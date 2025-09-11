Riña en Metro de Medellín: un pasajero agredió a otro dentro de uno de los vagones, mientras el tren se movilizaba

Dos pasajeros se pelearon en uno de los vagones mientras el tren estaba en movimiento crédito @metrodemedellin/X/Captura video

La seguridad dentro del sistema de transporte público en Medellín (Antioquia) volvió a ser tema de debate tras un reciente episodio ocurrido en los vagones del Metro de Medellín, cerca de la estación Alpujarra.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, un usuario agredió físicamente a otro pasajero, al parecer por no respetar la fila para ingresar a un vagón, un hecho que refleja la persistencia de actitudes de intolerancia y violencia dentro de espacios colectivos.

A través de las redes sociales se viralizó el momento exacto del incidente en Medellín. Durante 39 segundos se evidenció cuando un sujeto es agredido por otro dentro del transporte público, generando pánico en los usuarios del Metro. Incluso, en las imágenes se puede ver que después de la agresión, la víctima tiene sangre en su rostro dejando rastros dentro del tren.

La rápida intervención del personal de seguridad del Metro y el despliegue de unidades policiales permitieron contener la situación antes de que las personas involucradas sufrieran mayores lesiones. Según confirmaron las fuentes oficiales, “la respuesta del personal de seguridad fue crucial para manejar el incidente”.

Dos hombres se fueron a golpes por no respetar la fila para ingresar a un vagón del Metro de Medellín - crédito Redes sociales

Desde el Metro de Medellín, la reacción institucional llegó poco después de los hechos. En su comunicado, la empresa expresó: “rechazamos enérgicamente cualquier acto de violencia e intolerancia”, al tiempo que hizo énfasis en la necesidad imperiosa del respeto entre los usuarios y el cumplimiento estricto del Reglamento del Usuario, instrumento fundamental para “promover el buen comportamiento y garantizar una convivencia sana y segura para todos”.

Luego del altercado, el Metro destacó su determinación de no solo preservar la seguridad de quienes utilizan el sistema, sino también de fomentar una cultura ciudadana basada en la paz.

En palabras de la empresa, adquiere relevancia “la colaboración de los viajeros para mantener un ambiente de respeto mutuo en toda la red, dentro y fuera de las instalaciones”, reiterando así el llamado a la corresponsabilidad y a la convivencia pacífica como valores insustituibles para el buen funcionamiento del transporte público medellinense.

De acuerdo con videos viralizados en las redes sociales, el incidente ocurrió cerca de la estación Alpujarra, de la capital antioqueña- crédito Metro de Medellín

Enfrentamiento a cuchillo en el Metro de Medellín: la violenta riña dejó a una persona herida y dos capturadas

Imágenes difundidas en redes sociales han puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad en la estación San Antonio del Metro de Medellín tras la violenta pelea registrada en la mañana del martes 24 de junio de 2025.

Las grabaciones muestran a un policía actuando con indecisión, llegando incluso a dejar caer su tonfa cerca de uno de los involucrados, detalle que avivó las críticas de los pasajeros por la reacción de las autoridades.

La confrontación, ocurrida cerca de las 6:30 a. m., involucró a tres personas, según confirmó el Metro de Medellín en un comunicado oficial recogido por diversos medios. Un hombre resultó herido por arma blanca, mientras que los otros dos fueron capturados por la Policía en el lugar.

El video grabado por usuarios capta el momento en que uno de los participantes sangra en medio del tumulto, mientras se escuchan gritos de alarma y confusión de los testigos.

El Metro de Medellín emitió un comunicado, en el que confirmó que el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. - crédito @ColombiaOscura /X

El Metro de Medellín indicó que la persona lastimada recibió atención de los servicios prehospitalarios. En el comunicado, la entidad repudió “los actos violentos” e hizo un llamado a la convivencia y al respeto entre todos los usuarios para preservar la seguridad en sus instalaciones.

Frente a este incidente, usuarios del sistema expresan su preocupación por el aumento de casos de intolerancia y violencia en el transporte público, y exigen una mayor presencia policial, así como un reforzamiento de los procedimientos de seguridad. Las peticiones se han intensificado tras la difusión masiva de las imágenes y tras percibirse una falta de preparación efectiva de los agentes en situaciones de crisis.

El Metro de Medellín, por su parte, reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia, y subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir actos de violencia dentro del sistema de transporte masivo.