Conductores preparan la movilización más grande de la historia: “Porque Bogotá no tiene alcalde”

La jornada incluirá la participación de líderes moteros, taxistas y otros gremios convocados por el concejal ‘Fuchi’

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La movilización está siendo convocada para el 16 de septiembre - crédito @fuchiconcejal/Instagram

Desde que asumió la Alcaldía de Bogotá, uno de los compromisos de Carlos Fernando Galán fue mejorar la relación de la Administración distrital con los conductores de la capital.

Sin embargo, hasta la fecha los avances en este tema no han sido recibidos de manera positiva y diferentes sectores del gremio han pedido la renuncia o despido de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Ante la ausencia de respuestas sobre las problemáticas que se registran en la ciudad, que incluyó un plazo para comenzar una mesa de diálogo, diferentes sectores ligados a la movilidad en Bogotá han comenzado a convocar una masiva movilización para el 16 de septiembre.

Bajo el lema “Porque Bogotá no tiene alcalde”, moteros, taxistas y conductores de vehículos particulares se han sumado para protestar contra la Secretaría de Movilidad de la capital.

El concejal es uno de los voceros que ha convocado a la jornada de protesta - crédito Concejo de Bogotá

En su cuenta de Instagram, el concejal Julián Forero, más conocido como “Fuchi”, compartió un video en el que, junto a otros líderes de conductores de la capital, pidieron el apoyo de la ciudadanía en la jornada de movilizaciones.

"Invitamos a todos los conductores y bogotanos a que participen y se unan a la movilización que realizaremos diferentes conductores del sector transporte, estamos cansados y mamados de la mala gestión del alcalde y su nefasta Secretaría de movilidad, donde existen muchas irregularidades y solo protegen a los amigos contratistas viendo a los conductores y ciudadanos como un negocio y la plata de los Bogotanos se pierde en corrupción, en mafia y contratos de movilidad“ escribió el cabildante en la publicación.

En el video, diferentes líderes de gremios de conductores expusieron los motivos por los que saldrán a las calles a pedir una “administración justa”.

“Somos bogotanos, unidos como diferentes conductores en agremiaciones. Vamos como ciudadanos a buscar una administración justa, porque nos están persiguiendo. No estamos solos, estamos luchando por Bogotá”, expuso uno de los voceros.

Gremio de conductores piden la salida de la secretaria de Movilidad - crédito Alcaldía de Bogotá

De la misma forma, indicaron que desde que Galán asumió su cargo en el distrito, los casos de persecución contra conductores han aumentado a pesar de las denuncias expuestas.

“Somos conductores unidos, que estamos mamados de un alcalde al que le quedó grande la gestión de una ciudad, y una secretaria de Movilidad que solo protege a mafias y corruptos”.

En ese sentido, los voceros pidieron disculpas anticipadas por los problemas de movilidad que se puedan registrar durante la jornada, justificando su accionar al indicar que protestarán por todos los bogotanos.

“Convocamos a todos los conductores de Bogotá, a la mayor movilización en la historia. Lo hacemos por todos, estamos cansados de las basuras, de la inseguridad y de la mala administración, porque Bogotá no tiene alcalde”.

Gremios de conductores afirman que "Bogotá no tiene alcalde" - crédito EFE/Colprensa

Por último, los diferentes gremios expusieron las preguntas que han realizado a la administración distrital en los últimos meses y no han sido respondidas, lo que ha provocado que encuentren en la protesta una forma de pedir soluciones. Estas son algunas de ellas:

  • ¿Por qué los comparendos son una caja registradora contra el pueblo?
  • ¿Por qué el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz y participación de los conductores en las decisiones de movilidad?
  • ¿Por qué el alcalde Galán piensa más en comparendos y meternos impuestos que en salvar vidas?
  • ¿Por qué los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores?
  • ¿Por qué las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización?
  • ¿Por qué los trancones nos quitan calidad de vida, generan estrés y no hay soluciones reales?
  • ¿Por qué hay obras abandonadas y otras sin avances reales?
  • ¿Por qué los barrios están destruidos y olvidados?
  • ¿Por qué Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia?
  • ¿Por qué en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y sin garantías?
  • ¿Por qué las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde?

