han sido afectados por ataques, lo que llevó a los profesores a exigir mayor compromiso estatal y universitario

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Explosión Universidad Nacional dejó una
Explosión Universidad Nacional dejó una persona herida

Docentes de la Facultad de Sociología, de la Universidad Nacional de Colombia, exigieron a las autoridades reforzar la seguridad y garantizar la normalidad institucional, tras los actos vandálicos registrados en el edificio Orlando Fals Borda, el 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con una carta abierta publicada y difundida por Caracol Radio, los hechos han interrumpido el trabajo académico, según denuncian los profesores afectados.

En la misiva dirigida a las instancias pertinentes, los profesores expresaron preocupación frente a las “explosiones de bombas, el ruido de altoparlantes y las órdenes de desalojo”, mencionando que tales situaciones interrumpen de manera recurrente sus labores.

Según el pronunciamiento, la comunidad docente rechaza el empleo de la violencia dentro del campus y advierte sobre el impacto que estos disturbios tienen en el ejercicio de su misión educativa.

Los docentes hicieron énfasis en el carácter histórico de la Facultad, al recordar que “hemos superado complejas crisis institucionales, estigmatizaciones infundadas y reiteradas interrupciones a lo largo de seis décadas”.

“A propósito de estas circunstancias, la vida en su alma ha formado miles de sociólogos críticos y reflexivos que, en su mayoría, han retornado en contribución a la sociedad, a sus regiones y a sus comunidades. Los relatos de sus problemas de la realidad nacional, y en muchos casos, de sus sacrificios personales en el contexto de la violencia política que durante tanto tiempo ha golpeado a Colombia, han sido para el país lecciones públicas”, reza la carta.

Esta es la carta abierta
Esta es la carta abierta emitida por la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia

En ese contexto, instaron a las autoridades a redoblar esfuerzos para asegurar condiciones que permitan la continuidad del trabajo académico y la integridad de estudiantes y trabajadores en la Universidad Nacional de Colombia.

La carta también resaltó la visión de un campus abierto a la ciudadanía, el debate y la diversidad, pero rechaza que sus instalaciones se utilicen como escenario para la “violencia física, la lucha armada o el uso de armas”.

“La lucha de largo aliento que por años se ha mantenido en procura de procesos de democratización de la vida universitaria no puede ser defendida con piedra, armas, explosivos ni capuchas”, advierte el texto difundido por el medio.

Adicionalmente, los profesores invitan a los constituyentes universitarios a incluir en sus agendas la discusión sobre la problemática de la violencia armada y encapuchada en el campus. Piden considerar fórmulas para recuperar el control territorial en favor del cumplimiento de los fines institucionales de la Universidad Nacional.

Vocero estudiantil de la Universidad Nacional rechazó actos vandálicos: “Son unos capuchos”

En el contexto de nuevos episodios de violencia y explosiones en la Universidad Nacional, un representante estudiantil manifestó su rechazo a los actos vandálicos protagonizados por encapuchados y alertó sobre la presencia de actores externos vinculados al conflicto armado.

Los disturbios, ocurridos en inmediaciones de la carrera 30 en Bogotá, reactivaron el debate sobre seguridad y acceso a los campus.

Ambulancia transporta a persona herida de gravedad por explosión en la Universidad Nacional

De acuerdo con la cobertura del medio mencionado, el saldo de la jornada incluyó un hombre herido de gravedad en una mano tras manipular un artefacto explosivo en el edificio de sociología.

La Vicerrectoría de la Universidad Nacional informó que el lesionado no pertenece a la comunidad universitaria. Estos hechos han motivado cuestionamientos sobre los protocolos de ingreso al campus, así como la implementación de controles en las entradas de la institución, donde el acceso es libre para cualquier ciudadano.

Felipe Campos, representante estudiantil ante el consejo académico, señaló en entrevista a Citytv, que “son unos capuchos, son actores del conflicto armado, y en ese sentido sí creemos que es un llamado a rechazar todo este tipo de acciones”.

Vicerrectora de la Universidad Nacional,
Vicerrectora de la Universidad Nacional, aclaró explosión en edificio

El vocero expuso la afectación persistente sobre la vida académica, al indicar que, mientras ocurren disturbios en determinados puntos, las actividades de clase en otros edificios continúan. Campos describió el fenómeno como recurrente, con episodios todos los jueves, día conocido en el campus como el “juernes” por su ambiente de encuentro y convivencia universitaria, ahora distorsionado por la violencia.

El docente Diego Torres, a su vez, manifestó a La FM su preocupación sobre la información suministrada por la universidad acerca de la ubicación de la reciente explosión.

Según Torres, la administración oficializó que el incidente ocurrió en los parqueaderos, cuando en realidad se había producido dentro de un edificio universitario. En diálogo con ese medio, afirmó: “Ellos lo sabían“, sugiriendo manipulación deliberada de los hechos y un manejo inadecuado de la comunicación a la comunidad.

