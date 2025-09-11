Se realizó la entrega y el desembarque oficial del primer vagón del metro en Bogotá

Primer vagón Metro de Bogotá toca suelo del patio taller al sur de la ciudad - crédito @JoseLeoNarvaezM/X

Luego de varios días de recorrido, el primer tren del metro de Bogotá llegó a la ciudad. Sobre la madrugada del 11 de septiembre, los seis vagones que fueron escoltados por 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena por el Ejército, la Policía y la Armada Nacional, llegaron al patio taller del sur de la ciudad, donde los estaban esperando el alcalde Carlos Fernando Galán y otros funcionarios que están al frente de la operación.

A las 8:00 a. m., se hizo la entrega oficial de los vagones a la ciudad para poder dar inicio a las pruebas en la vía de pruebas de 905 metros de extensión.

Así fue la orden del mandatario distrital para liberar el vagón 10101: “Esta larga travesía del primer tren del Metro de Bogotá. Por favor, equipo de Metro Línea uno y el Transporte Montejo, que trajo de Cartagena a Bogotá el primer tren del Metro de Bogotá, iniciemos el descenso para que este primer vagón, el uno, cero, uno, cero, uno del primer tren del metro de Bogotá, toque por fin suelo bogotano”.

En la cuenta de la red social X, el Metro de Bogotá, compartió varias imágenes del momento de la entrega del vagón: “En el patio taller del Metro de Bogotá , en la localidad de Bosa, el vagón 10101 de la Línea 1 del Metro es descendido por una grúa para tocar, por primera vez, el suelo bogotano”.

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, se dirigió a los medios de comunicación en el evento. Hizo mención especial a la empresa de Transmilenio y la posibilidad de crear un sistema de transporte para la ciudad funcional: “Agradezco a @TransMilenio porque entiende que el futuro será interoperable. Estamos fortaleciendo la cultura ciudadana alrededor del Metro porque va a generar apropiación y que una nueva generación cambie alrededor de la movilidad”.

De igual manera, destaco la labor de miles de trabajadores que han dedicado sus últimos años a transformar la movilidad en Bogotá: “El reconocimiento y la alegría es para un equipo muy grande; hoy somos más de 13.000 personas que nos levantamos todos los días a hacer que este sueño sea una realidad. Esto que pasa hoy nos llena el corazón a todos y me permite liderar un equipo maravilloso que hace lo que sabe para qué este proyecto sea una realidad”.

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá - crédito @MetroBogota/X