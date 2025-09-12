Desmantelan estructura criminal que le vendía marihuana y bazuco a soldados del Ejército dentro de un cantón militar

Tres presuntos integrantes de una red de narcotráfico fueron capturados tras nueve meses de investigación, debilitando la economía ilegal y mejorando la seguridad en una de las zonas más afectadas del Pacífico colombiano - crédito Policía Nacional

Tras un operativo conjunto que involucró a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el respaldo del Ejército Nacional, se desarticuló la banda criminal identificada como Los Fantasmas, que vendía dosis de estupefacientes a militares en Tumaco.

Luego de nueve meses de investigación, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de mantener activa la cadena del narcotráfico en la ciudad portuaria, según informó El País de Cali.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo, resultado de una labor coordinada entre las principales entidades de seguridad del país, permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables gracias a información proporcionada por diversas fuentes humanas.

El teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, comandante encargado de la Policía Nacional en la zona, explicó al medio mencionado que la acción conjunta no solo desarticuló la estructura de Los Fantasmas, sino que también impactó de manera directa la economía ilegal que respaldaba a organizaciones criminales en el departamento de Nariño.

La captura de tres sospechosos y la incautación de pruebas clave marcan un avance en la lucha contra el tráfico de drogas, según autoridades que destacan el impacto en la convivencia y la salud pública regional - crédito Ejército Nacional/Facebook

Mendoza Sierra subrayó que la intervención atendió una problemática de salud pública que venía afectando tanto la convivencia ciudadana como la disciplina interna en sectores estratégicos de la región.

Las autoridades detallaron que el modus operandi de Los Fantasmas consistía en ingresar y distribuir estupefacientes dentro de un cantón militar del municipio, donde los implicados actuaban como comerciantes para suministrar dosis de alucinógenos a algunos militares que prestan servicio en una de las bases locales.

Los investigadores, citados por El País de Cali, señalaron que la recopilación de pruebas incluyó extensas grabaciones en video, las cuales serán fundamentales en el proceso judicial para lograr la condena de los capturados.

El impacto del operativo se extiende más allá de las capturas, ya que afecta directamente las finanzas de las redes criminales y responde a una situación que había deteriorado la convivencia y la seguridad en el Pacífico nariñense.

La acción se enmarca dentro de la estrategia Macri (Marco de Cooperación contra el Narcotráfico en Nariño), una iniciativa priorizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, cuyo objetivo es neutralizar los grupos dedicados al tráfico de drogas en la región.

La presentación de resultados históricos en incautaciones de estupefacientes reaviva el debate sobre la veracidad de las cifras y la efectividad de las estrategias frente a la presión internacional y la opinión pública - crédito Secretaría de Seguridad de Chiapas

La desarticulación de Los Fantasmas refuerza la determinación de las autoridades de Colombia de limitar el accionar del narcotráfico y proteger a las comunidades del Pacífico nariñense, con el propósito de garantizar entornos más seguros y libres de criminalidad.

Fuerzas Militares de Colombia defienden cifras de incautaciones de drogas a nivel nacional

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron que, desde agosto de 2022, han incautado más de 2.000 toneladas de estupefacientes, incluyendo cocaína, marihuana y pasta base de coca.

Esta cifra fue presentada en respuesta a las recientes críticas que acusan a la institución de “inflar” los resultados de sus operativos contra el narcotráfico.

Como parte de su estrategia, la institución destacó la implementación de campañas como “La Campaña Paya”, enfocada en la destrucción de laboratorios y el combate al tráfico de precursores químicos, y la “Campaña Naval Orión”, que coordina acciones multinacionales para incautar drogas mediante el intercambio de inteligencia.

Las Fuerzas Militares expusieron cómo se lleva el registro de los estupefacientes incautados - crédito Fuerzas Militares - crédito Fuerzas Militares

Además, la “Campaña Zeus” se encarga del monitoreo aéreo y la interdicción de vuelos ilícitos en colaboración con países del Caribe y Centroamérica.

Las Fuerzas Militares subrayaron que los resultados de cada operativo se consolidan a través del Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia (Bisigoi), una plataforma que permite el control estadístico en tiempo real y garantiza la transparencia sobre el trabajo de soldados, marinos y aviadores.

“Desde las Fuerzas Militares continuaremos garantizando la transparencia en cada uno de nuestros procesos y procedimientos con miras a brindar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad a los colombianos”, señala el comunicado oficial.