Colombia

Alejandro Éder y Federico Gutiérrez se reunieron con alto funcionario del Gobierno Trump, pese a amenazas de Petro: “Trabajar con mucho amor”

La visita de los mandatarios territoriales a Washington fue motivada por la intención de evitar una posible descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico

Luciano Niño

Luciano Niño

Alejandro Eder y Fico Gutiérrez
Alejandro Eder y Fico Gutiérrez hablaron tras reunión con alto funcionario del gobierno Trump - crédito @FicoGutierrez/X

El encuentro entre los alcaldes de Cali, Alejandro Éder, y de Medellín, Federico Gutiérrez, con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ciudades colombianas y el gobierno estadounidense.

Ambos mandatarios buscaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, comercio e inversión social, en un contexto donde la amenaza del narcoterrorismo y la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas cobró relevancia.

Christopher Landau actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Estado tras haber sido designado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024. Entre sus funciones destaca implementar la política exterior centrada en frenar la inmigración ilegal, imponer aranceles para fortalecer la industria manufacturera estadounidense, evitar la participación de Estados Unidos en conflictos armados y exigir a los aliados una mayor contribución en acuerdos de defensa militar.

Alcalde de Cali habló sobre
Alcalde de Cali habló sobre su encuentro con Christopher Landau - crédito @alejoeder/X

Los alcaldes locales compartieron imágenes de su reunión con Landau y destacaron la importancia de la relación con Estados Unidos. Alejandro Eder expresó en su cuenta de X: “Gran encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un socio estratégico para nuestra región en materia de seguridad, comercio e inversión social desde hace décadas. Para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrorismo”.

Además, subrayó la necesidad de profundizar los apoyos en seguridad ciudadana, antiterrorismo y atracción de inversiones que generen empleo, afirmando: “Aquí estamos trabajando con mucho amor por Cali y por Colombia”.

Por su parte, Gutiérrez calificó el encuentro como “muy importante” y señaló en X: “Trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia”. El alcalde de Medellín detalló que durante la reunión se abordaron temas de seguridad, comercio e inversión social, y remarcó la relevancia de fortalecer las relaciones subnacionales con las ciudades y regiones en Colombia. En su publicación, enfatizó: “Estados Unidos y Colombia siempre han sostenido una buena relación. Así debe seguir siendo. Colombia no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen. Seguimos la agenda en Washington”.

Alcalde de Medellín celebró la
Alcalde de Medellín celebró la reunión que sostuvo con Christopher Landau - crédito @ficogutierrez/X

Cabe recordar que la gira de los alcaldes de Cali y Medellín había sido anunciada inicialmente con la supuesta participación de otros tres mandatarios: Carlos Fernando Galán (Bogotá), Dumek Turbay (Cartagena) y Alejandro Char (Barranquilla). Sin embargo, solo Éder y Gutiérrez viajaron finalmente a Estados Unidos. Esta decisión generó reacciones en el ámbito político colombiano. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que consideraba la posibilidad de demandar a ambos alcaldes por la realización de esta gira.

Frente a las amenazas del Gobierno Petro, Alejandro Éder aclaró: “No estamos hablando a nombre del Gobierno nacional, estamos aquí en representación de nuestras ciudades, defendiendo los intereses de nuestros ciudadanos”.

Alcalde de Cartagena decidió no
Alcalde de Cartagena decidió no ir a Washington para evitar problemas con el Gobierno Petro - crédito @dumek_turbay/X

La ausencia de otros alcaldes fue tema de pronunciamiento. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, publicó en X: “Ni idea quién se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre ‘certificación antidrogas’, un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar”. Añadió que no tenía intención de desafiar al presidente de la República y que en Cartagena se respeta la figura constitucional, priorizando el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para el desarrollo de la ciudad.

En su mensaje, Turbay afirmó: “Suficientes conflictos tiene este país como para atizar otra llama peligrosa, innecesaria y dañina. Si es para sumar y multiplicar, acá estaremos; allá quienes insistan en dividir para sumas particulares”.

Finalmente, el alcalde de Cartagena concluyó que solo viajaría a Estados Unidos cuando el Concejo lo facultara, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y atraer inversión para la ciudad, y dio por cerrado el tema.

