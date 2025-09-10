Tras propinarle 31 puñaladas a su expareja en un bus, hombre fue enviado a prisión

El criminal fue capturado en el lugar de los hechos - crédito Colprensa

Durante el 9 de septiembre de 2025 se confirmó la condena en contra de un hombre por intentar asesinar a su expareja, Darcy Araque Duarte, tras propinarle 31 puñaladas en un bus de Bucaramanga. La justicia determinó que el agresor, que fue identificado como Diego Fernando Foronda, de 38 años, debe ir a prisión.

El caso fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa y la sentencia fue confirmada después de que Foronda aceptara los cargos ante un preacuerdo con la Fiscalía. Así, el juez decidió imponerle la pena de 17 años y 3 meses de prisión ante el riesgo evidente para la vida de la víctima.

El ataque ocurrió el 30 de abril de 2025 en la carrera 15 con calle 35 y dejó a la joven de 23 años gravemente herida, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica inmediata, debido a su pronto traslado a un centro asistencial.

Así ocurrió el ataque

La agresión se llevó a cabo durante una discusión entre Foronda y Araque Duarte mientras ambos viajaban en un bus intermunicipal con destino a Girón. Según el relato de la hermana de la víctima, que también se encontraba en el vehículo, la pareja había acordado recoger a su hijo para salir a cenar.

En medio del trayecto, Foronda sacó un cuchillo y agredió a la joven con 31 puñaladas dirigidas al tórax y al abdomen. La violencia del acto sorprendió a los pasajeros, que intervinieron de inmediato para intentar detener la agresión.

La reacción de los testigos evitó que el hecho terminara en tragedia. Al percatarse de la gravedad de la situación, el conductor detuvo el bus al ver una patrulla de la Policía Nacional estacionada en una esquina cercana, por lo que no dudó en solicitar ayuda; así el responsable fue capturado en el lugar de los hechos.

Entre tanto, el apoyo de los demás ocupantes del vehículo permitió la pronta atención médica de la víctima, que recibió atención de urgencia en un centro médico cercano.

Tras el ataque, la joven permaneció bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas y el reporte oficial indica que la intervención oportuna del personal de salud especializado fue clave para su recuperación, aunque el impacto no solo fue físico sino emocional.

El caso se convirtió en un ejemplo de la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género y la importancia de la respuesta ciudadana ante este tipo de hechos.

¿Por qué el condenado apuñaló a su víctima?

De acuerdo con el medio local Vanguardia, el entorno familiar de la víctima reveló detalles sobre la relación antes del ataque. Según los testimonios recogidos, Araque Duarte había asegurado en reiteradas ocasiones que no retomaría la relación con Foronda, pese a la insistencia y las amenazas del agresor.

La hermana de la joven relató que la paz al interior del vehículo de transporte público terminó con el violento ataque. Pese a las intimidaciones previas, los familiares no esperaban que el sujeto volviera a atentar en contra de la vida de la madre de su hijo.

En cuanto al historial judicial de Foronda, se indicó que cuenta con antecedentes penales, debido a que antes de cometer el ataque, había cumplido una condena de 3 años y 8 meses por causar un incendio, en un caso en el que la víctima también fue su excompañera sentimental.

Del mismo modo, figura como indiciado en otros procesos por homicidio en 2012 y lesiones personales en 2009 y 2011, antecedentes que muestran un patrón de conducta violenta y reincidencia en delitos graves.