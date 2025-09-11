Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

La comunidad reportó un fuerte estruendo producto de la explosión - crédito @DavidToledoOsp/X

Los habitantes del sector Loma del Indio en Medellín (Antioquia), experimentaron momentos de alarma la noche del miércoles 10 de septiembre tras un fuerte estruendo atribuido preliminarmente a la explosión de una torre de energía.

De acuerdo con los reportes iniciales y con testimonios de residentes difundidos en redes sociales, la estructura habría sido dinamitada en la zona de Loreto, lo que generó temor entre la población.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue desplegada al lugar para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el área. Además, un helicóptero sobrevoló la zona para apoyar las labores de verificación y patrullaje. Según los reportes publicados por ciudadanos en plataformas digitales, el estruendo alcanzó a sentirse en sectores como Belén, Laureles, El Poblado y algunas partes de Envigado.

Algunas edificaciones aledañas sufrieron averías tras la explosión - crédito Fotomontaje Infobae (@CarlosArtR-@margasernau/X)

Destacaron en los reportes casos de mascotas que resultaron desorientadas debido al intenso ruido provocado por la explosión, además de la avería en los vidrios de edificaciones aledañas.

Al lugar llegaron miembros del Ejército, así como la Policía antiexplosivos. Personal de EPM también participó en la revisión de la situación; aunque hubo alteraciones en la transmisión eléctrica, hasta el momento no se han registrado usuarios afectados en el servicio.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que en la zona se halló una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, a quien atribuye de manera preliminar el acto terrorista.

Habitantes grabaron los momentos posteriores al atentado terrorista - crédito @DnlRey/X

Asimismo, el mandatario local indicó que este atentado corresponde a una reacción ante el operativo realizado por la Policía Nacional contra esta estructura en un campamento de Antioquia, donde logró abatir a alias Guillermino, explosivista al que se le atribuye el ataque contra un helicóptero en el que murieron 13 policías en Amalfi (Antioquia).

“En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto sector de la Asomadera para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento.Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”, indicó el mandatario local.

El alcalde de Medellín atribuyó el acto terrorista al frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @FicoGutiérrez/X

Del mismo modo, desde el Centro Democrático rechazaron este ataque con explosivos en la capital antioqueña: “Rechazamos con firmeza el atentado terrorista en Medellín. El ataque contra la infraestructura de EPM es una retaliación del frente 36 de las Farc tras la acción de la fuerza pública en Antioquia. Respaldamos al alcalde Federico Gutiérrez, a la Policía y al Ejército. Medellín no se doblega ante los violentos”.

Por su parte, el exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo lamentó lo sucedido y cuestionó la ausencia del mandatario de los paisas, que se encuentra en Estados Unidos en compañía de su homólogo de Cali, Alejandro Éder, visitando figuras claves de la Administración de Donald Trump.

“Atención: Tumbaron con una bomba la torre de energía en Medellín.Mientras tanto, Fico anda otra vez de paseo en Estados Unidos hablando mal de Petro. Medellín está sin alcalde”, expresó Restrepo.

Cabe recordar que el miércoles 10 de septiembre se conoció el importante golpe de las autoridades contra el frente 36 de las disidencias de las Farc, que resultó en la muerte de alias Marlon y de Jorge Iván Salazar, conocido como Guillermino. Por este último, las autoridades ofrecían hasta $200 millones para lograr su captura.

El hecho fue atribuido preliminarmente al frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito @margasernau/X

Según fuentes citadas por Infobae Colombia, Guillermino era considerado hombre de confianza de Calarcá en Antioquia y su fallecimiento, junto al de otros tres integrantes, ocurrió en una zona rural de Campamento.