Cuatro hombres fueron detenidos luego de robar $1.700.000 a un ciudadano: se hicieron pasar como policías

Falsos policías capturados por robo en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo de la Policía Nacional en el norte de Bogotá permitió la detención de cuatro hombres que, simulando ser miembros de la institución, intimidaron a una ciudadana para cometer un hurto.

El caso se registró cuando los implicados, movilizándose en un servicio público, interceptaron a la víctima y, presentando carnés policiales fraudulentos, la amenazaron con someterla a un proceso judicial si no accedía a colaborar, según detallaron las autoridades.

La ciudadana, ante la presión ejercida, fue obligada a transferir $1’700.000 a los estafadores, quienes afirmaron trabajar para una supuesta unidad investigativa. La rápida denuncia realizada por la víctima activó un plan candado, mecanismo que permitió localizar el vehículo utilizado y capturar a los responsables poco después del hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un carnet falso con insignias policiales, documentos personales y el automóvil en el que transitaban los implicados.

De inmediato, “las zonas de atención en el despliegue del plan Candado en la localidad de Suba, logran la captura de cuatro personas por el delito de hurto calificado y agravado por medios informáticos, simulación de investidura. Teniendo en cuenta que se les halla en su poder carnet falso que se identificaban como integrantes de la Policía Nacional", explicó el teniente coronel Diego Villar, comandante Estación de Policía Suba.

Teniente Coronel Diego Villar Comandante Estación de Policía Suba - crédito Mebog

La institución informó que los detenidos, hombres con edades entre 38 y 64 años, ya contaban con antecedentes judiciales por conductas como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público. Las autoridades judicializaron a los capturados por los delitos de hurto y simulación de investidura.

De acuerdo con el balance entregado por la Estación de Policía Suba, durante el 2025 la entidad ha logrado capturar a 2.131 personas por diversos delitos, de las cuales 794 corresponden a casos de hurto.

Ante la modalidad detectada, la Policía Nacional reiteró su llamado a los ciudadanos: “Verifique siempre la identidad de quienes se presenten como autoridades y denuncie de inmediato cualquier situación irregular a través de la línea 123”, instaron voceros de la institución.

Toda la información fue dada a conocer por la Policía Nacional tras las capturas efectuadas en la localidad de Suba.

Falsos policías capturados en Bogotá luego de cometer un robo en una supuesta requisa - crédito Mebog

Capturados los responsables de herir a tres estudiantes en Chapinero

Tres estudiantes que resultaron heridos durante una riña en el barrio Chapinero Central recibieron atención médica tras la intervención de la Policía Nacional, que capturó a un hombre y una mujer señalados como responsables de la agresión. El hecho se registró durante patrullajes realizados por la estrategia Seguros, cercanos y presentes, cuando los uniformados fueron alertados por una llamada relacionada con motivos de policía.

Según el reporte oficial, al llegar al lugar, los agentes observaron a varias personas envueltas en una confrontación y se percataron de qué dos de ellas portaban objetos contundentes en sus manos. Una vez controlada la situación, un joven se acercó a los uniformados y declaró que él y otros estudiantes habían sido atacados por quienes tenían los elementos catalogados como armas improvisadas.

Capturados por herir a estudiantes en Chapinero - crédito Mebog

La Policía Nacional procedió de inmediato a la captura de los presuntos responsables y coordinó el traslado de los lesionados al centro asistencial más cercano, garantizando que recibieran atención oportuna. En el procedimiento quedó evidenciado que las lesiones respondieron al uso de objetos contundentes en medio de la disputa.

En relación con este caso, voceros de la institución pidieron a la comunidad practicar la tolerancia y optar por métodos pacíficos para resolver todo tipo de conflictos. Asimismo, remarcaron la importancia de mantener la colaboración ciudadana y realizar denuncias ante hechos que afecten la seguridad pública, recordando que la línea de emergencias 123 está habilitada para recibir reportes de incidentes y comportamientos que alteren la convivencia.