Colombia

David Racero respondió a críticas de Daniel Briceño sobre su fruver y desafió al concejal a demostrar irregularidades: “Multiplicador de mentiras”

El representante a la Cámara aseguró que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El concejal Daniel Briceño cuestionó
El concejal Daniel Briceño cuestionó al Ministerio del Trabajo por no cerrar el fruver de Racero, señalando presuntas irregularidades laborales - crédito @danielbricen/X - @DavidRacero/X

El representante a la Cámara David Racero se pronunció este martes tras las declaraciones del concejal Daniel Briceño, quien cuestionó al Ministerio del Trabajo por no haber actuado con la misma contundencia en el caso de un fruver administrado por Racero en el sur de Bogotá.

En su cuenta de X, el parlamentario defendió su posición y desafió al concejal: “Lo reto concejal Daniel Briceño, multiplicador de mentiras. Si existe un fruver en este momento a mi nombre, o de algún familiar, o de quien sea en el cual yo tenga alguna participación, vamos ya mismo con el ministro Antonio Sanguino y lo cerramos. Pero si no existe, usted renuncia a su curul y deja de hacer política con difamaciones”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto se dio en respuesta a la crítica que Briceño había publicado horas antes en sus redes sociales: “¿Por qué el ministro Antonio Sanguino nunca fue a cerrar el fruver de su amigo David Racero donde se explotan mujeres y se usan asesores del Congreso para atender las necesidades del Representante?”

David Racero, representante a la
David Racero, representante a la Cámara, respondió a las críticas del concejal Daniel Briceño sobre su negocio familiar y el uso de su UTL - crédito David Racero/X

Racero ha explicado antes que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio por el Ministerio del Trabajo y que ha respondido “cabalmente, aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar”.

Además, enfatizó que solo hará declaraciones ante los organismos competentes y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”.

El procedimiento, abierto en mayo de 2025 por la Dirección Territorial de Bogotá, se centra en las condiciones laborales de una vacante ofrecida en 2020 en su establecimiento “La Cosecha del Campo”.

La oferta incluía tareas de limpieza y preparación de pulpas de fruta, jornadas de 13 horas diarias durante seis días a la semana, y un salario de un millón de pesos mensuales sin prestaciones sociales. Inspectores del Ministerio recopilaron audios y reportajes periodísticos como parte de la investigación.

Daniel Briceño se le fue
Daniel Briceño se le fue con todo al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @Danielbricen

El debate se reavivó tras el cierre reciente de la cocina principal del restaurante Andrés Carne de Res en la calle 82 de Bogotá, ordenado por el Ministerio del Trabajo luego de que al menos diez empleados resultaran heridos y se detectaran riesgos graves para la seguridad laboral.

Briceño criticó que no se hubiera actuado con la misma rigurosidad en el caso de Racero, lo que volvió a encender la polémica sobre la fiscalización laboral en negocios vinculados a figuras públicas.

La situación judicial del representante se complica aún más. A los procesos que ya cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, se suma ahora una investigación formal por el delito de concusión.

Este delito sanciona a servidores públicos que, aprovechando su cargo, exigen o solicitan indebidamente dinero o beneficios, ya sea para su propio provecho o para terceros.

En este nuevo frente judicial, la Corte Suprema indaga un supuesto entramado de pagos irregulares que involucrarían a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero.

Según las pesquisas, varios de sus colaboradores habrían cubierto con recursos propios gastos personales del congresista, incluidos consumos de tarjetas de crédito, pagos de mercado de su residencia e incluso transferencias a miembros de su familia, entre ellos su padre.

La Sala de Instrucción del alto tribunal examina las consignaciones realizadas a cuentas del representante a la Cámara y ya se vienen practicando pruebas y recogiendo declaraciones.

Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para escuchar a Racero en declaratoria, un paso clave para el avance del proceso judicial.

Con una carretilla llena de
Con una carretilla llena de bananos, el concejal de Bogotá Daniel Briceño llevó su "fruver" al Congreso, en una fuerte crítica al representante a la Cámara David Racero - crédito @danielbricen/X

Frente a estas acusaciones, Racero ha sostenido que los desembolsos corresponden a “devoluciones de préstamos” que él mismo hizo a sus asesores y que posteriormente le habrían reembolsado. Sin embargo, para la Corte Suprema esta explicación no resulta suficiente, y el proceso abierto podría complicar aún más su panorama político y jurídico.

El caso se suma a otros escándalos que han rodeado al congresista petrista, incluyendo la investigación sobre las condiciones laborales de su negocio familiar, donde se ofrecían vacantes con jornadas de 13 horas diarias, de lunes a sábado, y salarios de un millón de pesos sin prestaciones legales.

Temas Relacionados

David RaceroDaniel BriceñoFruver David RaceroMinisterio del TrabajoUTL RaceroAcusaciones laboralesColombia-Noticias

Más Noticias

Cuidar la salud a partir de los 60: caminar no basta, los expertos sugieren entrenamiento de fuerza

Incluir rutinas de fuerza, junto con caminatas ágiles, contribuye a mejorar el estado físico, prevenir enfermedades y potenciar la autonomía en adultos mayores

Cuidar la salud a partir

Conozca cuáles espejos debe tener según la velocidad de su motocicleta, cómo revisarlos y qué hacer para no recibir sanciones

Conozca qué espejos son necesarios según la velocidad de su moto y cómo mantenerlos en buen estado para no recibir sanciones de las autoridades

Conozca cuáles espejos debe tener

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

La gira musical de la serie de Caracol Televisión, que arrancó en La Coruña y continúa en Madrid, sirvió para confirmar que la pasión entre dos de los actores continúa viva

Majo Vargas y Juan Manuel

En el Tolima se cosechó una auyama gigante, pesa más de 100 libras

El fruto de la hortaliza tardó noventa días en ser cosechada, y su peso generó asombro en la comunidad del municipio de Murillo

En el Tolima se cosechó

Gustavo Petro impulsa radicalización del Gobierno y uso de recursos en medios digitales: “El discurso no, los hechos”

El presidente Gustavo Petro convocó a los jefes de comunicación de entidades públicas y ordenó “radicalizar el lenguaje” y destinar recursos a “medios digitales”, luego de que Daniel Coronell revelara detalles de la reunión

Gustavo Petro impulsa radicalización del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Karol G visitó Cartagena: estos

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Isabella Ladera compartió reacciones sobre la situación que está viviendo después de la filtración del video: “Yo caigo pará’”

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Deportes

Junto a Colombia, cuáles son

Junto a Colombia, cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”