Gero Ángel fue eliminado del ‘Desafío siglo XXI’: en medio de las lágrimas, el integrante de Alpha fue despedido por su equipo

El episodio 49 de Desafío 2025 estuvo marcado por la eliminación de Gero, que fue despedido entre lágrimas y expresiones de afecto por parte de sus compañeros.

La salida de Gero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, generó un fuerte impacto en el equipo Alpha y en la Ciudad de las Cajas, escenario central del reality.

Tras la derrota en la prueba de eliminación, Gero dirigió unas palabras de gratitud a la presentadora Andrea Serna y a quienes lo acompañaron en la competencia. “Salgo eternamente agradecido con la vida, salgo siendo una persona diferente”, dijo Gero.

Expresó su agradecimiento por la oportunidad vivida y animó a su equipo a mantener valores fundamentales como el amor, la tolerancia y el respeto en sus hogares.

Sus compañeros, entre ellos Leo y Valentina, resaltaron el aporte de Gero a la convivencia diaria mediante su personalidad abierta y su actitud positiva dentro del grupo.

Durante la despedida, Gero envió un mensaje a su familia, refiriéndose al orgullo que siente por el recorrido realizado en el Desafío y la emoción por volver a abrazar a sus padres.

El adiós estuvo acompañado de un canto colectivo de aliento por parte de los otros concursantes, que corearon su nombre y reafirmaron el aprecio hacia él.

La presentadora Andrea Serna destacó el espíritu competitivo y la presencia de la familia Ángel en el certamen, valorando la forma en que Gero representó el apellido en la competencia.