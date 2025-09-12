Colombia

Estos son los salarios mínimos que debería ahorrar un colombiano para estrenar el iPhone 17 en 2025

Adquirir el nuevo equipo equivale a destinar varios meses completos de salario mínimo, sin contar otros gastos básicos como vivienda, alimentación o transporte

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El precio del iPhone 17
El precio del iPhone 17 Pro Max en Colombia alcanza los $6.999.999 para la versión de 256 GB - crédito Europa Press

El lanzamiento de los nuevos iPhone volvió a sacudir la conversación tecnológica y económica en Colombia. Más allá del impacto que suelen generar los anuncios de Apple, esta vez el debate se centró en cuánto representa, en pesos y en salarios mínimos, el precio del iPhone 17 Pro Max, el modelo más completo y sofisticado de la reconocida marca estadounidense.

Antes de hablar de costos, vale repasar qué trae esta generación. Apple presentó el iPhone 17, el 17 Pro y el 17 Pro Max, acompañados de los AirPods Pro 3 y el Apple Watch Series 11. Entre las novedades, el rediseño del módulo de cámaras acaparó la atención, tres sensores de 48 megapíxeles, zoom óptico de hasta 8x y una frontal que ajusta el encuadre de manera automática. El Pro Max también gana tamaño, con una pantalla de 6,9 pulgadas, mientras que el Pro mantiene las 6,3 del modelo anterior.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El iPhone 17 Pro Max
El iPhone 17 Pro Max incorpora el chip A19 Pro, 12 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento - crédito Apple

La ficha técnica confirma por qué el Pro Max encabeza la familia. Su pantalla Oled Ltpo de 6,9 pulgadas alcanza 2.868 x 1.320 píxeles y ofrece una tasa de refresco adaptable entre 1 y 120 Hz. En su interior opera el chip A19 Pro de 3 nanómetros, acompañado de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde 256 GB hasta 2 TB. Las tres cámaras traseras —principal, ultra gran angular y teleobjetivo— incorporan inteligencia artificial, mientras que la batería de 5.088 mAh admite carga rápida de 40 W.

Funciona con iOS 26 y suma conectividad wifi7, Bluetooth 5.3, 5G y USB-C, todo protegido con certificación IP68. Los colores anunciados son plata, azul oscuro y naranja cósmico. Además, llega con Apple Intelligence, un conjunto de herramientas basadas en IA para redactar textos o realizar búsquedas visuales, con énfasis en la privacidad.

Con semejante despliegue de tecnología, el precio no pasa desapercibido. Según Mac Center, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se venderá en Colombia por $6.999.999. Las versiones con mayor almacenamiento pueden superar fácilmente los $7,5 millones, una cifra que encierra al dispositivo como un artículo aspiracional para muchos usuarios colombianos exigentes y apasionados por la innovación.

El iPhone 17 Pro Max
El iPhone 17 Pro Max llega a Colombia con un precio que supera los cuatro salarios mínimos - crédito Europa Press

Ponerlo en contexto frente al salario mínimo ayuda a dimensionar el esfuerzo que implicaría adquirirlo. Para 2025, el salario mínimo legal en Colombia es de $1.423.500, más un subsidio de transporte de $200.000, lo que deja un ingreso mensual de $1.623.500. Si se divide el precio del teléfono ($6.999.999) entre ese monto, el resultado es 4,31. En otras palabras, un trabajador que gana el mínimo necesitaría más de cuatro meses completos de salario para pagarlo, sin contar alimentación, arriendo o transporte. Si el cálculo se hace sin el subsidio, la relación asciende a 4,92: casi cinco salarios completos.

Recomendaciones para comprar celular pensando en el bolsillo

Comprar un celular nuevo puede convertirse en un reto para el bolsillo, sobre todo cuando los lanzamientos de marcas como Apple marcan cifras que superan varios salarios mínimos. Por eso, más allá de dejarse llevar por la novedad o la presión social, es clave analizar la compra con cabeza fría. El primer paso es definir un presupuesto realista, ajustado a los ingresos y sin que implique comprometer gastos esenciales como alimentación, vivienda o transporte. Una buena práctica es preguntarse qué tanto se aprovecharán las funciones más avanzadas de un dispositivo de gama alta, en muchos casos, un modelo de gama media puede cubrir sin problema necesidades como comunicación, trabajo remoto, redes sociales, fotos y entretenimiento, por un precio bastante menor.

Se recomienda analizar presupuesto y
Se recomienda analizar presupuesto y necesidades antes de comprar celulares de alta gama - crédito Luisa González/REUTERS

También resulta útil comparar entre marcas y modelos, ya que hoy existen alternativas que ofrecen cámaras potentes, buen rendimiento y baterías de larga duración sin alcanzar cifras millonarias. Aprovechar promociones, planes de operador o temporadas de descuento puede marcar la diferencia en el costo final. Finalmente, conviene pensar en la vida útil del equipo, un celular con buen soporte de actualizaciones y cuidado adecuado puede durar varios años, convirtiéndose en una inversión sensata y no en una carga financiera.

Temas Relacionados

iPhone 17 Pro MaxPrecio iPhone 17Costo del iPhoneSalario mínimoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Conductores preparan la movilización más grande de la historia: “Porque Bogotá no tiene alcalde”

La jornada incluirá la participación de líderes moteros, taxistas y otros gremios convocados por el concejal ‘Fuchi’

Conductores preparan la movilización más

Video: Karol G afina los detalles de su presentación en el evento ‘Grace For The World’ en el Vaticano: así fue el ensayo

En redes sociales se conoció una grabación desde la Plaza de San Pedro, donde la Bichota se sumó al resto de músicos para concretar los detalles del evento a celebrarse el sábado 13 de septiembre

Video: Karol G afina los

Exjugador de la selección Colombia se derrumbó hasta las lágrimas durante una conferencia: “Todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar”

Fredy Guarín relató cómo su adicción fue el principal factor que llevó al fin de su relación y al desmoronamiento de los proyectos que había anhelado desde joven

Exjugador de la selección Colombia

Federico Gutiérrez lanzó pulla y aseguró que sus “jefes” son los ciudadanos de Medellín: “Fuimos elegidos democráticamente”

El país político colombiano se encuentra inmerso en un debate sobre quién ejerce como jefe de los alcaldes. El presidente Gustavo Petro aseguró que él es la autoridad

Federico Gutiérrez lanzó pulla y

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

El evento se llevará a cabo en el estadio Allegrian de Las Vegas, con capacidad para 65.000 espectadores, en donde nunca antes se ha realizado una velada de boxeo

Hora y dónde ver la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Video: Karol G afina los

Video: Karol G afina los detalles de su presentación en el evento ‘Grace For The World’ en el Vaticano: así fue el ensayo

Exjugador de la selección Colombia se derrumbó hasta las lágrimas durante una conferencia: “Todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar”

Laura Tobón descrestó en la Semana de la Moda de Nueva York: se tomó foto con Blake Lively

5 películas para niños en Netflix Colombia para entretenerse el fin de semana

Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera: “Prometí nunca fallarles”

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Millonarios y Atlético Nacional quedarían fuera de la Copa Libertadores

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe

Arquero de Venezuela se desahogó tras goleada contra Colombia y la eliminación del mundial: “Este dolor va a quedar”