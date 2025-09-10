Influenciadora bogotana defendió a Isabella Ladera ante tras la filtración de video íntimo con Beéle: “La vergüenza tiene que cambiar de bando”

Laura Camila Vargas habló del video de Isabella Ladera y Beéle teniendo intimidad - crédito redes sociales y @lauracamilavargas96/IG

La filtración de un video íntimo entre la modelo Isabella Ladera y el cantante Beéle ha generado una fuerte reacción en Colombia, no solo por la exposición de la privacidad de los involucrados, sino también por la respuesta social que siguió al incidente.

Laura Camila Vargas, creadora de contenido, se pronunció públicamente en defensa de Ladera, denunciando la violencia digital y el estigma que recae sobre las víctimas en estos casos, subrayando que la situación va más allá del ámbito del entretenimiento y constituye un grave acto de violencia de género, con profundas implicaciones legales y sociales.

“La vergüenza tiene que cambiar de bando y eso aplica para todo tipo de violencia contra la mujer”, expresó de manera contundente Vargas, previo a explicar lo que había sucedido.

El caso comenzó cuando se difundió en redes sociales un video privado de Ladera y Beéle en el que están sosteniendo relaciones sexuales y, al parecer, solo lo tendrían las dos personas involucradas, pero un tercero habría tenido acceso y lo publicó en diferentes plataformas dejándolos expuestos a los dos.

Sin embargo, según la propia Ladera, fue el artista quien filtró el material, calificando el hecho como una de las peores traiciones que ha experimentado, pero Beéle apareció para indicar que él también era una víctima y que no estaba detrás de la situación.

Tras la viralización del contenido, la atención pública se centró rápidamente en la figura de Ladera, quien recibió críticas, burlas y juicios en línea por su actuación en el clip.

Ante esto, Vargas decidió abordar el tema y enfatizó que la reacción social suele castigar a la víctima en lugar de al responsable de la filtración, perpetuando así una dinámica de violencia machista.

La creadora de contenido fue enfática al señalar que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento constituye un delito en Colombia, penado con hasta seis años de prisión y recordó que este tipo de violencia digital no solo vulnera la privacidad, también puede tener consecuencias legales severas para quien la comete.

A pesar de ello, cuestionó por qué la condena social recae casi exclusivamente sobre la víctima, mientras que el agresor rara vez enfrenta el mismo nivel de escrutinio público.

"¿Por qué parece que la condena social recae sobre ella? ¿Por qué es Isabela la que siente vergüenza, la que recibe burlas y juicios? En estos casos, eso es lo que generalmente ocurre. La víctima no es culpable, pero la sociedad la castiga, la señala, la juzga, la humilla. ¿Y los hombres? Rara vez reciben el mismo nivel de escrutinio. Y eso, señoras y señores, es violencia machista", aseguró Vargas.

La creadora de contenido también abordó el impacto del estigma social sobre las mujeres que sufren este tipo de agresiones.

“La vergüenza tiene que cambiar de bando y eso aplica para todo tipo de violencia contra la mujer. Esto, además, es una terrible censura al placer. Se refuerza la cultura del control sobre la sexualidad femenina. Es un acto que se usa como arma para someter, avergonzar y controlar, perpetuando la idea de que la sexualidad femenina debe ser castigada, que si una mujer decide ejercer libremente su sexualidad, será subordinada y recibirá disciplinamiento social. Por eso la pregunta debería dejar de ser: ¿Por qué se grabó?, si no más bien: ¿Por qué alguien violento y controlador traicionó su confianza y lo filtró? Ese cambio de narrativa es urgente”, afirmó la creadora de contenido bogotana.

En su análisis, Vargas indicó que este fenómeno no solo vulnera derechos individuales, sino que también alimenta una cultura de miedo y censura al placer. “Esto no es farándula, esto es violencia de género”, sentenció, insistiendo en la urgencia de cambiar la narrativa social que responsabiliza a la víctima.

En su llamado final, Vargas instó a la sociedad a dejar de cuestionar las decisiones privadas de las mujeres y a enfocar la atención en quienes traicionan la confianza y difunden material íntimo sin permiso. Además, advirtió que quienes consumen, comparten o se burlan del contenido también se convierten en cómplices de la violencia.

La reflexión de Vargas concluyó con una advertencia sobre los riesgos de normalizar la curiosidad morbosa a costa de la dignidad y los derechos de las personas, recordando que la protección de la intimidad debe prevalecer sobre cualquier interés ajeno.