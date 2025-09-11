Colombia

Perro fue herido a machete por un hombre en Atlántico: la comunidad pide que sea condenado

El animal fue trasladado a un centro veterinario para recibir atención especializada

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El animal quedó lesionado en
El animal quedó lesionado en varias partes de su cuerpo y se encuentra siendo atendido por especialistas - crédito Freepik

Un nuevo caso de maltrato animal tiene en alerta a los colectivos defensores de animales en el territorio nacional. Aunque en esta ocasión, el criminal quedó en manos de las autoridades gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, pues los agentes capturaron en flagrancia al hombre acusado de agredir con un machete a un perro en el barrio Pueblo Nuevo.

El hecho, que generó preocupación entre los habitantes de la zona, se llevó a cabo en la calle 15 con carrera 9, donde la comunidad alertó a los uniformados sobre el ataque a la mascota, por lo que las patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar señalado para avanzar con la respectiva verificación del caso.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes se encontraban en un patrullaje de rutina, como ocurre frecuentemente por los encargados del cuadrante de la estación de Policía de Santa Lucía, que recibieron la notificación de los vecinos y se desplazaron hasta el lugar señalado.

Al llegar, se encontraron con un sujeto que aún portaba un machete y, según testigos, con esta arma cortopunzante había herido al animal momentos antes. En cuanto al perro, víctima de este acto de crueldad, también se reportó que lo hallaron en la zona, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde recibió la atención necesaria para garantizar su pronta recuperación.

La captura ocurrió en el
La captura ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades sobre la agresión - crédito Pixabay

Sobre el presunto agresor, la Policía reveló que fue identificado como Jhon Jairo Vanegas Niño, de 28 años, que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de maltrato animal, en aplicación de la denominada Ley Ángel.

Esta norma, junto con la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, establece que “los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial causado directa o indirectamente por los humanos”, según lo expresado por las autoridades.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad exige justicia y que al criminal le caiga todo el peso de la ley, pues consideran que es necesario endurecer las penas en contra de los responsables, con el fin de dar un mensaje claro a la comunidad y evitar que casos de este tipo se vuelvan a repetir.

Entre tanto, las autoridades locales destacan la rápida acción policial, reforzando así el compromiso institucional de aplicar la ley con rigor para proteger a los seres sintientes para responder a la creciente preocupación social por el bienestar animal.

Del mismo modo, se destacó la importancia de la coordinación entre la comunidad y las fuerzas del orden en la lucha contra el maltrato animal, pues el respectivo reporte contribuyó a la captura de Vanegas Niño y la atención inmediata brindada al perro herido.

El sujeto fue capturado tras
El sujeto fue capturado tras agredir al animal con un machete - crédito Colprensa

Suboficial apuñaló a un perro porque peleó con su mascota

Un suboficial de la Armada Nacional, vestido de civil, apuñaló en el cuello a un perro labrador de seis años, llamado Toby en el barrio Los Corales, ubicado en Cartagena (Bolívar) el domingo 7 de septiembre de 2025.

Versiones preliminares indican que la agresión se llevó a cabo luego de que se presentara un altercado entre el labrador y el perro del militar, lo que llevó al hombre a reaccionar de manera violenta.

Tras la alerta de los vecinos, los uniformados acudieron al lugar y confirmaron que el suboficial había atacado al animal con un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, el presunto agresor fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar las investigaciones correspondientes.

