Colombia

Jennifer Pedraza busca impedir que Juliana Guerrero llegue al Viceministerio de Juventudes: esta es la carta que envió al ministro de Igualdad

La congresista fundamentó su solicitud en las denuncias en contra de la formación académica y profesional de Juliana Guerrero, que señalarían que no cumple los requisitos para posesionarse en el cargo

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Un nuevo capítulo en los
Un nuevo capítulo en los cuestionamientos de Jennifer Pedraza a Juliana Guerrero- crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook

La polémica por el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad sigue luego de las reiteradas denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraz, sobre las irregularidades en la formación académica y profesional de la funcionaria.

El nuevo capítulo es por cuenta de una carta que la congresista envió al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, para pedir que no se efectúe el nombramiento de la joven oriunda de Valledupar. Los argumentos de Pedraza se fundamentan en su denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en contra de Guerrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la misiva, la representante mencionó que dichos delitos no solo fueron cometidos por la candidata a viceministra, sino por la Fundación Universitaria San José al otorgarle el título de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin haber cumplido con los requisitos legales para optar por dicha credencial.

Uno de los argumentos que sería la prueba de fuego para comprobar que Guerrero no cumplió con los requisitos legales es la ausencia de sus resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, las cuales, según la ley vigente, son requisitos para todos los ciudadanos que quieran recibir un título de formación tecnológica o profesional.

Según la representante, al contrastar los datos de la funcionaria con las bases de datos del Icfes se puede verificar que dichas pruebas no han sido presentadas y que, por consiguiente, la institución de educación superior “faltó a la verdad” al otorgar la credencial de manera irregular sin cumplir los requisitos legales.

La congresista le envió una
La congresista le envió una carta al ministro de la Igualdad - crédito @JenniferPedraz/x

“Los títulos suscritos por las autoridades de la Universidad, quienes en delegación para certificar el cumplimiento de los requisitos legales, habrían faltado a la verdad, pues al contrastar la base de datos de acceso público del Icfes se puede evidenciar que esa ciudadana ni siquiera presentó las Pruebas Saber Pro y TyT. Requisito legal indispensable para su obtención, según el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009″, señaló Pedraza.

Adicionalmente, la congresista aseguró que los diplomas obtenidos de manera irregular fueron utilizados por Guerrero para acreditar formación académica para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar en Viceministerio de Juventudes.

Bajo estos argumentos, la congresista le pidió expresamente al ministro Florián que se abstenga de posesionar a Guerrero en el cargo que busca ejercer una representación de los jóvenes del país en las decisiones gubernamentales. En su solicitud, la congresista incluyó que se deben respetar los principios meritocraticos que rodean el acceso de los ciudadanos a la función pública.

La congresista Jennifer Pedraza alertó
La congresista Jennifer Pedraza alertó sobre la posible inexistencia de los resultados en la prueba de la joven funcionaria del Gobierno Petro - crédito redes sociales/Colprensa

“Considerando esta situación, le pido abstenerse de realizar el nombramiento. Actuar de esta manera es fundamental para preservar el principio de legalidad y la probidad en la función pública”, solicitó la congresista.

Para Pedraza, dicho nombramiento afectaría la credibilidad del servicio público y enviaría un mensaje equivocado a los ciudadanos que se preparan correctamente para aportar al desarrollo del país de manera transparente, por lo que también sería un hecho que suscitaría interpretaciones en contra de lo que pretende promover el Gobierno nacional.

Finalmente, la congresista señaló que su carta no tiene el objetivo de interferir con las gestiones del Ministerio de la Igualdad, sino que pretende ser una “colaboración armónica” entre las ramas del poder público, por lo que su deber como miembro del Congreso de la República es advertir de las irregularidades para evitar consecuencias jurídicas.

La representante sigue cuestionando el
La representante sigue cuestionando el nombramiento de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/x

“Esta es una oportunidad para que, en el marco de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, se solvente esta situación. Es mi deber advertirle de esta irregularidad, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios y se eviten consecuencias jurídicas mayores”, concluyó la misiva.

Temas Relacionados

Jennifer PedrazaJuliana GuerreroJuan Carlos FlorianMinisterio de la IgualdadViceministerio de JuventudesIrregularidades Juliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área

Video: un ataque con explosivos

Abogado de Laura Villamil salió al paso a la presunta indemnización millonaria del restaurante Andrés Carne de Res a la bailarina: esto dijo

El jurista Camilo Rojas aseguró que las afirmaciones que rondan en medios de comunicación ponen en riesgo la seguridad de Laura Villamil y su familia

Abogado de Laura Villamil salió

Sneyder Pinilla negó participación de Martha Peralta en contratos de la Ungrd: la senadora denunció que es víctima de “hostigamiento”

La senadora wayuu exigió mayor responsabilidad a quienes divulgan acusaciones sin fundamento en su contra, tras conocerse las declaraciones del exdirector de la entidad ante la Corte Suprema de Justicia

Sneyder Pinilla negó participación de

Alerta por proliferación del caracol africano tras lluvias en Cundinamarca: el molusco es considerado una amenaza para la salud pública

La CAR reportó avances en la recolección de casi una tonelada de ejemplares y nidos, tras jornadas de capacitación y operativos en 38 municipios afectados por la especie invasora

Alerta por proliferación del caracol

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

El Ejecutivo proyecta un gasto histórico, pero advierte que sin la ley de financiamiento habrá recortes drásticos. El desenlace dependerás de la negociación política y la respuesta legislativa

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Omar Geles publicó

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Heredero sacó lágrimas a Nairo Quintana con homenaje en el que habló de la migración campesina en Colombia

Rebeca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Así fue la boda, en vivo y en director, del humorista de ‘Sábados Felices’ Boyacoman con la ex participante en Miss Universe Marcela Marenco

Deportes

Colombiano que rompió récord de

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia