Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

El concierto será parte de su gira mundial ‘¿Y ahora qué?’, con preventa exclusiva para clientes Movistar y Bancos Aval antes de la apertura general de boletería para el público - crédito Páramo Presenta

Alejandro Sanz regresará a Colombia el 13 de febrero de 2026 con su gira internacional ¿Y ahora qué?, en una presentación confirmada para el Movistar Arena de Bogotá.

El artista español, reconocido por su amplia trayectoria y su vínculo con el público colombiano, incluirá sus éxitos más emblemáticos y los nuevos temas que conforman esta etapa de su carrera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El público podrá disfrutar en vivo de ‘himnos’ como Corazón partío, Amiga mía y No es lo mismo, canciones que han marcado generaciones y consolidado la relación artística entre el español y Colombia.

Las entradas estarán disponibles en www.tuboleta.com y se organizarán en varias fases de preventa. La preventa para clientes Movistar Total inicia el 10 de septiembre a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 12 de septiembre a las 9:59 a. m.

Posteriormente, los clientes de Bancos Aval podrán acceder a la preventa del 12 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el 15 de septiembre a las 9:59 a. m..

La venta general comenzará el 15 de septiembre a las 10:00 a. m., permitiendo que todo el público interesado adquiera sus entradas.

Estas son las localidades para el concierto de Alejandro Sanz en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @paramopresenta/ Instagram

Durante su visita, Sanz ofrecerá un recorrido por las canciones que han hecho historia, renovando su lazo con los seguidores que lo han acompañado durante décadas.

El Movistar Arena será el escenario de una noche cargada de emociones y recuerdos, en la que el cantautor reafirmará la conexión que lo une con la audiencia colombiana.