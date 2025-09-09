Colombia

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su aborto: “El único crimen donde no se puede meter la justicia”

La actriz narró una experiencia de su juventud, recordando el momento en el que tomó una decisión por motivos personales y profesionales

David Garzón

Por David Garzón

Margarita Rosa de Francisco compartió su perspectiva sobre el aborto, reconociendo la complejidad moral que, para ella, conlleva el procedimiento - crédito @b_r_s_02 / TikTok

El debate sobre la maternidad y las creencias personales de las figuras públicas volvió a tomar fuerza tras las recientes declaraciones de Margarita Rosa de Francisco durante una entrevista.

La reconocida actriz, famosa por su participación en producciones icónicas de la televisión colombiana, como Café, aroma de mujer, La Madre y La Caponera, compartió su decisión de no convertirse en madre y las implicaciones sociales de esta elección.

Desde hace décadas, Margarita Rosa de Francisco se destaca en el mundo artístico y mantiene en una posición activa en asuntos de interés público, utilizando su presencia para abordar temas que van desde el medio ambiente hasta controversias políticas y sociales.

Margarita Rosa y el aborto

La artista aseguró en el pódcast Colombianas: una biografía colectiva, que “Yo tuve claro desde siempre que no quería tener hijos. Nunca me he arrepentido de tomar esa decisión, nunca me he sentido que se hayan molestado la gente muy cercana a mi por el hecho de que yo no quiera tener hijos. Se ha molestado por ejemplo el público, me lo recriminan bastante”, sostuvo durante la entrevista.

La actriz expresó que la exposición mediática intensifica los cuestionamientos y presiones que recibe por elegir no formar una familia convencional- crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Esta postura, según detalló, no generó conflictos familiares, pero sí despertó críticas dentro de ciertos sectores de la sociedad, particularmente entre los hombres, que suelen cuestionar su feminidad con base en esa elección. Respecto a los comentarios ofensivos, relató: “Los hombres cuando quieren atacarme con algo me dicen ‘usted que no ha sido capaz de tener hijos, no es una mujer completa porque no ha tenido hijos’”, reveló la actriz.

La conversación tomó un tono más personal cuando Margarita Rosa de Francisco compartió su perspectiva sobre el aborto, reconociendo la complejidad moral que, para ella, conlleva el procedimiento. En sus palabras, “el aborto para ella es ‘matar’, la cuestión es que es el único crimen donde no se puede meter la justicia”, describiendo así el dilema ético y jurídico que, desde su visión, rodea el tema.

Además, narró una experiencia de su juventud, recordando el momento en que decidió abortar por motivos personales y profesionales: “Ni siquiera me acuerdo qué pensaban del aborto en ese momento, si era un delito, no me lo pregunté. Yo no sé por qué he sido así, pensé que abortar era mi derecho y no tuve que irselo a preguntar a nadie. No sentía que tenía que pedirle permiso al Estado para yo hacer con mi cuerpo lo que sentía”, afirmó.

Impacto social ante el aborto

Margarita Rosa de Francisco también profundizó en el feminismo, la autonomía corporal y los derechos de las mujeres - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

El impacto de la vida pública en las decisiones personales fue otro de los asuntos que Margarita Rosa de Francisco abordó con franqueza. Según relató, la exposición mediática intensifica los cuestionamientos y presiones que recibe por elegir no formar una familia convencional.

Según la artista, el público suele reaccionar con mayor dureza ante mujeres que deciden no ser madres, en contraste con lo que ocurre con los hombres reconocidos en el ámbito público. Este fenómeno, de acuerdo con sus declaraciones, evidencia el peso de los estereotipos de género y las expectativas tradicionales que persisten en la sociedad actual respecto al rol femenino.

La actriz compartió su decisión de no convertirse en madre y las implicaciones sociales de esta elección - crédito @andresreinafotografo/Instagram

La actriz señaló que su convicción sobre la maternidad es una certeza personal desde sus primeros años de adultez y que, pese a los señalamientos externos, nunca sintió la tentación de revertir esa decisión. A lo largo de su trayectoria, manifestó, se siente respaldada por sus allegados, aunque reconoció que el juicio social se mantiene latente, especialmente desde los sectores conservadores.

Finalmente, Margarita Rosa de Francisco también profundizó en el feminismo, la autonomía corporal y los derechos de las mujeres. Explicó que, para ella, la libertad de elegir sobre la maternidad es fundamental y que ni el Estado ni las normas sociales deberían interferir en decisiones tan personales. Sobre su propio aborto, admitió que no experimentó remordimientos ni se detuvo a pensar en el marco legal vigente en aquella época. En ese sentido, reconoció que su postura se basaba en la convicción firme de que cada mujer debe tener soberanía sobre su cuerpo.

