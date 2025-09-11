Famosa presentadora venezolana lanzó duras críticas contra Isabella Ladera y Beéle: “Se metió con un tipo casado y con hijos”

Las opiniones de la modelo sobre la filtración del video íntimo de la influencer y el cantante Beéle encendieron la discusión digital, con posturas encontradas entre quienes la apoyan y quienes la acusan de insensible - Crédito venezolanisimotv2 / X

La modelo y presentadora venezolana Andrea Villarroel generó controversia en las redes sociales al expresar una postura contundente sobre la reciente filtración de un video íntimo de la creadora de contenido Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Villarroel calificó la situación como un caso de “karma” y cuestionó la defensa de Ladera, lo que desató un debate en torno al tema en plataformas digitales.

La opinión de Villarroel se difundió de inmediato y provocó diversas reacciones entre usuarios y figuras del entretenimiento.

“Cómo se atreve a hablar de karma cuando se mete con un tipo casado y con hijos? Karma es lo que le llegó a ella. Sorry NOT sorry”, afirmó Andrea Villarroel en sus historias, un mensaje que, aunque no la mencionaba, muchos interpretaron que iba dirigido a Isabella.

La modelo venezolana calificó el caso como 'karma' y cuestionó la defensa de Ladera, desatando debate en redes - crédito venezolanisimotv2 / Instagram

Pero no solo la “influencer” recibió la indirecta. Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del artista de música afro beats y urbana, fue aludido en el mensaje de la presentadora venezolana: “Los hombres son una vaina seria, pero las mujeres están descontroladas y luego se la dan de la virgen María”.

La declaración hizo referencia al controversial inicio de la relación de Ladera con el cantante barranquillero, el cual, para ese momento, mantenía una relación con Cara Rodríguez, madre de sus hijos. Las declaraciones de la modelo se difundieron ampliamente y dividieron la opinión pública.

Un sector de usuarios de redes sociales respaldó la postura, señalando que la víctima no siempre merece ese trato, mientras que otros la catalogaron de insensible ante la vulnerabilidad de quienes sufren este tipo de exposiciones digitales. Por lo que la presentadora no dudó en pronunciarse nuevamente.

Andrea Villarroel genera polémica al opinar sobre la filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle - crédito composición fotográfica Infobae

“No me estoy burlando ni me alegra lo que le pasó a la chama. Realmente no. Me parece, además, una mujer que es bella, que puede de verdad triunfar en lo que quiera. Pero es que empezó todo mal. Se hizo famosa de la manera equivocada”, mencionó Andrea.

De igual modo, criticó al colombiano: “El tipo es un patán de primera, que le falla a su hogar, a su esposa, a sus hijos”.

El origen de la controversia

Un video filtrado el 8 de septiembre en diferentes plataformas digitales, mostraba a Isabella Ladera y Beéle en una situación íntima. La publicación viralizó rápidamente y generó repercusiones inmediatas.

Tras la filtración del clip, Ladera se pronunció públicamente mediante un comunicado en el que aseguró sentirse devastada; responsabilizó directamente a su expareja, Beéle, de haber difundido el material sin su consentimiento y afirmó que estaba tomando acciones legales ante los hechos.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio”, señaló la modelo venezolana, que definió la divulgación del contenido como una traición y como una nueva forma de violencia de género.

El video filtrado mostró a Isabella Ladera y Beéle en una situación íntima y se viralizó rápidamente - crédito composición fotográfica Infobae

“Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, declaró Ladera en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la respuesta de Beéle ha sido el silencio. A pesar del revuelo generado en redes como X y de las múltiples menciones de seguidores y medios, el artista colombiano no ha realizado declaraciones públicas ni compartido mensajes alusivos al incidente. Sus cuentas oficiales se limitan a promocionar su más reciente álbum musical, Borondo.

Mientras tanto, el debate en redes se alimenta de apoyos y críticas hacia Ladera. Pese a las puyas de Villarroel, otras celebridades de origen venezolano como la modelo Aleska Génesis, expresaron su solidaridad por lo que llaman un ataque virtual contra la mujer.