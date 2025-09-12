Colombia

Petro generó burlas en redes sociales por polémica frase de su discurso: “Lo ilícito se acaba quitándole la letra i y se vuelve lícito”

El mandatario colombiano subrayó la necesidad de una acción conjunta de las Fuerzas Militares y policiales, más allá de las diferencias políticas, y advirtió sobre la influencia de la mafia en las instituciones

Luciano Niño

Por Luciano Niño

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro realizó polémico discurso en Brasil - crédito Ovidio González/Presidencia

La reciente visita oficial del presidente de la República, Gustavo Petro, a Manaos, en Brasil, generó polémica por el discurso pronunciado en la ‘Ceremonia de inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía’, evento encabezado por el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En este acto, se anunció la puesta en marcha del Centro, cuyo objetivo es “combatir los delitos ambientales, el crimen organizado y el tráfico de personas, en colaboración con Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Colombia, países pertenecientes a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)”.

Discurso de Petro en Brasil - crédito X

En su intervención, Petro recurrió a una metáfora para referirse a la lucha contra la ilegalidad: “Lo ilícito se acaba quitando la letra i. Y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra i de la palabra ilícito a las buenas o a las malas y salvar la Amazonía, porque si salvamos la Amazonía, salvamos la humanidad, la vida, y la vida es primero aquí y en cualquier lugar, siempre. La vida es primero”.

El mandatario colombiano profundizó en la necesidad de una acción conjunta de las Fuerzas Militares y policiales, más allá de las diferencias políticas, y advirtió sobre la influencia de la mafia en las instituciones.

“Hay que integrar la fuerza militar y policial, cualquiera que sea el pensamiento político de los generales, ojalá piensen, pero actúen independientemente de la política de cada gobierno. Actúen porque la mafia compra policía, jueces, fiscales, políticos y hasta presidentes, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también. Pero allá no investigan. Y a nosotros nos toca investigar. Porque no nos vamos a dejar de la mafia, porque la mafia destruye los pueblos y la vida. Y la acción no es solo policial, sino social”.

Sus declaraciones llamaron la atención del exsenador Carlos Felipe Mejía, que por medio de sus redes sociales propuso la creación de una ley que obligue al presidente de la República a someterse a exámenes periódicos de sustancias psicoactivas.

Carlos Mejía considera que Petro
Carlos Mejía considera que Petro debe de aclarar si consume drogas o no - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Mejía, vinculado al Centro Democrático, acompañó su mensaje con el video de la intervención del presidente Petro, y sostuvo la necesidad de que reciba asistencia médica.

“Es urgente una ley que obligue a que el presidente de la República se someta a exámenes periódicos de sustancias psicoactivas, que de dar positivo, lo retiren del cargo. Por lo pronto, presidente Petro, pida ayuda, usted está enfermo hace mucho tiempo”, escribió en su cuenta de X.

Los usuarios en redes no perdonaron a Petro por su discurso en Brasil

El mandatario colombiano subrayó la
El mandatario colombiano subrayó la necesidad de una acción conjunta de las fuerzas militares y policiales, más allá de las diferencias políticas, y advirtió sobre la influencia de la mafia en las instituciones - crédito Presidencia de Colombia

El video compartido en redes sociales generó miles de críticas contra el presidente Petro. Los internautas consideran que es necesario un reporte médico que determine si tiene o no problemas de adicción a sustancias ilegales.

“Eso no va a pasar, la ley la manejan estos bandidos; es urgente que el Congreso actúe en defensa de la Democracia, pero la mermelada se los impide; que lo internen de una vez; taaaaa...Loco el man seguro .😄😄😄😄😄”, fue uno de los comentarios.

Y agregaron: “Ese tipo da positivo para cocaína, alcoholismo, narco terrorista, está más que APTO PARA LA DESTITUCIÓN Y NADIE LO HACE. NO SE QUÉ PASA CON ESTE SISTEMA DE GOBIERNO QUE NO LO SACAN YA. Tanta droga que le entra por el anual lo tiene así. Esa escoria no necesita hacerse exámenes, vive de traba en traba, y sus cómplices, Colombia y el mundo, lo saben”.

“Qué está esperando El Congreso…No más retórica, hay que actuar Sería una ley más con la que se limpian el Qlo, hay leyes para que el presimiente esté en la cárcel desde hace décadas y para sacarlo de la presidencia por traidor y corrupto; sin embargo, ahí lo ve cada día más delirante y estúpido y se va a reelegir aunque nadie vote por él”.

