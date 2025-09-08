Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

Maren García, revivió video en el que Omar Geles le declaró amor eterno tras sobrevivir al Covid-19 - crédito @maren.garcia/Instagram

La publicación de un video inédito por parte de Maren García, viuda del reconocido compositor vallenato Omar Geles, ha generado gran interés entre los seguidores del género y quienes han seguido de cerca la vida personal del artista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, García compartió el registro audiovisual de la propuesta de matrimonio que le hizo Geles en febrero de 2021, un momento marcado por la pandemia de covid 19 y cargado de emotividad.

La decisión de publicar este video surgió a raíz de una dinámica de preguntas y respuestas que García abrió en sus redes sociales.

Este es el emotivo recuerdo que compartió Maren García en sus redes sociales del día en el que Omar Geles la sorprendió con el anillo de compromiso - crédito @eterno_vallenato/Instagram

Entre las solicitudes, una seguidora le pidió que mostrara el instante en que Omar Geles le pidió que fuera su esposa, recordando que las palabras del compositor resultaron especialmente graciosas.

García accedió a la petición y difundió el video, permitiendo que el público presenciara un episodio íntimo de su historia junto al artista.

En el video, Omar Geles relata cómo la pandemia de covid 19 influyó en su decisión de formalizar su relación con García. El compositor cuenta que, tras dar positivo en la prueba de covid, le pidió a su pareja que durmiera en otra habitación para evitar el contagio. Sin embargo, García se negó.

“Si te da Covid a ti, me da Covid a mí, pero yo no te voy a dejar solo nunca”, reveló Geles en el video destacando que ella permaneció a su lado durante los 14 días de aislamiento, lo que para él fue una muestra de fidelidad y amor.

Así fue como Omar Geles le pidió matrimonio a su viuda Maren García en 2021 - crédito @maren.garcia/Instagram

Junto a la cantante Ana del Castillo que estaba presente en la celebración, Omar antes de ponerse de rodillas para sorprender con el anillo añadió el hecho que lo llevó tomar la decisión de llevar a Maren al altar.

“Le dije que se fuera a otro cuarto mientras y no quiso, durmió conmigo los catorce días de covid e hicimos el amor cuatro veces. ¡Con Covid, hijueputa!“

Tras este relato, el artista se arrodilla frente a García y le muestra el anillo de compromiso, mientras varias personas, entre ellas la cantante Ana del Castillo, presenciaban la escena. La reacción de García fue de sorpresa y emoción, y entre lágrimas y besos, aceptó la propuesta.

El ambiente en el que se desarrolló la pedida de mano estuvo lleno de alegría y complicidad.

La presencia de amigos y allegados, así como la participación de Ana del Castillo como testigo, aportó un matiz festivo y cercano al momento.

Los asistentes celebraron la decisión de Geles, quien, con evidente felicidad, selló su compromiso con García, su compañera sentimental durante más de diez años.

Tras petición de un seguidor, Maren García revivió el que considera como el día más feliz de su vida cuando Omar Geles le pidió ser su esposa

La publicación del video generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Maren García y del vallenato expresaron su admiración por la pareja y el gesto de compartir un recuerdo tan personal. El episodio reavivó el interés por la vida privada de Geles y puso en valor la relación de confianza y cercanía que García mantiene con la comunidad digital que la sigue.

En ese contexto, Omar Geles aprovechó la celebración de su cumpleaños y la ocasión de la propuesta para presentar el sencillo Me gustas tú, una canción dedicada a Maren García. El tema, que refuerza el mensaje de amor hacia su pareja, se convirtió en un símbolo de la relación y en un homenaje público a la mujer que lo acompañó en momentos difíciles.

El video musical de Me gustas tú fue producido en las ciudades de Valledupar y Cartagena bajo la dirección de Freddy Melo. En la grabación, tanto Geles como García participaron, interpretando una historia en la que la futura esposa del compositor busca descubrir alguna infidelidad, llegando incluso a revisar el teléfono móvil del artista y crear cuentas falsas en redes sociales, en una representación lúdica de la confianza y las pruebas de amor en la pareja.

La letra de “Me gustas tú” y la respuesta del público al video oficial, que ya supera las 40.000 visualizaciones en YouTube, reflejan el impacto emocional que la historia de Omar Geles y Maren García sigue teniendo entre los seguidores del vallenato y la música latina.